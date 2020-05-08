Клюшки бы делать из этих людей

Челябинские экоактивисты из движения «Горожане» опубликовали планы городских властей по строительству Академии хоккея в зеленой зоне на северо-западной окраине города. Для возведения объекта, утверждают они, придется вырубить 6,7 гектара леса.

«Академия хоккея — это только начало уничтожения городского леса. На новом генплане уже весь лес поделен под застройку. Посмотрите на карту. Синим контуром обведён лес. Красным — обведены площадки под застройку. В секторе 36 планируется Академия хоккея. И этот сектор не единственный, так что сотней уничтоженных деревьев мы не отделаемся», — заявил в фейсбуке лидер движения Андрей Костенко.

Поделенный на секторы застройки лес. Карта из соцсетей

В разговоре с корреспондентом «Новой газеты» Костенко заявил, что движение предпримет для сохранения леса «все возможное».

«Сейчас карантин, самоизоляция, и мы ограничены в митингах, — сказал он. — Суды практически не работают, массовые акции под запретом. Будем действовать по ситуации. Точно будем готовить обращения, запросы, сбор подписей. И как только появится возможность, задействуем офлайн-инструменты».

Общественник Антон Сериченко направил письмо в администрацию президента с просьбой отменить аукцион на строительство академии.

из письма президенту «Уважаемый Владимир Владимирович! К вам обращается любитель хоккея из Металлургического района города Челябинска. На сайте госзакупок появился тендер на сумму 737 962 145,07 рубля о строительстве Академии хоккея в нашем городе. Мы, любители хоккея, считаем, что нет должного обоснования для траты бюджетных денег на эту стройку. К тому же имеющиеся хоккейные комплексы города не задействованы в полном объеме. Ледовый дворец «Мечел», воспитавший многих игроков сборных СССР и России, в данный момент находится в запущенном состоянии, т.к. собственник отказался от финансирования в 2012 году. Резервы этого хоккейного объекта (ранее — центра олимпийской подготовки), воспитавшего самого титулованного игрока России Даниса Зарипова, в данный момент не используются. <...> Тем более все значимые стройки спортивных объектов (стадион Центральный, центр шорт-трека, биатлонный центр в Златоусте) в нашем регионе заканчивались не запуском объектов, а уголовными делами о коррупции»

Арена «Мечел». Фото из соцсетей

Интересно, что тендер на 737 миллионов был размещен на сайте госзакупок 30 апреля, а уже 8 мая прием заявок будет окончен. Фактически на подачу заявок компаниям отвели всего три рабочих дня.

Из документации следует, что проект олимпийского центра разработала компания «АльфаРегионПроект». «В соответствии с техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ «Регионального центра олимпийской подготовки по хоккею с шайбой Челябинской области» применена экономически эффективная проектная документация повторного применения «Ледовая арена Авто, Екатеринбург», выполненная ООО «Альтек проект строй»», — отмечается в заключении о прохождении госэкспертизы.

Бенефициаром «АльфаРегионПроекта» является депутат Челябинской гордумы Олег Иванов. Ранее его компания выиграла контракт ценой 7,7 миллиона рублей на подготовку проекта. До этого компании депутата также занимались масштабными стройками соцобъектов на территории Челябинска.

Болельщики «Трактора». Фото: РИА Новости

В региональном министерстве строительства «Новой газете» сообщили, что «центр олимпийской подготовки по хоккею» должен появиться в регионе в рамках проекта «Демография».

«Это госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», госпрограмма Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области", — заявили в пресс-службе ведомства. — Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ было заключено в 2019 году между федерацией и региональным минспорта. После этого минстрой получил задание на проектно-изыскательные работы».

В пресс-службе минспорта сообщили, что идея строительства регионального центра по хоккею принадлежит министру Леониду Одеру.

«Изначально у него была идея создать не столько Академию хоккея, а целый спортивно-образовательный кластер, в котором предусмотрено не только строительство хоккейного центра, но и плавательного бассейна, медико-восстановительного центра, в непосредственной близости от общеобразовательной школы, — рассказал пресс-секретарь министерства спорта Виталий Визауллин. — У нас, как вы знаете, хоккейный регион. И спортивная школа «Трактор» всегда считалась одной из лучших в стране, кузницей кадров для отечественного хоккея. Однако за последние годы она утратила свои позиции, о чем говорят и результаты первенств страны по этому виду спорта с участниками различных возрастов. Если мы и дальше хотим оставаться хоккейным регионом, то нужно в первую очередь позаботиться о том, чтобы у нас работала вертикаль подготовки хоккеистов».

Болельщики «Трактора». Фото: РИА Новости

На стороне чиновников в этой ситуации выступают и лидеры фанатских хоккейных группировок. Лидер фан-движения хоккейного «Трактора» «Сектор А» Артем Скифов в ответ на предложение Антона Сериченко восстановить ледовый дворец «Мечел» заявил, что это невозможно.

«Мечел-арена» — это сарай, ангар, который можно демонтировать», — отрезал лидер фанатов.

И хоккей, и экология для Челябинска — темы горячие. Хоккей в городе — безусловный спорт номер один, СМИ называют его городской религией. В то же время именно из-за экологических проблем в Челябинске в последние годы проходили многотысячные митинги (город стабильно входит в антирейтинги экологического благополучия). Чиновникам, инициировавшим многомиллионную стройку, придется искать компромиссы, чтобы конфликт между экоактивистами и хоккейными фанатами не перешел за рамки словесных баталий.