Как коронавирус изменит профессию врача?

«Новая газета»редакция
Обозреватель «Новой» Наталья Чернова беседует с руководителем Центра ЭКМО 52-ой больницы. ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация. Если легкие не работают даже на ИВЛ, остается вывести кровь наружу — и насытить ее кислородом принудительно, без участия легких и сердца. Врач Михаил Кецкало расскажет о последних данных по COVID-19, о том, почему не носит защитные очки, и о проверке на прочность для всех медработников. Присоединяйтесь и задавайте вопросы в комментариях во время эфира
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:стрим, ЭКМО, врачи, коронавирус
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