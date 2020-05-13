Уловка — 22 рубля

Многие утверждают, что получили даже меньше, чем в марте, но главное, суммы надбавки за работу с ковидными больными оказались мизерными и совсем не похожими на крупные суммы, которые обещали чиновники всех уровней.

В начале апреля «Новая» рассказывала, что правительство Мурманской области затруднилось с подсчетами, сколько точно денег бюджету потребуется на стимулирование медиков.

При этом цифры, на которые обещали умножить оклады, прозвучали из уст министра здравоохранения области Панычева на оперативном совещании еще 2 апреля, за неделю до выступления президента о надбавках медперсоналу.

Врачам скорой и поликлиники регион хотел поднять оклады на 90%, среднему медперсоналу на 40%, младшему — на 20%. В стационарах оклады докторам должны были удвоить, среднему персоналу доплатить 50%, санитаркам — 30%. Не все обратили внимание на уточнение: коэффициенты Панычев предлагал применять не ко всему месячному окладу, а лишь к фактически отработанным с коронавирусными пациентами часам.

Между тем именно на эту оговорочку сослался министр на другом оперативном совещании, 12 мая, когда его спросили, отчего это у водителя скорой помощи в расчетном листке за апрель за работу с ковидом значится 229 рублей 16 копеек. «Он всего полтора часа с коронавирусным пациентом отработал», — ответил не моргнув глазом министр.

Нехитрые подсчеты позволяют понять: час смертельного риска для водителя скорой помощи министр Панычев и его финансисты оценили в 152 рубля 80 копеек.

А сколько было брифингов, пресс-релизов и выступлений на камеры о том, как область поддержит медиков в час пандемии! Получилось же, как с кредитным договором: читайте мелкий шрифт.

Расчетный листок за апрель, выданный водителю скорой помощи ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»

Государство, правда, в таком ключе выглядит сомнительно, но когда чиновники думали о репутации? Особенно курьезно получилось в городе Апатиты, одном из главных очагов COVID-19 в области. Там государство доплатило водителю скорой за риск 332 рубля 92 копейки, а владелец градообразующего предприятия — 12 тысяч.

Расчетный листок фельдшера Мурманской областной станции скорой помощи

Мурманский депутат-оппозиционер Александр Макаревич заявляет, что к нему на прием приходят сотрудники скорой, которые за работу с ковидными больными получили 186 рублей, 140, 256. Он упоминает важный нюанс: на совещании-то министр о планируемых надбавках рассказывал, вот только никаких соответствующих законопроектов в областную думу не вносилось. Почему анонсированные выплаты не обрели статус законопроекта? Да потому что 8 апреля президент Путин заявил о введении надбавок медикам, на которые регионам выделят 10 млрд.

Те, кто наивно предполагал, что в Мурманской области, находящейся в первой десятке регионов по числу инфицированных COVID-19, врачи получат не только «путинские», но и «губернаторские», ошибались.

И еще нюанс: имея дело с наперсточниками, стоит следить за руками.

Почасовое начисление ковидных денег имело отношение к проекту региональных доплат. А применили его к федеральным.

И вместо 80, 50 и 25 тысяч, обещанных главой государства, медики получают свои 140‒250 рублей.

При этом Минздрав РФ выпустил специальное разъяснение о «ковидных» деньгах. Замминистра Татьяна Семенова заявила о недопустимости расчета выплат исходя из фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам».

Врачи в инфекционном отделении Мурманской областной больницы им. П.А. Баяндина. Фото: РИА Новости

Однако именно так считают в Мурманской области. На днях региональный штаб Навального опубликовал расчетник санитара скорой. В нем надбавка за работу в опасных условиях составила 22 рубля 45 копеек.