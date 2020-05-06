«Это был просто срыв»
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Депрессия, бессонница под веществами, алкоголь — он мог не осознавать, что делал. Версия
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Ирек Муртазинспецкор
В ночь на 6 мая в подмосковном поселке Усово было обнаружено тело 52-летнего миллиардера Дмитрия Босова, занимавшего 86-е место в списке Forbes богатейших бизнесменов России. Полиция нашла рядом с трупом пистолет Glock 19.
Справка «Новой»
Кто такой Дмитрий Босов
Первые миллионы долларов Дмитрий Босов заработал в начале 90-х, когда после окончания МГТУ им. Баумана вместе с однокурсниками организовал компанию «ПИФ» и занялся продажей компьютерной техники.
В 1994 году Босов и партнеры, получив кредит в размере $6 млн, занялись поставкой руды на металлоперерабатывающие заводы. На вырученные деньги Босов начал скупать акции промышленных предприятий.
К 1997 году он стал владельцем более 25% пакета акций «Красноярского алюминиевого завода» и вошел в состав правления. В 2004-м предприниматель занялся нефтяным бизнесом.
В 2008-м году контролируемое Босовым предприятие «Аллтек» начало геологоразведку и разработку нефтегазовых месторождений на Сахалине.
В 2012 году он создал компанию «ВостокУголь», которая стала лидером по разведке месторождений и добыче антрацита в Красноярском и Хабаровском крае.
В 2018 году основал группу «Сибантрацит», которая объединила крупнейшие угольные компании Новосибирской области: АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупное угольное предприятие в Кемеровской области — ООО «Разрез Кийзасский».
Когда в начале 2018 года власти Калифорнии легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях, Дмитрий Босов инвестировал в легализованный в США каннабис-бизнес.
Босов контролировал таких промышленных гигантов, как УК «ВостокУголь» и АО «Сибирский антрацит». Известен как генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», созданной по инициативе Владимира Путина для хоккеистов-любителей, в которой играет и сам президент России. Играл в этой лиге и Босов.
У него были очень большие связи. Но в последние несколько месяцев его преследовала череда скандалов, некоторые из которых получили и публичную огласку. Например, громкое увольнение многолетнего партнера и соратника Александра Исаева.
Тогда на сайте «Сибантрацита» была размещена фотография Исаева с надписью большими красными буквами поверх фото — «УВОЛЕН».
Но кроме получившей публичную огласку истории с увольнением Исаева были и другие ссоры. К примеру, с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Наши источники, хорошо знавшие Дмитрия Босова, утверждают: все эти конфликты были успешно урегулированы во второй половине апреля. Босов со всеми помирился, попросив прощения. Извинения были приняты, потому что все знали: Босов давно периодически впадал в депрессивное состояние, спровоцированное злоупотреблением алкоголем и определенными веществами. Из-за этого Босов, бывало, неделями не спал. И именно в таком состоянии ввязывался в скандалы со своими партнерами и контрагентами.
По словам людей, близких к бизнесмену, в последние дни Босов снова оказался в депрессии и не спал.
Восстановить полную картину произошедшего в ночь на 6 мая предстоит следствию. Но наш источник, хорошо знакомый с Дмитрием Босовым, поделился своей версией.
«Он мог даже не осознавать, что делает, когда достал наградной Glock... Депрессивное состояние, некоторые излишества в напитках, возможно — отложенное лечение. Вряд ли что-то большее. Он одним звонком мог решать самые запутанные ситуации с участием множества лоббистов и был одним из самых влиятельных политических бизнесменов. Редко кто другой умел, как он, разрешать миром сложнейшие экономические конфликты. Это был просто срыв».
Справка «Новой»
Glock 17 — австрийский пистолет, используемый по принципу «выхватил и стреляй».
У Glock 17 нет привычного, как, к примеру, у пистолета Макарова, предохранителя. При надавливании на спусковой крючок вначале снимается блокировка ударника.
Если продолжать надавливать, происходит освобождение боевого взвода, и лишь после этого происходит выстрел.