«Это был просто срыв»

В ночь на 6 мая в подмосковном поселке Усово было обнаружено тело 52-летнего миллиардера Дмитрия Босова, занимавшего 86-е место в списке Forbes богатейших бизнесменов России. Полиция нашла рядом с трупом пистолет Glock 19.

Справка «Новой» Кто такой Дмитрий Босов

Первые миллионы долларов Дмитрий Босов заработал в начале 90-х, когда после окончания МГТУ им. Баумана вместе с однокурсниками организовал компанию «ПИФ» и занялся продажей компьютерной техники. Дмитрий Босов. Фото: Денис Гришкин / ТАСС В 1994 году Босов и партнеры, получив кредит в размере $6 млн, занялись поставкой руды на металлоперерабатывающие заводы. На вырученные деньги Босов начал скупать акции промышленных предприятий. К 1997 году он стал владельцем более 25% пакета акций «Красноярского алюминиевого завода» и вошел в состав правления. В 2004-м предприниматель занялся нефтяным бизнесом. В 2008-м году контролируемое Босовым предприятие «Аллтек» начало геологоразведку и разработку нефтегазовых месторождений на Сахалине. В 2012 году он создал компанию «ВостокУголь», которая стала лидером по разведке месторождений и добыче антрацита в Красноярском и Хабаровском крае. В 2018 году основал группу «Сибантрацит», которая объединила крупнейшие угольные компании Новосибирской области: АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупное угольное предприятие в Кемеровской области — ООО «Разрез Кийзасский». Когда в начале 2018 года власти Калифорнии легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях, Дмитрий Босов инвестировал в легализованный в США каннабис-бизнес.

Босов контролировал таких промышленных гигантов, как УК «ВостокУголь» и АО «Сибирский антрацит». Известен как генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», созданной по инициативе Владимира Путина для хоккеистов-любителей, в которой играет и сам президент России. Играл в этой лиге и Босов.

Во время благотворительного матча в Ледовом дворце «Витязь». Фото: Павел Смертин / ИТАР-ТАСС

У него были очень большие связи. Но в последние несколько месяцев его преследовала череда скандалов, некоторые из которых получили и публичную огласку. Например, громкое увольнение многолетнего партнера и соратника Александра Исаева.

Тогда на сайте «Сибантрацита» была размещена фотография Исаева с надписью большими красными буквами поверх фото — «УВОЛЕН».

Но кроме получившей публичную огласку истории с увольнением Исаева были и другие ссоры. К примеру, с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Наши источники, хорошо знавшие Дмитрия Босова, утверждают: все эти конфликты были успешно урегулированы во второй половине апреля. Босов со всеми помирился, попросив прощения. Извинения были приняты, потому что все знали: Босов давно периодически впадал в депрессивное состояние, спровоцированное злоупотреблением алкоголем и определенными веществами. Из-за этого Босов, бывало, неделями не спал. И именно в таком состоянии ввязывался в скандалы со своими партнерами и контрагентами.

По словам людей, близких к бизнесмену, в последние дни Босов снова оказался в депрессии и не спал.

Восстановить полную картину произошедшего в ночь на 6 мая предстоит следствию. Но наш источник, хорошо знакомый с Дмитрием Босовым, поделился своей версией.

«Он мог даже не осознавать, что делает, когда достал наградной Glock... Депрессивное состояние, некоторые излишества в напитках, возможно — отложенное лечение. Вряд ли что-то большее. Он одним звонком мог решать самые запутанные ситуации с участием множества лоббистов и был одним из самых влиятельных политических бизнесменов. Редко кто другой умел, как он, разрешать миром сложнейшие экономические конфликты. Это был просто срыв».