«Закрадывается мысль, что отношение к нам наконец изменится»

Екатерина Баранова

врач-терапевт, врач-ординатор по специальности акушерство и гинекология. Клинический госпиталь Лапино, Москва



3 недели назад:

— Катя, а вы готовы, вдруг что, уйти в полную самоизоляцию?

— Конечно готова, с мужем бы только ещё...

Пара административных моментов, и мы уже, как во времена начала нашей любви, работаем в одной больнице, в одной смене. Вместе всегда. Как в отпуске, но только нет.

Если честно, тогда еще мне не верилось, что спустя всего неделю в госпитале не будет мест. Когда появилось первое полное отделение, мы все ходили, смотрели на пациентов, заучивали новые для нас схемы лечения, рисовали таблицы. А тут выходишь на смену после выходных, и все. Новый госпиталь. От родильного блока остались только акушерки, которые мужественно променяли роды на реанимационную работу.

По докторам же, как всегда, ничего не понятно. В глазах тоска, а шутки льются.

Весь интенсив приходится на красную зону. Там мы ходим «при полном параде». Кладем наши телефоны в презервативы и работаем: либо на приеме пациентов, либо по стационару, консультируя и выполняя обходы.

Я прекрасно понимаю людей, которые не верят, что болеют. Клиническая картина не столь богата в самом дебюте заболевания. Это факт. Это и опасно, потому что такой человек становится источником инфекции. Это было очень хорошо заметно, когда мы в самом начале кропотливо изучали эпидемиологический анамнез. А потом — какой там анамнез? У нас пандемия! Меня из всей этой ситуации задевает только одно: когда пациенты перестают верить в оказываемое лечение. Хотя и это понять тоже можно.

Реализованная болезнь может протекать довольно тяжело. Изнуряющая температура, кашель, слабость, одышка. К тому же на фоне лечения у многих начинает крутить живот.

Одна пациентка рассказывала мне со смехом, что в ночи она осознала, что у нее закончилась туалетная бумага.. И тут все шутки перестали быть шутками. Другая пациентка переживала, как же она выпишется туда, где бушует вирус и черти что. Мол, в больнице хотя бы спокойно...

Эмоций много, историй еще больше. Но есть и довольно легкая, и крайне позитивная часть работы — это выписки. У нас отдельный человек в день занимается только этим. И когда это выпадает мне, то потом я украдкой бегу к своим знакомым, находящимся на лечении, и рассказываю, сколько же сегодня у нас вылечившихся ушло домой. На мой взгляд, это должно хоть немного воодушевлять.

Что я могу пожелать людям? Ну естественно — оставайтесь дома.

Не стоит думать, что ваша лучшая подруга не может заболеть коронавирусом. Может. И, к сожалению, если поступает один член семьи, следом за ним идут все остальные.

Не занимайтесь самолечением. Нам страшно повезло, что у нас, у каждого гражданина страны, есть возможность бесплатно получить медицинскую помощь. Я надеюсь, что после эпидемии будут сделаны выводы и подобная система здравоохранения сохранится, с некоторыми модификациями, конечно.

Именно своевременно начатое лечение — это то, что имеет доказанный эффект. И не стоит жалеть медицинских сотрудников. Это абсолютно наш выбор, это наш хлеб, пусть иногда даже только он.

Но все равно, буду честна, каждому из нас периодически закрадывается в голову мысль: когда это закончится, наконец-то отношение к нам изменится. Поэтому не пренебрегайте говорить: «Берегите себя!»