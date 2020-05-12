Расчехлили «вертолет»

Очередной пакет антикризисных мер, объявленный президентом, может показаться похожим на предыдущие. Но в нем есть две принципиально новых вещи, которые российская власть прежде не делала.

Во-первых, «вертолетные деньги». Выплаты по 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 15 лет нужно рассматривать именно так.

Можно, конечно, придираться к дизайну и размеру выплат, потому что есть страны, где единоразовые выплаты получили вообще все граждане, и суммы, особенно в переводе на рубли, звучат убедительнее.

Но семья с ребенком — это не только «ячейка общества» и «духовная скрепа», хотя и такой месседж в решении, конечно, есть. Это самый очевидный социальный мультипликатор, потому что поддержку получает как минимум мать, в полных семьях — и отец, в традиционных «больших» — вся родня.

Выплаты получат 27 миллионов детей, то есть, надо полагать, более половины всех семей. И для их выплаты не потребуется ничего, кроме свидетельства о рождении.

Во-вторых, списание налогов и социальных платежей пострадавшим малым и средним предприятиям, а также социально ориентированным НКО за второй квартал. Ну не помню я, чтобы российское государство прощало кому-то налоги. Это прямо потрясение основ.

Кстати, в публичных заявлениях очень многих начальников из финансового и социально-экономического блока идеи как прямой поддержки граждан, так и обнуления налогов прямо отвергались под разными предлогами. Зато ровно эти идеи выдвигались как политические требования оппозиции, системной и не очень. Принять и продавить такое решение непросто, даже когда ты президент.

Тем более что резоны противников широких жестов из Белого дома, долгое время охранявших так называемую «кубышку» от поспешных, с их точки зрения, трат тоже понятны.

Фото: РИА Новости

Кубышка не бездонная, более того, ее размер невелик по отношению к проблемам российской экономики. И в их перечне коронавирус и связанный с ним спад деловой активности остается на втором месте после падения цен на нефть.

Существуют любые сценарии их возврата к приемлемым для российского бюджета значениям, кроме позитивного. Идей, как бы нам срочно слезть с нефтяной иглы и построить в кратчайшие сроки инновационную, диверсифицированную и экспортоориентированную экономику, тоже нет. Поэтому агрессивное распечатывание «кубышки» для помощи гражданам и бизнесу — это риск. Его и взял на себя президент.

Тем более что по мере выхода из изоляции (эпидемиологической) нужно будет и дальше чем-то радовать граждан, которым рано или поздно предстоит голосовать за поправки в Конституцию.

Нынешние вертолетные выплаты, не говоря уж о соцпакете в послании к Федеральному собранию, к тому моменту уже напрочь забудутся, как нашествие половцев и печенегов.