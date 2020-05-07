Книжная пауза, запись 5: Салли Руни. Слушать

Сергей Сдобнов литературный критик, поэт

Режим самоизоляции — время подумать о себе и других, посмотреть, как меняются наши привычки и мысли на карантине. Куратор, критик и поэт Сергей Сдобнов начал слушать книги 13 лет назад, когда это еще не было модно. Два раза в неделю он будет рекомендовать одну аудиокнигу, которую можно бесплатно послушать на Storytel в течение 30 дней.

«Нормальные люди» — история сложной любви двух подростков из разных социальных слоев в Америке 2000-х. Автору 29 лет, права на экранизацию прикупили Hulu и «Би-би-си», а отборщики Букеровской премии включил роман, который покорил сердца сотен тысяч читателей в свой лонг-лист. В России эту книгу ждали. Сразу после выхода начались претензии к переводу, а к концу апреля читателя разделились на два лагеря — одни «поняли» роман о чувствах, другие с презрением переворачивают страницы, не понимая «что же тут такого?».

История любви Коннелла и Марианн оказалась близка русскому читателю, потому что у нас нет современного романа про отечественных молодых людей с относительно неплохим концом для всех. Героиню не любят в школе, она странная, героя все любит, но его тянет к необычной девушке. Весь роман пару притягивает и отталкивает друг от друга судьба. Героиня — из обеспеченной семьи и стипендия ей нужна, чтобы уважать себя, а герой два года работал в мастерской, чтобы купить машину. Пара разными дорогами идет на один вокзал социальной ненормальности. В конце романа парень будет на грани депрессии, а девушка запутается в БДСМ-привязанностях к тем, кто ее не любит.

Споры вокруг «Нормальных людей» возникают именно из-за разного понимания, что такое «норма». У Салли Руни вялые мальчики не могут признаться, что встречаются с непопулярной девушкой, а девушки любого возраста говорят «ну пошли в постель», но чаще хотят поговорить про то, что чувствуют. Миллениалы узнают в токсичных родителях Марианны и тактичной маме Коннела реальность и мечту своего поколения. Всем хочется родителя-друга, и поменьше ада от старших, которые не слышат своих детей. Сами герои отыгрывают две другие мечты 30-летних. Я могу учиться, потому что учись без денег своим умом и будешь нужен, и у меня может все получится в жизни даже если я такой какой есть.

В русском переводе этот роман Салли Руни оказался не про травму, как «Маленькая жизнь» Янагихары, и не про взросление, как Сэлинджер, а про откровенность между людьми, которой нам не хватает в любом возрасте. Говорить о чувствах непросто, непринято и неприятно, особенно когда тебя, как героев «Нормальных людей» твоя чувственная жизнь волнует сильнее, чем культура и политика, о них словно не принятно говорить «Нормальным людям» Салли Руни.

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