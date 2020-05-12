Пять человек погибли во время утреннего пожара 12 мая в петербургской больнице им. Святого Георгия. В клинике, ранее перепрофилированной под лечение коронавирусных больных и рассчитанной на 500 мест, они находились с диагнозом COVID-19.

Как подтвердили «Новой» в ГУ МЧС по Петербургу, на момент пожара все пятеро не могли самостоятельно дышать и были подключены к аппаратам ИВЛ.

По предварительной версии, озвученной Смольным, «причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования: загорелся один из аппаратов ИВЛ». Возбуждено уголовное дело по ст. 109, ч. 3 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас на месте работают следователи ГСУ СК РФ по Петербургу и сотрудники городской прокуратуры. В рамках дела уже назначен ряд экспертиз, в том числе и пожарно-техническая. Специалистам предстоит выяснить, что привело к возгоранию аппарата искусственной вентиляции легких, который был произведен на Уральском приборостроительном заводе в 2020 году и привезен в Петербург прямо с производства только в апреле.

СПИСОК ПОГИБШИХ* Борисов Юрий Николаевич (род. 30.05.1952)

Рубанов Андрей Анатольевич (29.06.1960)

Женихов Анатолий Владимирович (21.10.1958)

Баличев Василий Васильевич (17.08.1959)

Гвадзабия Зинаида Николаевна (27.12.1960) *данные Комитета по здравоохранению Администрации Петербурга

Как сообщили «Новой» в пресс-центре ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в здании больницы на Северном проспекте, дом 1 поступил в 6.23 утра. Через 6 минут, в 6.29, первые наряды пожарных и спасателей прибыли на место. В 6.36 к ним пришло подкрепление. Всего на Северном проспекте, дом 1 работало 15 единиц техники и 75 сотрудников МЧС.

По информации регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в одной из палат отделения реанимации на шестом этаже. Люди, находившиеся и подключенные к аппаратам ИВЛ, не могли самостоятельно покинуть горящее помещение и в результате погибли. Пожар удалось локализовать к 6.55 утра. Всего выгорело 10 квадратных метров. Данными о пострадавшем медицинском оборудовании в ГУ МЧС не делятся.

— Никаких комментариев по последствиям пожара мы не даем! Обращайтесь в Комитет по здравоохранению, — ответили на звонок «Новой» в больнице им. Святого Георгия.

В петербургском Комитете по здравоохранению, где журналистами нескольких петербургских СМИ была запрошена информация по последствиям пожара, погибшим и пострадавшим, до 11.17 утра не давали никаких комментариев. Как выяснилось позже, в это время больницу посещал губернатор Александр Беглов, ждали окончания его визита. После чего распространили пресс-релиз:

«Погибли пять человек. Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения. Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное — они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия. Считаю, что врачи и медсестры проявили настоящий героизм», – отметил Беглов, побывав в клинике.

Пожарный расчеты у больницы св. Георгия. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор пообещал, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе — материальная.

На место происшествия также выезжали прокурор города Сергей Литвиненко и глава ГСУ СК РФ по Петербургу Александр Клаус.

12 мая, по распоряжению Беглова, не только в больнице им. Святого Георгия, но и во всех городских больницах прокуратура Петербурга начала проверки исправности медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и готовности путей эвакуации тяжелых больных.

Как сообщили «Новой» в городском Комитете по здравоохранению, больница им. Святого Георгия продолжит работу в штатном режиме. Никого из пациентов не будут переводить в другие стационары.