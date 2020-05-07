Анонс
7 мая, 18:00. Как правду топят в инфошуме: британский исследователь ответит в прямом эфире «Новой»
«Новая газета»редакция
В книге «Это не пропаганда» британский журналист и исследователь Питер Померанцев отправился в путешествие по миру эпохи тотального неразличения.
Как сегодня отличить правду от постправды?
Надежный источник информации от источника зависимого?
Что такое в сегодняшнем мире цензура: когда правду не дают сказать или когда ее «топят» в инфошуме?
И, главное, что такое пропаганда в эпоху соцсетей: сконструированное специальным образом высказывание или любое выражение мыслей?
Об этом стриме «Новой» с Питером Померанцевым говорит журналист Анна Наринская.
Теги:пропаганда, инфошум, стрим
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