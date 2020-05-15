Кто накормит зоопарки?

Угольку пять дней. Он уверенно держится на ногах, но от мамы Черники далеко не отходит. Ослик родился в самый разгар пандемии. Но это наши, людские, дела, для животных весна — время продолжения рода. Нынешняя весна стала настоящей головной болью для частных зоопарков и развлекательно-познавательных парков, подворий с животными. Как выживают владельцы «живого» бизнеса на Урале, узнала «Новая».

Свердловская область

В апреле многие частные зоопарки и подворья сдались, один за другим писали проникновенные обращения к друзьям и гостям своих парков. Объяснялись и просили помощи. Не стал исключением и арамильский «Парк сказов», созданный по мотивам творчества Бажова.

При открытии парка четыре года назад Владимир Герасименко, тогдашний мэр Арамиля, говорил, что данный проект позволяет сохранить уральскую культуру и ремесла, прикоснуться к местным традициям.

Не отставали и в областном правительстве, связывая развитие внутреннего туризма в стране и крае, в частности, с этим парком. Сегодня руководство парка, как и многие их коллеги, обратилось к простым людям с протянутой рукой.

— Мы живем только за счет продажи входных билетов и проведения тематических праздников, — сетует Алиса Ларионова, директор «Парка сказов». — Много раз мы обращались за государственной поддержкой, участвовали в грантовых конкурсах, но — увы.

Алиса Ларионова, директор «Парка сказов». Фото: «Новая» на Урале

Недавно ездили в областной фонд поддержки предпринимателей, который в свое время поддержал нашу идею для открытия. Но что они сейчас могут? Предложили помощь во взятии нового кредита, а нам текущих два нечем платить.

По словам Алисы, проблема посещений началась до официального старта самоизоляции.

В начале марта, когда стало понятно, что угрозы пандемии не выдумка, люди стали отказываться от уже оплаченных заявок, посещения свелись к минимуму. А потом деятельность парка и вовсе была остановлена.

В Подворье живут около ста животных и птиц. Лошадка Чебурашка, ослица Черника, две косули, одиннадцать кабанов и кабанчиков, шесть овечек, двенадцать коз, две собаки, две кошки, кролики, куры, утки.

Ослица Черника и Уголек. Фото: «Новая» на Урале

В течение месяца на прокорм животных уходит более ста тысяч рублей. Шестьдесят тысяч требуется на оплату круглосуточной охраны. Растут долги за коммуналку. И в то же время близится период обработки территории от клещей.

— В какой-то момент мы поняли, что уже не справляемся, запасы на исходе, и кормить животных нечем, — вспоминает Алиса. — На нашу просьбу о помощи, к счастью, откликнулись неравнодушные люди. Кто-то привез овощи и корма, кто-то перевел деньги.

Особенно запомнились две девушки, которые привезли целую машину кормов.

— Мы давно занимаемся сбором пожертвований для животных, — рассказала «Новой» волонтер Анна.

— Сегодня многие приюты и зоопарки оказались в бедственном положении, поэтому мы стараемся помочь по мере сил.

Анна призналась, что у волонтеров есть свои трудности. Как раз до начала кризиса самоизоляции с ними случилась неприятная история. Долгое время они финансово помогали приюту для животных на химмаше в Екатеринбурге. Но однажды купили много корма, привезли в приют. Вышедшая хозяйка долго возмущалась, почему ей привезли еду, а не деньги. После этого туда больше не ездили.

Ну а в «Парке сказов» любую помощь принимают с благодарностью и с нетерпением ждут окончания самоизоляции. Как это ни странно, но животные скучают по людям, стараются подойти поближе к каждому человеку. Вдруг погладят?

Пермский край

В Пермском зоопарке большинство сотрудников работают в штатном режиме по пропускам, используя средства защиты. Те, у кого работа не связана напрямую с животными, трудятся из дома. Волонтеров в зоопарке и до карантина не было, к животным допускают только официально трудоустроенных.

На время изоляции зоопарк закрыт для посещений, но работает в режиме онлайн и показывает жизнь питомцев в фото- и видеоформатах в своих соцсетях.

«Животные чувствуют себя хорошо, в целом наличие или отсутствие посетителей на их жизнь сильно не влияет. Поэтому у большинства питомцев поведение не изменилось, тем более сейчас весна и у них совершенно другие заботы. В общем, жизнь течет своим чередом», — рассказала «Новой» зоолог зоопарка Аня Аликина.

В Пермском муниципальном приюте сотрудники работают в полном составе, но только пять волонтеров получили допуск. При этом волонтерский совет утверждает, что такое количество недостаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование приюта. Они пишут во все инстанции, пытаясь добиться допуска еще порядка десяти человек.

«Мы готовы посещать приют по утвержденному директором учреждения графику, согласно которому волонтеры будут разбиты на небольшие ежедневные группы. Просим разрешить доступ в приют еще 10–15 волонтерам, которые, соблюдая социальную дистанцию и другие меры защиты от вируса, будут выполнять свои обычные обязанности», — обратились волонтеры приюта в открытом письме к главе Перми Дмитрию Самойлову.

Но в администрации считают, что волонтеров хватает, а приют работает в штатном режиме. «В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции учреждением временно ограничено посещение гражданами и волонтерами территории приюта.

В настоящее время учреждение посещают четыре волонтера, имеющие надлежащим образом оформленные разрешения на передвижение по территории города Перми. Сотрудники работают в полном составе по графику, который позволяет обеспечивать надлежащий уход за животными. Ежедневно работают до пяти рабочих и четырех ветеринарных специалистов», — поясняют в администрации.

На время карантина приют запустил акцию «Друг с доставкой на дом», можно выбрать питомца из фотоальбома и забрать его себе, не выходя из дома. Сотрудники приюта привезут друга, используя все меры предосторожности.

Фото: РИА Новости

Частный мини-приют «Собачье царство» был создан в 2019 году. Натали с мужем волонтерили в Пермском муниципальном приюте. Позже стали забирать собак к себе, но места в квартире вскоре перестало хватать, и они решили открыть приют. Купили землю в кредит и начали принимать больных собак на дожитие.

Сейчас в приюте работает и живет один сотрудник, который следит за 33 собаками, супруги ездят туда каждый день. Во время карантина они продолжают отлавливать новых собак, но волонтерской помощи совсем нет из-за режима самоизоляции.

«Во время карантина стало еще сложнее, так как люди сидят без денег, а цены выросли. У нас, к сожалению, спонсоров нет.

Собачек никто не забирает последний месяц», — пояснили в «Собачьем царстве».

В приюте кошек «Матроскин» рассказали «Новой газете», что в последнее время случаи жестокого обращения с животными участились, а кто-то и вовсе выбрасывает котов на улицу, ошибочно считая, что животные — переносчики коронавируса. Многие вынуждены отказываться от питомцев из-за тяжелой финансовой ситуации.

«Пандемия, как и любые другие чрезвычайные ситуации, которые случались с приютом, показала нам одно — пермяки всегда готовы протянуть руку помощи бездомным котикам, как бы трудно им ни было самим. И от этого в наших сердцах очень много теплоты! Мы не заметили, что животных стали забирать меньше, может быть, даже чуточку больше, а это значит, что сердца пермяков по-прежнему открыты добру», — рассказали в «Матроскине».

Фото: РИА Новости

В приюте «Матроскин» работают пятнадцать волонтеров с допуском. К сожалению, этого количества помощников недостаточно, поэтому все ждут окончания режима самоизоляции и возможности вернуться в привычный ритм жизни.

Челябинская область

В 80 километрах от Челябинска, в поселке Кумысное, находится сафари-парк «Страусзоопарк». С приходом режима самоизоляции, уже более месяца, здесь отсутствуют посетители.

Из обитателей сафари-парка: сибирская рысь Соня, три большие собаки породы бернские зененхунды и восемь щенят, медведица Мишель, три косули, верблюдица Ласка, около десятка страусов, совы, лисы, еноты, нубийский козел и бесчисленное множество уток и кроликов. Это далеко неполный список зверей, которым нужен уход и пища.

— Перед началом самоизоляции у нас были кое-какие деньги, — говорит жена владельца «Страусзоопарка» Елена Хакимова. — Мы привезли машину овса. Собаки же у нас кушают специальный корм. На месячный объем у нас денег сразу не нашлось. Решили экономить, покупать более дешевый. Но потом собаки ощенились, и пришлось их кормить все-таки дорогим кормом. В это же время ощенились лисы, лисята маму высосали, мы были вынуждены купить собачье молоко. Баночка сухого молока стоит 700–800 рублей, ее хватает на два дня.

Вместе с приходом тепла появились клещи. Покупка таблеток для собак обошлась в 6300 рублей. Обработки требует и территория.

Медведица каждое утро ест кашу с молоком, отдельно фрукты и рыбу. Вместо горбуши стали покупать ей селедку, из-за экономии пропали из рациона фрукты. Максимум одно яблоко или морковка. Ей этого очень мало.

— Когда медведицу кормлю, я ее спрашиваю: «Мишель, куда положить»? — продолжает Елена. — Она мне выдвигает миску, и я ей накладываю еду.

И вот мы уже месяц сидим на самоизоляции, я ее спрашиваю, куда положить, а она чашку у себя лапами держит, я у нее решила чашку потянуть, а она заревела, типа «все что угодно, только не кашу». Меня это потрясло, и я сказала Марселю — пора просить о помощи.

— Стали просить наших подписчиков в социальных сетях помочь нам, — говорит директор сафари-парка Марсель Хакимов. — Благо у нас есть группа в «ВКонтакте», в «Одноклассниках», есть канал на YouTube. Люди стали помогать, начали переводить деньги, привозить еду для животных. 30 апреля к нам даже приехали представители администрации Чебаркульского района, они со своих зарплат скинулись на помощь нашим животным. Подписчики просят не закрывать зоопарк, держаться изо всех сил.

По словам Елены, весна в их зоопарке — время благотворительных акций. Сюда приезжают детдомовцы и инвалиды. Для них посещение бесплатное.

— С глухими был сурдопереводчик, он переводил им жестами мой рассказ во время экскурсии, — вспоминает Елена. — А тем, кто не видит, я описывала, как это выглядит. Допустим, кролик — белый, пушистый, и давала им погладить животное. На инвалидных колясках заезжали в вольер к страусам, мы делали фотографии, и посетители уезжали счастливые. Надеюсь, нам удастся все это сохранить.

«У нас запасов было на три недели»

В 34 километрах от Миасса, в поселке Новоандреевка, менее года назад Андрей Орлов со своим братом создал единственный в округе Миасса контактный зоопарк «Зоодом». Первого июня зоопарку исполнится год.

Здесь живут собачки-самоеды, еноты, индюки, утки, фазаны, кролики, северные олени, нубийский козел, осел, свинья породы венгерская мангалица и лошади.

— Пока у животных ничего не изменилось, — рассказывает Андрей. — Рацион остался тот же. У нас небольшой контактный зоопарк. Я работаю в пожарной охране МЧС. Зарплату с основной работы трачу на корма животным, стараюсь и работникам вовремя труд оплачивать.

Коронавирус и самоизоляция стали для нас полной неожиданностью. У нас запасов было на три недели.

Когда запасы стали иссякать, Андрей бросил клич в социальных сетях.

— Мы сделали объявление, если у кого залежались овощи в погребах, поделитесь с нашими животными, — продолжает Андрей. Отписалось нам человек пять. Привезли картошку.

Зоопарк находится на чистом озере Терень-Куль. Братья Орловы на этом водоеме построили тюбинговую трассу. Она была бесплатной.

— Зимой мы ее залили, получилась 6-метровая горка, — вспоминает хозяин «Зоодома». — Детдомовцы всегда приезжали к нам бесплатно. Водили их на экскурсию в зоопарк, на тюбингах катали, на конную прогулку ездили. Чаепитие я устраивал. Из Дома малютки тоже приезжали к нам. Обещались и гости из центра ветеранов... Но карантин все планы нарушил.

До самоизоляции персонал «Зоодома» насчитывал вместе с Андреем семь человек. Теперь их четверо. При этом Андрей умудряется платить всем сотрудникам полный оклад.

— Я сейчас все, что зарабатываю, отдаю своим сотрудникам. Я дорожу ими, — заключил Андрей.

В передержке все по-прежнему

На окраине Миасса, почти у леса расположился единственный в городе приют для бездомных животных. Впрочем, официально это не приют, а волонтерская передержка.

— Здесь живут кошки и собаки, которые попали в трудную жизненную ситуацию, — рассказывает волонтер НКО «Добрые руки» Екатерина Гусева. — В прошлом это домашние животные, которых по каким-то причинам отправили жить на свежий воздух. На данный момент у нас находятся пятнадцать собак и десяток кошек.

По словам Екатерины, животные попадают к ним разными способами. Обычно приносят люди, подобравшие бесхозного питомца на улице.

— Если человек принес животное, он автоматически становится его куратором, — поясняет зоозащитница.

— А значит, помогает существованию приюта — приезжает дежурить, выгуливает собак, привозит еду, лекарства. Если это необходимо, посещение ветеринара тоже ложится на его плечи.

Иными словами, просто подобрать и принести к нам животное — это еще не все. У нас тоже есть работа, есть семьи, а волонтерская передержка — хобби.

Волонтеры в Миассе работают на энтузиазме. Есть группа в соцсети, в которой семь тысяч человек, но активных волонтеров около двадцати. Остальные помогают делать репосты, собирать небольшие пожертвования на корм, стерилизацию и т. п.

Как это ни странно, но режим самоизоляции не повлиял на работу передержки, даже благотворительность осталась на прежнем уровне.

— Из-за карантина у нас перенесся субботник, — немного расстроена моя собеседница. — Потому что после зимы всегда есть где что прибрать. Но так как запрещены массовые мероприятия, мы не можем пригласить людей. Хочется, чтобы все были здоровы, и нет желания подвергать людей опасности заболевания. Поэтому подождем окончания самоизоляции.

Тюменская область

В Тюмени зоопарк просит помощи у жителей — животных нечем кормить. Если раньше корма покупали из денег, вырученных от продажи билетов, то с введением карантина этой возможности больше нет.

Фото: РИА Новости

Владельцам зоопарков и питомников не остается ничего иного, как просить о помощи и без стеснения рассказывать о сложившейся ситуации ради спасения хвостатых.

«Мы кормим животных тем, что привозят горожане, решаем проблему и сами — ездим в город, договариваемся с магазинами. Продуктовые магазины помогают нам. Например, однажды подарили 30 кг творога, который едят и обезьянки, и медведи, и ежики.

Взаимодействуем с крупными торговыми сетями, кто-то из них идет на контакт, понимая наше положение, кто-то отказывается даже разговаривать. Большая отдача от рядовых тюменцев, приезжают даже пенсионеры и передают крупы, которые были у них в запасе. Гречку, на которую был ажиотаж, нам также передают. Мы всему рады: и телятине, и говядине для хищников, и замороженному мясу», — рассказал «Новой» администратор тюменского зоопарка Эдуард Косульников.

На призыв о помощи откликнулись и предприниматели. Бизнесмен Анар Велиев отправил в тюменский зоопарк сразу 100 килограммов гуманитарной помощи: помидоры, киви, яблоки, болгарский перец. Анар рассказывает, что его организация готова помогать нуждающимся и дальше, пока есть такая возможность.

Переданного подарка зоопарку хватит всего на два дня: питомцев кормят дважды в день. Помидоры едят кабаны, обезьяны — фрукты, верблюды и свиньи предпочитают картофель. Сено помогает выжить верблюдам, баранам и остальным копытным.

Сейчас тюменский зоопарк по-прежнему нуждается в продуктах: нужны семечки и нежареный арахис для попугаев и экзотических птиц, картофель, корм для кошек, крупы, фрукты и овощи (особенно бананы и виноград, включая подпорченные), сено и крупы. Ситуация остается тяжелой, и без помощи людей обитателям зоопарка просто не выжить.