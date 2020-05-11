Харламов за детей со СМА. Второй период
Сын знаменитого хоккеиста передал редакции «Новой» клюшки отца
«Новая газета»редакция
Сегодня в редакцию «Новой» приезжал гендиректор хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода Александр Харламов. Совпадения неслучайны. Александр Валерьевич — сын знаменитого хоккеиста Валерия Харламова. Он привез в редакцию клюшку своего великого отца и передал ее Дмитрию Муратову — взамен клюшки Харламова-старшего из личной коллекции главного редактора «Новой», которую тот выставил на продажу как лот для помощи больному СМА Тимуру Дмитриенко. Клюшку тогда купил меценат за $100 тысяч, деньги ушли на «Золгенсму» — самое дорогое на сегодня лекарство в мире, его укол стоит $2,4 миллиона, но болезнь отступает после одного этого укола. Семье Тимура Дмитриенко, героя серии публикаций «Новой», удалось собрать эту огромную сумму. Укол ему сделали 7 апреля — Валерий Харламов сыграл тот матч за Тимура.
Сын Харламова прочитал об истории Тимура Дмитриенко и клюшке отца в интервью Александра Головнина с Дмитрием Муратовым порталу Sports.ru, которое вышло на прошлой неделе. Харламов позвонил Головнину, и вот встреча в редакции. Александр Валерьевич Харламов — с клюшкой.
На время карантина артефакт будет у Дмитрия Муратова. А после он снова выставит клюшку на аукцион в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией.
«Удивительная история, как это все возвращается тебе, — говорит Дмитрий Муратов. — Харламов сыграл за Тимура, теперь его потрясающий сын выходит во второй период снова биться за детей».
от редакции
Закон о государственном и бесплатном лечении детей, больных СМА, должен быть принят немедленно. Перекладывать эту неподъемную задачу на благотворителей, на нищие региональные бюджеты, продолжать игнорировать ее — невозможно. Нам всем нужен этот закон. Дети должны получить эту поддержку от государства.
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