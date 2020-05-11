Майна, вирус!

Еще один симптом коронавируса — помутнение сознания от потока статей о коронавирусе. Вот сейчас возьму любую газету, зайду на любой сайт, прочитаю наугад пару абзацев — и можете меня увозить. Только не сообщайте об этом в СМИ, а то кому-то и это читать придется.

А может, избегая передозировки информации, читать только заголовки? Не дурак же, как-нибудь пойму, о чем речь.

Сетевое издание Izhlife. Заголовок актуальной заметки:

«На кладбищах Ижевска проверили соблюдение режима самоизоляции». Что? Ну да. Порядок для всех одинаков: лежи, где лежал.

И не покидай своего места до ослабления режима повышенной готовности.

Что тут непонятного? Но все же давайте посмотрим, не ошибочно ли мое восприятие происходящего? Чтобы не утомляться, прочитаем лишь первую фразу текста. Вот она: «4 мая сотрудники правоохранительных органов и районных администраций проверили, как обстоят дела с самоизоляцией на Южном и Кенском кладбищах».

Да, так я и подумал: пришли и проверили. И, наверное, отметили в отчете, что индекс самоизоляции на обоих огороженных участках города максимально высок.

Смотрим заголовки дальше. Газета «Pro Город» (Чебоксары): «Полиция нашла троих байкеров из видео с полуголыми девушками». Как хорошо — тут даже читать ничего не надо. На сайте газеты есть видео: по одному из проспектов столицы Чувашии дрейфуют три мотоцикла. На задних сиденьях двух байков — девушки, которых в заголовке заметки почему-то назвали полуголыми. Полуголые — это все-таки полуодетые. А что из одежды есть на этих очаровательных пассажирках? На первый взгляд, вообще ничего. Но если присмотреться, то у самого сиденья можно обнаружить то ли тесемки, то ли шнурки. Может даже показаться, что маски, столь необходимые в условиях пандемии, сползли куда-то вниз.

Утверждаю: видео смотрелось неутомительно. Все четыре раза подряд. Поэтому, отдохнув от букв, можно бегло глянуть на текст: куда это они ехали и зачем? Оказывается, никуда и просто так. Устали от самоизоляции, решили прокатиться и показать этому злостному коронавирусу… Ну, конечно, что могли, то и показали. И не станем их за это осуждать. В борьбе с пандемией никакими средствами пренебрегать не следует. Можно даже организовать этим юным чебоксаркам мотопробег по соседним городам. А то что-то мы заскучали на балконах.

Много заголовков, привлекающих внимание словом «плато». Знаете, наверное, как на графике кривая заболеваний сначала идет вверх, а потом — ровненько горизонтально. Значит, достигли пика и вышли на плато.

Мы уже довольно долго, с привалами, вскарабкиваемся на это плато, и заголовки встречаются как пессимистические, так и обнадеживающие.

Например: «Ученый с оптимизмом оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России». Углубляться в рассуждения академиков и профессоров не станем. Всякий ученый даже самую простую проблему излагает так мудрено, что вникнуть в его доводы сможет только другой ученый. И то лишь с одной целью — опровергнуть коллегу и высказать свою версию. Поэтому давайте-ка я, никого не опровергая, простыми словами изложу собственные взгляды на ситуацию. И даже зарифмую все это для облегчения восприятия:

Мы выходим на плато,

Не отстал в пути никто.

Правда, вроде кто-то умер…

Кто же это? Дед Пихто!

Мы выходим на плато,

Взмокли все, как конь в пальто.

Утомил коронавирус,

Отдохнем теперь зато.

Мы выходим на плато,

Только что-то здесь не то.

Здесь с крестом большим и красным

Поджидает нас авто.

Мы выходим на плато…

Вот бы жить теперь лет сто!

Это так же вероятно,

Как удача в «Спортлото».

Тем временем вирус вышел на плато в буквальном смысле. Сообщалось, что первые заболевшие диагностированы в Шелеховском районе Иркутской области на известном в туристических кругах Олхинском плато. Вирус лезет вверх, как по команде: «Вира, вирус!»

Кстати, примечательные названия имеют скалы на этом плато: Витязь, Идол, Старуха Изергиль… Последняя, как и всякая пожилая женщина, надо полагать, — в группе риска. И пусть стоит, где стоит, до особых распоряжений областного правительства.