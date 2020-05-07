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7 мая, 18:00. Как правду топят в инфошуме: британский исследователь ответит в прямом эфире «Новой»

Сюжеты

Как правду топят в инфошуме

Стрим «Новой» с Питером Померанцевым

Общество

 

В книге «Это не пропаганда» британский журналист и исследователь Питер Померанцев отправился в путешествие по миру эпохи тотального неразличения.

Как сегодня отличить правду от постправды?

Надежный источник информации от источника зависимого?

Что такое в сегодняшнем мире цензура: когда правду не дают сказать или когда ее «топят» в инфошуме?

И, главное, что такое пропаганда в эпоху соцсетей: сконструированное специальным образом высказывание или любое выражение мыслей?

Об этом стриме «Новой» с Питером Померанцевым говорит журналист Анна Наринская.

Теги:
пропаганда, инфошум, стрим

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