10 секунд на ответ

А 14 мая в 19:00 стриме на Youtube-канале «Новой газеты» и на нашем сайте можно задать вопросы авторам сериала и предложить темы и повороты для развития истории.

Интерактивные проекты — черное зеркало современного киномира: притягивает, отталкивает, кусается. Массовой известности это направление, блуждающее между кино, сериалами и видеоиграми, только начинает добиваться, хотя существует уже более полувека.

В игровом кино зритель «Ночной игры» Тобиаса Вебера (2016) в кинотеатрах с помощью мобильного приложения Ctrlmovie решал за героя — убегать ему или вступать в драку. В картине было семь вариантов финала. Отзывы на нее были неоднозначные.

В «Мозаике» Стивена Содерберга (2018) все было совсем сложно. С помощью приложения для мобильных и планшетов зритель попадал в «карту истории»: выбирал серию от 8 до 38 минут, дальше решал: с точки зрения какого из героев ему хочется следить за развитием сюжета.

Крупные стриминги продолжают вкладываться в многовариантное кино. После успеха полнометражного эпизода «Черного Зеркала» «Брандашмыг», играющего с вариативностью и высмеивающего ее (зрителю предлагается не только в корне изменить сюжет, но и выбрать герою завтрак: «воздушная кукуруза или хлопья?»), а в какой-то момент возникает даже конфликт с аудиторией: герой просто отказывается выполнять ее руководства и обращается за помощью к духу.

В недавнем сериале Netflix «You vs. The Wild» («Ты против дикой природы») на модную тему выживания с именитым путешественником Беаром Гриллсом зритель в меру собственной сообразительности помогает (или мешает) Гриллсу избежать смерти.

А Netflix уже взялся за самых маленьких «Battle Kitty» — интерактивные сериалы для детей.

Про то, как жить без страха

Кадр из сериала «#Кто_ты»

«#Кто_ты» — сериал, основанный на реальных событиях, предлагает диалог с аудиторией.

Юная идеалистка Нина (Вера Колесникова), дочка высокопоставленного чиновника, бросает чинный Лондон, несется в безумную в Москву, чтобы помочь знакомой блогерке, осужденной за участие в очередной феминистской акции.

А дальше — «Добро пожаловать в Россию». Протесты, аресты, тертые полицейские, «мещанские суды», домашнее насилие, влюбленность с запахом кофе.

И девушка, сидящая в СИЗО за то, что бросила надувной шарик в полицейских.

Ненормальный и ненормативный круговорот жизни, в котором трудно сохранить себя, отношения, свое чувство справедливости.

У зрителя есть 10 секунд, чтобы выбрать: участвовать в пикете, связываться с полицейскими, остаться в стороне, навалять абьюзеру, убежать… Зритель может что-то сам решить. Или… остановить просмотр.

От выбора действия зависит дальнейший сюжет, в том числе и романтическая история Нины и начинающего блогера Ромы. Но «#Кто_ты» еще и просветительский сериал. На каждой развилке есть карточки с объяснением проблем правозащиты в России. С ответами на вовсе не отвлеченные вопросы.

Как поступать в ситуациях домашнего насилия?

Что делать, если столкнулись с полицией?

Как помочь задержанным на пикете друзьям?

Что мы можем сделать здесь и сейчас в России, которую у нас отнимают?

Авторы Антон Уткин и Ната Покровская придумали сюжет за год до того, как началось протестное лето–2019. По ходу съемок сценарий обрастал историями из новостей московского лета, цитатами из судебных заседаний. Это второй интерактивный фильм этой команды.

Первый — «#ВсёСложно» — просветительский проект о жизни девушки с ВИЧ с Ириной Старшенбаум, Риналем Мухаметовым, Чулпан Хаматовой, Аленой Бабенко.

Сценарий нового сериала основан на историях реальных людей: правозащитников, активистов, блогеров, музыкантов.

Режиссеры студии Lateral Summer Антон Уткин и Ната Покровская предлагают зрителю смотреть и делать свой выбор, определять вектор пути в путанном лабиринте российской действительности.

Здесь нет, как в экзаменационных тестах, точного ответа. Каждый выбор — путь в неизведанное. В общем, все как в жизни.

Жаль только, что сегодня, на пике проблем пандемии, кажется, что протестные проблемы и противостояние карательной системе — как плакаты и майки в защиту Голунова, которые мелькают в сериале — вчерашний день.

Сегодня мы меняем свободу на безопасность.

Права человека в условиях карантина представляются пустыми словами. Но, как и после затяжной болезни, надо восстанавливаться, избавляясь от страха, брать ответственность за тех, кому совсем худо, за лишенных возможности защищаться. Восстановить то, что философы называют «теплотой взаимного человеческого обогрева». А иначе на вопрос «Кто ты?» придется отвечать: «Все сложно».