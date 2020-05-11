Харламов за детей со СМА. Второй период

Александр Харламов и Дмитрий Муратов в редакции «Новой», 11 мая 2020 года. Фото: «Новая газета»

Сегодня в редакцию «Новой» приезжал гендиректор хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода Александр Харламов. Совпадения неслучайны. Александр Валерьевич — сын знаменитого хоккеиста Валерия Харламова. Он привез в редакцию клюшку своего великого отца и передал ее Дмитрию Муратову — взамен клюшки Харламова-старшего из личной коллекции главного редактора «Новой», которую тот выставил на продажу как лот для помощи больному СМА Тимуру Дмитриенко. Клюшку тогда купил меценат за $100 тысяч, деньги ушли на «Золгенсму» — самое дорогое на сегодня лекарство в мире, его укол стоит $2,4 миллиона, но болезнь отступает после одного этого укола. Семье Тимура Дмитриенко, героя серии публикаций «Новой», удалось собрать эту огромную сумму. Укол ему сделали 7 апреля — Валерий Харламов сыграл тот матч за Тимура.

Сын Харламова прочитал об истории Тимура Дмитриенко и клюшке отца в интервью Александра Головнина с Дмитрием Муратовым порталу Sports.ru, которое вышло на прошлой неделе. Харламов позвонил Головнину, и вот встреча в редакции. Александр Валерьевич Харламов — с клюшкой.

На время карантина артефакт будет у Дмитрия Муратова. А после он снова выставит клюшку на аукцион в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией.

«Удивительная история, как это все возвращается тебе, — говорит Дмитрий Муратов. — Харламов сыграл за Тимура, теперь его потрясающий сын выходит во второй период снова биться за детей».