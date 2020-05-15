Прощальный гудок

Хорошо еще, что не додумались написать в пресс-релизе «память о Юрии Павловиче будет жить в веках». Впрочем, тут удивляться нечему — когда дать внятное объяснение опасному решению у начальства не получается, оно мобилизует подчиненных словами «придумайте что-нибудь!» Те и придумывают как могут.

Да живой Юрий Павлович Семин, живой. И до 31 мая де-юре главный тренер. Он еще и вернуться может — в пятый раз, если в «Локомотиве» снова не заладится. А вероятность этого почти стопроцентная —

как ни пытался клуб избавиться от «семинозависимости», заканчивалось все одинаково: «Зовите этого, с шапочкой-петушком».

Собственно, все успехи клуба за последние 35 лет напрямую связаны с Палычем. Между его уходами и приходами — унылое пространство, безнадега и смута. И жизнь с дедом не сахар, а без него вовсе жизни нет, в чем не раз убеждались начальники.

Нынешнее руководство решило прервать дурную, на его, то есть начальства, взгляд, бесконечность. Момент, по мысли совета директоров, самый подходящий: футбол на паузе, болельщики на трибуны вернутся не скоро. Уже здорово — фанатских проклятий Черкизово не услышит, шумные акции протеста невозможны, а к осени, глядишь, страсти улягутся. Давно звучащая мысль, что Семин устарел, постепенно овладеет умами, да и не до патриарха всем будет, когда футбол вернется по-настоящему, а «Локомотив», может, заиграет еще лучше, чем сейчас.

Сейчас-то он второй. То есть в зоне Лиги чемпионов, где может оказаться в третий раз подряд. Естественно, такое возможно только при Семине. Вернули Палыча в очередной раз в 2016-м, с тех пор что ни год, то титул — Кубок, чемпионство, снова Кубок. «Маловато будет», конечно, но уж как есть. Правда, в последней Лиге чемпионов Семин не выполнил задачу выйти в плей-офф — всего-то надо было опередить «Юве», «Атлетико» и «Байер», трех «топов» из трех топ-чемпионатов. И с красивым футболом давно проблемы. И, вообще, отстал дед от жизни: на тренировках одна «физика», тактическими изысками не балуется, соперников изучает плохо, по трансферам согласья нет, с начальством ладить не умеет, да и не хочет.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Все верно. И не умеет, и не хочет. Юрий Павлович по этой части задержался в прошлом столетии: по его словам, футбольных людей почти не осталось, а с эффективными менеджерами, которых призывают слегка обуздать строптивого ретрограда, как-то не складывается. Конфликт неизбежен, победитель неизвестен — при прошлом директоре Геркусе Палыч устоял, а при Кикнадзе не удалось — Василий Александрович оказался легенде не по зубам.

Впрочем, вряд ли Семин хотел непременно свалить успешного медиаменеджера — скорее всего, он его не сильно принимал во внимание. Он все еще думал, что главный в клубе — тренер, а это давно не так. И совет директоров во главе с Анатолием Мещеряковым устал от требований и заявлений Палыча, который совсем не дипломат.

Какую роль в очередном конфликте сыграли деньги, доподлинно неизвестно, но факт остается фактом — Юрия Семина захотели убрать, и убрали.

Просто объявив, что не будут продлевать контракт.

Правда, учитывая заслуги, предложили диковинную должность «почетного главного тренера» при новом главном, уже утвержденном сербском специалисте Марко Николиче. Боюсь, что малоизвестному сербу придется туго, хотя еще хуже будет Василию Кикнадзе. Потому что, даже будь Юрий Павлович средоточием всех мыслимых недостатков, у него есть три несомненных достоинства, которых у Василия Александровича не имеется: харизма, любовь болельщиков и результат. Чтобы в одночасье лишить клуб всего этого, нужна причина более веская, чем 73-летний возраст и строптивый характер легенды. Если такой причины нет, то я Кикнадзе уже в ближайшей перспективе не завидую.

И самое, может быть, главное. Болельщицкая среда нынче доброжелательностью не отличается, особенно по отношению к «чужим». Но в «Локомотиве» был гений места Палыч, благодаря которому команде многое прощалось, а клуб чувствовал себя защищенным от нападок и невзгод.

Теперь начальники решили, что Семин — не громоотвод, а тормоз на пути развития клуба. Сами напросились.