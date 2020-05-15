Принять присягу и санитайзер

Первого апреля в России начался весенний призыв — несмотря на пандемию, в армию должны призвать 135 тысяч человек, столько же, сколько и весной прошлого года. В Минобороны отчитались, что принимают «все необходимые меры для исключения заноса инфекции» на призывных и сборных пунктах, а отправка новобранцев в части в целях безопасности начнется не ранее 20 мая и только после проведения тестов на коронавирус. Как обещал министр обороны Сергей Шойгу, по прибытии в воинские части новобранцы пройдут двухнедельный карантин.

от редакции

«Новая» уже писала о том, как проходит весенний призыв в провинции — наши источники сообщали, что никаких сдвигов в мобилизационных мероприятиях не было, они начались первого апреля, медицинские комиссии были усилены дополнительными специалистами, в том числе вирусологами и эпидемиологами, а в военкоматы завезли комплекты защитных масок для призывников. Помимо этого, после медкомиссии была предусмотрена сдача тестов на коронавирус и отправка новобранцев в домашний карантин. Во время подготовки этого материала выяснилось, что первая отправка призывников, например, из Владимира, в части должна состояться уже сегодня, 15 мая, — вопреки обещаниям Минобороны. Если в небольших городах меры безопасности соблюсти не так сложно, то в Москве и Санкт-Петербурге, где в этом году весеннему призыву подлежат 6000 и 2988 человек соответственно, с обеспечением безопасности могут возникнуть проблемы. Корреспонденты «Новой» разбирались, как проходит призыв в столицах на бумаге, а как — в реальности.

В Москве и Питере военкоматы открылись только 12 мая — до этого военкомы должны были изучать личные дела призывников дистанционно.

Проведение мероприятий в Москве должен регулировать изобретенный «Регламент призыва граждан Москвы на военную службу весной 2020 года в условиях распространения нового типа коронавирусной инфекции». Этот документ, утвержденный военкомом Москвы Виктором Щепиловым и согласованный с главой столичного департамента региональной безопасности Сергеем Хлебниковым, был разослан по муниципальным образованиям еще в апреле. «Приоритетной задачей» в этом документе названо недопущение на службу «граждан, больных коронавирусной инфекцией либо являющихся ее носителями».

документ Из «Регламента призыва граждан Москвы на военную службу весной 2020 года...»

Согласно регламенту, призывные мероприятия в Москве разделяются на 5 этапов: прежде чем отправиться служить, призывнику нужно будет четыре (!) раза посетить военкомат, а потом неизвестное количество времени провести на сборном пункте, ожидая отправки в часть. Первому этапу предшествует медосвидетельствованию и заседанию призывной комиссии района: призывника повесткой или СМС-сообщением вызывают в военкомат, чтобы выдать ему направление на сдачу анализов. Оповещение о явке должно сопровождаться рекомендацией «на путь следования обеспечить себя дезинфекционным средством для обработки рук», а также «соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5 метра». При передвижении по городу призывник должен иметь с собой паспорт и повестку. Судя по всему, при отсутствии повестки, сойдет и СМС-ка от военкома. По прибытии призывника в военкомат ему должны измерить температуру и собрать эпидемиологический анамнез. У молодого человека должны спросить, не был ли он недавно за границей, не имел ли контактов с теми, кто недавно вернулся из-за рубежа, не общался ли с гражданами, больными или «подозрительными на заболевание», а также (внимание!) не находится ли призывник или кто-то из членов его семьи на карантине в данный момент. Если все в порядке, то призывнику должны выдать маску и пропустить в военкомат, оборудованный «пунктами обработки рук» и специальной разметкой для соблюдения дистанции. Если же у призывника высокая температура, ему должны выдать маску и отправить домой, уведомив главврача поликлиники, к которой прикреплен призывник, «о выявленном заболевшем». Если высокая температура у призывника сопряжена с признаками ОРВИ и «эпидемиологическим анамнезом по коронавирусной инфекции», то такого молодого человека должны поместить в изолятор (предварительно сооруженный в военкомате), вызвать врачей и оповестить всех, вплоть до военкома Виктора Щепилова. Эти меры безопасности должны соблюдаться во время каждого посещения военкомата призывником. При этом на этапе проведения медицинского освидетельствования и заседания призывной комиссии, и на этапе «контрольной явки», когда у призывника проверяют наличие всех «необходимых документов», регламент обязывает сотрудников военкомата обеспечить нахождение призывников «на расстоянии через 2 кресла друг от друга» и не более 50 человек в помещении.

О том, как посещения военкомата призывниками устроены на практике, «Новой» рассказал глава муниципального округа Якиманка и председатель призывной комиссии своего района Андрей Морев.

— Меряется бесконтактным термометром температура на входе в военкомат, — рассказывает Андрей Морев. — Там стоят два сотрудника: один — это медицинский работник, второй — контроллер, который осуществляет фиксацию в журнале. Призывник записывает на входе свои данные и пишет температуру, которую у него выявили. Санитайзерами ему обрабатывают руки и на призывной пункт допускают в масках и перчатках. Я не видел, чтобы маски и перчатки выдавали, но, учитывая, что у нас сейчас масочно-перчаточный режим, все и так приходят в них.

По словам Морева, проблем с обеспечением социальной дистанции в их военкомате нет: «У нас достаточно небольшое количество призывников — район сам по себе небольшой, поэтому призыв маленький. У нас не было массового скопления людей, а те несколько человек, что были, спокойно обеспечивают дистанцию».

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Главная проблема, по словам Морева, заключается в обследовании призывников, у которых есть какие-то заболевания: «Если у человека есть заболевания, то по закону мы его должны отправлять на обследование, но из-за вируса медицинские учреждения, с которыми мы работаем, не проводят эти обследования. Человек приходит и говорит: «У меня астма». Вы по закону должны его отправить в медицинское учреждение, чтобы этот диагноз подтвердить. Возникает дурацкая ситуация: по сути людей, у которых есть сложности со здоровьем, сейчас вообще нельзя призывать. Было предложение на осень перенести таких призывников, но у нас по закону такой опции нету, поэтому переносим на конец призыва, на июль. Сдать анализы — тоже проблема. Отправлять призывника куда-то сдавать анализы — значит, тоже подвергать его риску».

Глава Якиманки считает, что «призыв надо остановить, пока не закончится пандемия»:

«Вопросов существенно больше о необходимости призыва во время пандемии, чем реальных ответов на них. Это реально ни к чему не приводит. Я общался с другими призывными комиссиями: в Раменках 12 мая было 12 призывников, где-то было 15 человек. У нас сегодня [13 мая] было всего два призывника на комиссии. Это в разы меньше, чем на обычных комиссиях. Люди сейчас думают не о призыве, а о том, как здоровье сохранить».

О ситуации в одном из военкоматов Санкт-Петербурга «Новой» рассказал врач, являющийся членом военно-врачебной комиссии (герой пожелал остаться анонимным, его полные ФИО и другие данные известны «Новой»).

свидетельство Рассказ члена военно-врачебной комиссии

— С этой недели у нас начался настоящий призыв. Пошел поток [призывников] такой же, как и в прошлом году, — поделился наблюдениями наш собеседник. — Мы обследуем человек по тридцать в день, до этой недели обследовали человек по пять. Это было связано с карантином. Призывников, видимо, приглашали в определенное время, и они приходили не сразу все, а с большим интервалом — в полчаса или час. Сейчас призывники все в масках и в перчатках, но, тем не менее, они крутятся в коридоре, у них никакой социальной дистанции нету. Общаются, находятся очень близко друг от друга. Сотрудники военкомата, которые занимаются выпиской повесток, пытаются сортировать призывников: не вызывать, например, студентов, не вызывать тех, кто болен и нет перспективы его призвать, чтобы как можно меньше людей было в военкомате. И это отчасти срабатывает. Усилия определенные предпринимаются, не могу сказать, что все, как в прошлом году: все более рационально и осторожно. Есть постоянный пост на входе. Врачи по очереди дежурят: проверяют температуру, смотрят на внешний вид, записывают в журнал, кто прошел, в какой кабинет, на какой этаж и какая у него температура. Также есть санитайзеры и перчатки [для призывников]. Перчатки лежат для виду просто — одна пачка. Никто их, естественно, не спрашивает из призывников, а мы сами не выдаем, потому что если будем выдавать, то они моментально кончатся. Врачей обеспечили спецсредствами жидкими с хлорсодержащими веществами — мы постоянно опрыскиваем все по часам несколько раз в день. Ручки дверей, сами двери. И ведем специальный табель, где расписываемся, что опрыскали в 9 часов, в 12 часов, в 15 часов. Очень страшно, на самом деле, потому что врачи болеют, умирают — каждый день приходят вести о умерших врачах Санкт-Петербурга, известных врачах.

По просьбе «Новой» о своем походе в военный комиссариат Невского района Санкт-Петербурга рассказал 20-летний призывник Виталий (имя изменено по просьбе собеседника «Новой газеты», его полные ФИО и другие данные известны редакции). У Виталия два заболевания, из-за которых он состоит на учёте (одно из них — врожденная астма).

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

испытано на себе Виталий, житель Петербурга, диагноз: «врожденная астма»

По словам Виталия, в первую очередь из военкомата его направили в поликлинику получать выписки о подтверждении заболеваний. «Затем пошел снова в военкомат. На входе пускали по одному, проверяли наличие масок, перчаток. В перчатках, кажется, я был один, а с масками было строже — видел даже одного парня, которому маску выдали, но при этом большинство врачей были без средств защиты, в масках — всего, кажется, двое», — рассказал Виталий. Он уточнил, что старался приехать пораньше, поэтому вместе с ним было около десяти призывников, которые близко друг к другу не подходили. «По сути, как работает военкомат? Ты приходишь, сдаешь в окошке свою повестку, тебе говорят “Иди вниз”, относят туда же твое личное дело. То есть с первым человеком ты даже не пересекаешься. Дальше идешь по врачам. Вот у невролога мы сидели примерно в метрах полутора друг от друга, а доктор был без маски и рассуждал на тему того, что заболевания мне поставили незаконно, и в советское время и меня, и его бы за это расстреляли», — поделился Виталий. «Всех, кому требуется дообследование, отправили на конец июня, потому что сейчас больницы не работают. И только после будет сама призывная комиссия», — сказал парень. По словам Виталия, ему придется посещать военкомат еще несколько раз: в конце июня, затем снова идти в поликлинику, после чего опять в военкомат, потом — в больницу, а затем снова возвращаться в военкомат, где уже получать категорию годности, после которой будет призывная комиссия. Такая бумажная волокита связана напрямую с наличием заболеваний, которые, однако, совсем не гарантируют “белого билета”.

Однако, приключения призывников не ограничатся регулярными походами в военкомат. Перед отправкой в части призывников отвезут на сборный пункт. Вот, как описывает пребывание в нем «Регламент призыва граждан Москвы на военную службу весной 2020 года в условиях распространения нового типа коронавирусной инфекции».

документ Из «Регламента призыва граждан Москвы на военную службу весной 2020 года...»

В документе сказано, что сборный пункт должен быть разделен на две зоны: «чистую» и «грязную». После прибытия призывников их должны протестировать на наличие коронавирусной инфекции в «грязной» зоне (для размещения призывников там установят 35 армейских палаток). Получается, что первые тесты на COVID-19 москвичам сделают только на сборном пункте. Призывников с отрицательным результатом переселят в «чистую» зону. При получении положительного результата «вся команда подлежит эвакуации со сборного пункта»: заболевшего увезут на «скорой» в больницу, а контактировавших с ним развезут по домам и обяжут соблюдать режим самоизоляции. Со здоровыми призывниками сотрудники сборного пункта проведут «уточняющую беседу», после чего направят их к представителям воинских частей. В конце концов, москвичей оденут в военную форму, сфотографируют на фоне автобсуса (начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подчеркнул, что отправка в воинские части пройдет без торжеств), выдадут по три маски каждому и повезут на вокзал или в аэропорт.

Еще до начала призыва в пресс-службе Западного военного округа отчитались, что химические войска провели спецобработку сборного пункта в Москве. Также в ЗВО сообщили, что все военкоматы Москвы обеспечены масками и тестами на определение вирусных заболеваний (тогда не очень понятно, почему первые тесты призывникам сделают только на сборном пункте).

Фото: РИА Новости

Как будет обеспечена безопасность призывников в пути до их прибытия в части, регламент не сообщает, однако, как подчеркнул начальник Генштаба Валерий Герасимов, «все перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами»: «Для этого железнодорожные перевозки будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами пассажирских поездов в соответствии с графиком их движения или воинскими эшелонами, при этом количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих будет сокращено на треть». Самолеты гражданской авиации, по словам Герасимова, «будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами».

По прибытии в части, по заверениям Минобороны, всех новобранцев поместят на двухнедельный карантин в отдельной казарме или на отдельном этаже. При этом, по словам Герасимова, во время карантина «будут проводиться медицинские осмотры, психологическое обследование и социально-психологическое изучение». Изменится и церемония военной присяги: на нее теперь не допустят родителей призывников.

При участии Александры Джорджевич