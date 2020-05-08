Отходы памяти

«Новая газета»редакция
На месте концлагеря в Калаче-на-Дону, где в годы Великой Отечественной войны содержались советские военнопленные, власти устроили свалку. Это святое для калачеевцев место, и свалку следует убрать, считает краевед Анатолий Архангельский. Жители города организовали уборку территории у расположенного неподалеку от свалки поклонного креста своими силами. Издание «Кавказский узел» в рамках проекта «Синдикат-100» рассказывает о ситуации.
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