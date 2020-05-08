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Комментарии

Расстрелянные мальчики. Как в СССР раскрывали заговоры молодежных организаций. Подкаст

Настоящее прошлое с Олегом Хлебниковым

Культура

 

Уголовные дела против молодежных организаций, вроде сегодняшнего «Дела Сети» (запрещенной в России) и «Дела Нового величия» — уже были в истории нашей страны.

Ведущий рубрики «Новой газеты» Олег Хлебников вспоминает о таком деле во времена позднего Сталина. Группа пионеров увлеклась чтением поэтов Серебрянного века, которых не было в библиотеках, а затем стали перечитывать Ленина и Маркса, сравнивая с тем, что в итоге получилось. В 1951-м году арестовали не только ребят, но и их знакомых, а также евреев — для придания масштабности.  И хотя даже чекистские руководители воспринимали дело как «детский сад», другие чекисты писали доносы уже на своих начальников (дело было в разгар антисемитской кампании, да еще и в пору аппаратной войны спецслужб).

...До Сталина дошла докладная записка, в которой лишь благодаря «своевременной ликвидации молодежной еврейской террористической организации СССР был спасен от гибели». Арестованные уже по ходу следствия с удивлением узнавали, что собирались взорвать депо московского метрополитена, правительственный поезд, убить Сталина, Берию, Меленкова, обстрелять трибуну на параде 9 мая, установить связи с националистами Украины, с США и т.д. и т.п.

«Заговорщиков» расстреляли в 1952-м году, но не всех. Многие сосланы в лагеря на 25 лет, лагеря получили и те фигуранты, которые не были даже знакомы с первыми подозреваемыми.

Позже всех реабилитировали... «Государство не должно нас прощать, оно должно просить прощения», — напишет в мемуарах фигурантка дела.

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Почему Сталин — людоед

Ленин — друг печников или первый государственный террорист?

В подкасте использована музыка:
«Пусть год за годом долгой чередой — наша дружба остаётся вечно молодой». Песня из фильма «Верные друзья». Музыка: Тихон Хренников. Слова: Михаил Матусовский. Исполняет: Е.Кибкало, В.Власов, Г.Панков (1954 год).
«Эту песню не задушишь, не убьешь!» Музыка: А. Новиков, слова: Л. Ошанин. Исполняет: Ю. Мазурок (1947 год).
Иллюстрация обложки подкаста: Петр Саруханов / «Новая газета»

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Теги:
заговор, сталин, хлеб подкаст, подкаст

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