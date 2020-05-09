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Вторая Мировая в фотографиях военных корреспондентов. Обновляется 9 и 10 мая

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9 мая, 19.00 — «Ничья длится мгновение»

День спектакля РАМТа на сайте «Новой газеты». Смотрите онлайн!

Культура

 

Продолжаем еженедельные субботние показы спектаклей РАМТа на сайте «Новой газеты». Сегодня публикуем постановку «Ничья длится мгновение» — спектакль, ставший событием театрального сезона 2009-2010, трижды номинант премии «Золотая Маска».

Видео: youtube-канал РАМТа


Постановка почти неизвестного в России романа литовского писателя Ицхокаса Мераса. Режиссер Миндаугас Карбаускис развивает собственный творческий сюжет и показывает человека в ситуации, которая меняет привычное течение жизни. Героя заставляют сделать поступок: выбрать, восстать или смириться.

Еврейское гетто в Литве. 17-летний Исаак Липман играет шахматную партию с немецким офицером, комендантом гетто Адольфом Шогером. Ставка в игре — жизнь. Исаака и всего гетто.

В ролях Александр Гришин, Илья Исаев, Дарья Семенова, Рамиля Искандер, Александр Доронин, Дмитрий Кривощапов и другие.

В отличие от других постановок, спектакль «Ничья длится мгновение» будет доступен для просмотра 24 часа.

Присоединяйтесь!

А еще

Новые видео появляются на уoutube-канале РАМТа каждый день
 

Там уже можно найти видеоверсии масштабной 8-часовой трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии», легендарных чеховского «Вишневого сада» и гоголевского «Портрета», камерного спектакля «Как кот гулял, где ему вздумается» по мотивам сказки Киплинга и юбилейного спектакля-концерта «В пространстве сцены», поставленного к 90-летию РАМТа, уникальные фильмы, снятые к юбилеям театра. А также лекции и мероприятия образовательного проекта РАМТа «Театр+».

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Теги:
премьера, РАМТ

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