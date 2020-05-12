Максим Покровский музыкант, лидер группы «Ногу свело!»

— «Золотое время» — первый трек нашего нового альбома «4 стадии карантина», куда вошли еще три песни: «Телезвезда», «Селекция» и «Дышать». Заглавная песня написана, когда коронавирус уже вовсю шагал по планете, но карантин еще не ввели. Остальные три созданы уже непосредственно в условиях изоляции, причем над одной из них я работал, когда был весьма сильно болен. Не знаю, коронавирусом ли, но вполне может быть. Безусловно, все это повлияло. Это второй случай в моей карьере (после песни «Я — не последний герой»), когда события влияют на песенный материал.

Недуг, который терзает сейчас человечество, обнажил проблемы в обществе. Я убежден в том, что все процессы, происходящие на планете, в той или иной степени имеют к этому отношение. Это как экосистема: истреби птицу — расплодятся гусеницы, сожрут все листья, уничтожат лес и пошло-поехало. Никто не знает, где и какой сюрприз будет следующим. Именно поэтому нам не мешало бы остановиться и осмотреться. Жаль, что это происходит ценой таких жертв.

Мне повезло. Буквально за несколько недель до карантина была оборудована наша домашняя студия, основные работы по созданию музыки переместились туда. Здесь, в Нью-Йорке, у меня есть музыканты, с которыми я работаю постоянно. Основой коллектива являются гитарист Дмитрий Вишнепольский и барабанщик Самвел Саркисян. Мы только один раз выползли наружу, чтобы снять видео на песню «Золотое Время».

Занятная получилась работа. Я бы описал ее словосочетанием «постапокалиптическое спокойствие».

Знаю, что многие россияне интересуются положением дел в США. Им приходится довольствоваться официальной и почти всегда искаженной информацией. Поэтому хотел бы внести ясность.

У карантина в Америке есть отчетливая специфика, то, что отличает его от России.

Здесь присутствует, выражаясь словами Горбачева, плюрализм мнений: чиновники зачастую спорят друг с другом, а не лижут заднее место вышестоящему. Здесь и понятие вышестоящего имеет отличный от российского смысл. Результат: косяки, коих тоже хватает, не замалчиваются, а сразу же всплывают наружу. Населению регулярно сообщают полную и объективную информацию. Ее составляющими являются не только абсолютные значения, но и процессы, тенденции развития событий в цифровом и графическом представлении. Дают четкие и логичные, не меняющиеся во времени, не противоречащие друг другу рекомендации. Нет такого, что сегодня по центральному телеканалу говорят, что коронавирус — это не страшно, а завтра вяжут за выход из дома. Губернатор штата Нью-Йорк принял решение не закрывать штат, так как подумал наперед. А подумал он о том, что начнут делать люди, которым запретили выходить из дома. Думать иногда полезно.

Подготовка к возвращению в нормальную жизнь ведется спокойно и последовательно. Правительство штата утвердило коэффициент, характеризующий уровень опасности. Если коэффициент будет выше определенного числа, штат будет снова закрыт. Теперь каждый осознает свою ответственность и будет из кожи лезть для обеспечения гладкого выхода из карантина.