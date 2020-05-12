«Закрадывается мысль, что отношение к нам наконец изменится»
Послания российских медиков читателям «Новой»
Фото: Юрий Козырев / «Новая»
«Новая газета»редакция
Екатерина Баранова
врач-терапевт, врач-ординатор по специальности акушерство и гинекология. Клинический госпиталь Лапино, Москва
3 недели назад:
— Катя, а вы готовы, вдруг что, уйти в полную самоизоляцию?
— Конечно готова, с мужем бы только ещё...
Пара административных моментов, и мы уже, как во времена начала нашей любви, работаем в одной больнице, в одной смене. Вместе всегда. Как в отпуске, но только нет.
Если честно, тогда еще мне не верилось, что спустя всего неделю в госпитале не будет мест. Когда появилось первое полное отделение, мы все ходили, смотрели на пациентов, заучивали новые для нас схемы лечения, рисовали таблицы. А тут выходишь на смену после выходных, и все. Новый госпиталь. От родильного блока остались только акушерки, которые мужественно променяли роды на реанимационную работу.
По докторам же, как всегда, ничего не понятно. В глазах тоска, а шутки льются.
Весь интенсив приходится на красную зону. Там мы ходим «при полном параде». Кладем наши телефоны в презервативы и работаем: либо на приеме пациентов, либо по стационару, консультируя и выполняя обходы.
Я прекрасно понимаю людей, которые не верят, что болеют. Клиническая картина не столь богата в самом дебюте заболевания. Это факт. Это и опасно, потому что такой человек становится источником инфекции. Это было очень хорошо заметно, когда мы в самом начале кропотливо изучали эпидемиологический анамнез. А потом — какой там анамнез? У нас пандемия! Меня из всей этой ситуации задевает только одно: когда пациенты перестают верить в оказываемое лечение. Хотя и это понять тоже можно.
Реализованная болезнь может протекать довольно тяжело. Изнуряющая температура, кашель, слабость, одышка. К тому же на фоне лечения у многих начинает крутить живот.
Одна пациентка рассказывала мне со смехом, что в ночи она осознала, что у нее закончилась туалетная бумага.. И тут все шутки перестали быть шутками. Другая пациентка переживала, как же она выпишется туда, где бушует вирус и черти что. Мол, в больнице хотя бы спокойно...
Эмоций много, историй еще больше. Но есть и довольно легкая, и крайне позитивная часть работы — это выписки. У нас отдельный человек в день занимается только этим. И когда это выпадает мне, то потом я украдкой бегу к своим знакомым, находящимся на лечении, и рассказываю, сколько же сегодня у нас вылечившихся ушло домой. На мой взгляд, это должно хоть немного воодушевлять.
Что я могу пожелать людям? Ну естественно — оставайтесь дома.
Не стоит думать, что ваша лучшая подруга не может заболеть коронавирусом. Может. И, к сожалению, если поступает один член семьи, следом за ним идут все остальные.
Не занимайтесь самолечением. Нам страшно повезло, что у нас, у каждого гражданина страны, есть возможность бесплатно получить медицинскую помощь. Я надеюсь, что после эпидемии будут сделаны выводы и подобная система здравоохранения сохранится, с некоторыми модификациями, конечно.
Именно своевременно начатое лечение — это то, что имеет доказанный эффект. И не стоит жалеть медицинских сотрудников. Это абсолютно наш выбор, это наш хлеб, пусть иногда даже только он.
Но все равно, буду честна, каждому из нас периодически закрадывается в голову мысль: когда это закончится, наконец-то отношение к нам изменится. Поэтому не пренебрегайте говорить: «Берегите себя!»
Рамиз Рустамов
врач общей практики, практикующий гастроэнтеролог. Городская поликлиника № 8, Москва. Принимает пациентов в амбулаторном КТ центре
Я во всеуслышание призываю всех жителей не только столицы, но и нашей многоликой России — со всей серьезностью и ответственностью отнеситесь к тому, что сейчас происходит вокруг нас! Ведь это касается наших родителей, братьев, сестер, детей! ⠀
К сожалению, реальность такова, что данный недуг не жалеет никого: заболевают и дети, и лица старше 65 лет. Пациентов с дыхательной недостаточностью и хроническими заболеваниями госпитализируем.
А ведь этого можно было избежать, нужно было всего лишь оставаться дома.
Только совместными усилиями мы сможем достичь положительной динамики. Избегайте мест массового скопления!
При первых симптомах заболевания обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением!
Анна
фельдшер скорой помощи, Санкт-Петербург
Остаться дома нужно не только тем, кто заболел коронавирусной инфекцией, но и здоровым людям. Если вы относитесь к своему здоровью халатно, от этого могут пострадать и другие люди.
Мы, медицинские работники, остаемся на работе ради вас, нам тоже хочется вернуться домой к семье. Здоровой семье.
Останьтесь, пожалуйста, дома ради нас. Обезопасьте себя и окружающих, пока это возможно.
Елена Котровская
фельдшер Можайской ПСМП, Московская область
Помогите нам — оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. Следуйте рекомендациям лечащего врача и не забывайте принимать свои постоянные препараты.
Вместе — мы сила!
Анастасия
медсестра
Хотела бы призвать всех людей, которые не соблюдают самоизоляцию, относиться с уважением к медицинскому персоналу. Мы действительно работаем днями и ночами, чтобы вылечить людей, которые лежат в больнице, и также рискуем слечь вместе с ними. Мы так же, как и вы, хотим быть с родными, но из-за вируса можем подвергнуть их опасности. Приходится говорить с близкими только по видеосвязи. Постоянно говорю им, как скучаю… В моем отделении уже лежат даже несколько врачей и медсестер. Вероятно, это только начало.
Наверное, вы даже не сможете представить, как это — ходить в трех костюмах, очках, перчатках и маске сутками. Мы их минут по семь только надеваем.
Дышать в них очень тяжело, передвигаться трудно, ставить капельницу или укол дико сложно: очки, ты ничего не видишь. Нам приходится максимально близко подходить к пациенту. Очень душно и жарко. Иногда от нехватки сил даже хочется плакать.
От маски безумные боли на переносице, реально остаются раны. Руки от перчаток просто умирают. Их еще приходится менять очень часто. Голова потеет от шапочки и капюшона, по очкам течет пот.
Еда даже не лезет, да и есть особо некогда — настолько сильная усталость, что лезет только вода, которая придает сил. После всего этого домой идешь мертвый.
От всех медработников: прошу вас, мойте руки, проветривайте квартиры, пейте витамины, не выходите на улицу по возможности. Оставайтесь дома.
Юлия Архипова
ГКБ 15 ( им. Н. Ф. Филатова), Москва, студентка МГМСУ им. А.И. Евдокимова
В мире сейчас сложная ситуация, я просто не могла сидеть и бездействовать — решила помочь будущим коллегам и выйти вместе с ними на смены. С середины марта я зарегистрировалась как волонтер. 6 апреля уже была на пороге ГКБ 15 в полной боевой готовности.
Были ли у меня сомнения? Да. Было ли мне страшно? Да. Конечно, да! Хоть решение я приняла достаточно быстро, внутри все равно присутствовало волнение, переживание, ведь какого это работать 12 часов без воды, туалета, да с запотевшими очками?!
О том, что я подавала заявки в разные ГКБ, я никому не говорила, близкие очень сильно переживают.
Когда я в первый раз зашла внутрь больницы, у меня внутри все сжалось... Глаза боятся, руки дрожат, но лишь на мгновенье. Обойдя огромный корпус больницы, пройдя по закоулкам и попав в зеленую (чистую) зону, я увидела длинный коридор, по которому ходят уставшие врачи, медицинские сестры все так же прихорашиваются перед зеркалом в перерыве, несмотря на суточные графики. Меня проводили в раздевалку, где выдали хирургический костюм и носки. Надела. Пошла дальше за выдачей спецкостюма, и в бой!
Меня распределили в приемное отделение, и я приступила к обычной, почти обычной работе. С утра народу было немного, после 16:00 скорая за скорой, пациент за пациентом, персонала не хватает, все свободные врачи спускаются из отделений, чтобы проводить прием, суетятся, как белки все! Выполняешь роль санитарочек, медицинских сестер, процедурных медсестер, врачей и т.д. Все помогают друг другу.
В 23:20 наступает тишина. Смотришь график — 300 поступивших. Спускаешься вниз. Снимаешь с себя все. Душ. Домой.
Я не могу передать ощущения после первого дня. Я вышла уставшая, но с улыбкой на лице. Почему с улыбкой? Потому что есть возможность помочь и, конечно, безмерное чувство гордости за наших врачей и весь персонал! Очень жаль, что только при таком горестном событии по заслугам оценивают работу медицинского персонала. Мои родные очень переживают. Я отправляю им фотографии, но немного разные. Первое фото — как оно есть, а второе — всегда с улыбкой.
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