Маски — и никакого шоу

Жителей Москвы могут обязать носить маски при посещении общественных мест. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к столичному правительству. Накануне тема введения масочного режима в регионах обсуждалась на совещании мэра Москвы Сергея Собянина с губернаторами. На сегодняшний день рекомендацию носить медицинские маски уже получили жители Подмосковья, Свердловской, Челябинской, Тульской, Тюменской и ряда других областей. При этом некоторые регионы уже анонсировали, что рекомендательный характер будет действовать до конца майских праздников, а после них зайти в магазин или общественный транспорт без маски или респиратора будет нельзя — требование станет обязательным.

На совещании с губернаторами Владимир Путин заявил, что главам регионов, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно самим принять решение о дальнейших действиях. А чуть ранее «Коммерсантъ» сообщил, что тема повсеместного введения в стране «масочного режима» обсуждалась накануне на совещании рабочей группы Госсовета под руководством Сергея Собянина.

На официальном сайте мэра Москвы до сих пор нет информации про введение режима на всю страну, в том числе на Москву, однако, по информации издания, во время совещания в том числе рассматривался и вопрос о распространении действия режима на столицу. «Новая газета» направила по этому поводу вопросы пресс-службе мэрии.

В Московскую область масочный режим пришел быстрее: 1 мая вышло постановление губернатора Андрея Воробьева, согласно которому с 1 по 11 мая жителям Подмосковья рекомендовано использовать «средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования».

В перечень таких мест, в частности, попали объекты розничной торговли, аптеки и общественный транспорт. До 12 мая такая мера будет носить рекомендательный характер, однако после этого числа — обязательный. Для нарушителей предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей.

Корреспондент «Новой» узнала у юриста Алексея Глухова об опыте других регионов и правовой оценке требования носить маски и респираторы в обязательном порядке.

Алексей Глухов глава юридической службы проекта «Агоры» «Апология протеста»

— Поступали ли за последнее время на горячую линию Штаба правовой помощи «Агоры» сообщения о штрафах за нарушение масочного режима в регионах?

— Пока жалоб о том, что составлен протокол или вынесено постановление о нарушении именно масочного режима, к нам не поступало.

Силовики в регионах (даже в тех, в которых уже введен масочный режим) ограничиваются привлечением только за нарушение режима самоизоляции — например, тех, у кого нет цифрового пропуска. Однако жалобы поступают с Дальнего Востока (Южно-Сахалинска), с Поволжья от малого и среднего бизнеса — например, от небольших магазинчиков, которые продолжают работать.

Работники рассказывают, что их постоянно проверяют сотрудники местных администраций и пока не штрафуют, но пугают штрафами за то, что они обслуживают клиентов, которые приходят в магазин без масок.

Запугивают штрафами по статье 20.6.1 КоАП — для бизнеса они повышенные (от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. — Ред.).

— Кто-то специально приходит в магазин проверять, кто в маске, а кто — без? Каким образом это происходит?

— Приходит проверяющий из органов власти из подразделения по контролю за торговлей и выдает предписание. Пока это устные запугивания.

Но я не исключаю, что в ближайшее время за нарушение масочного режима будут составляться протоколы как на граждан, так и на индивидуальных предпринимателей.

Например, на бизнесменов, которым позволено работать в условиях самоизоляции, — они будут наиболее легкие жертвы для штрафов.

Достаточно одного человека в магазине с камерой на телефоне, который будет снимать: «Вот, пожалуйста, у вас в торговом зале человек без маски. Обслуживаете людей без маски — значит, нарушаете правила, значит, вот вам штраф». Причем штраф, который в нынешних условиях будет сопоставим с месячной прибылью.

— То есть, получается, от продавцов требуется не обслуживать людей без масок. А есть ли законное основание для такой ситуации: вы пришли в магазин и вам отказывают в обслуживании по этой причине?

— Это не нарушает закон о защите прав потребителей, потому что равные условия предоставлены всем покупателям. Здесь нет никакого нарушения.

Более того, продавец в данном случае может иметь возможность вызвать полицию для привлечения этого гражданина к ответственности за то, что он зашел в магазин без маски.

Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге. На Урале и в Забайкалье ввели масочный режим с 1 по 11 мая. Фото: РИА Новости

Условно говоря [это работает] так: вы можете у нас купить товар, только если у вас есть маска. Так же как мы продаем алкоголь или табак только лицам, которые достигли 18 лет. То есть тут нарушения прав потребителей нет.

Я думаю, что некоторые наиболее крупные магазины могут даже использовать это во благо себе как маркетинговый ход.

Условно: каждому покупателю — маска в подарок. Это будет и способ привлечения клиентов.

— Если для примера взять Подмосковье, где, как и во многих регионах, пока есть только рекомендация на наличие маски на лице в общественном месте. До 12 мая — рекомендательный характер, но после 12 числа требование станет обязательным. Пока это только рекомендация, нельзя оштрафовать человека без маски?

— А вот это очень спорный момент. Некоторые правоприменители в регионах считают, что все, что указано в нормативных актах в регионах, является правилами поведения, за несоблюдение которых наступает ответственность. Не важно: обязать граждан делать что-то или только рекомендовать это гражданам.

Но с точки зрения закона рекомендация не предполагает обязательного исполнения.

— Согласно постановлению Андрея Воробьева, жителям рекомендовано использовать в качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания маски и респираторы. Если сложилась такая ситуация, что не было возможности купить маску, и человек вместо этого закрыл лицо шарфом или платком — будет ли возможно каким-то образом избежать штрафа?

— Это, конечно, очень странная формулировка: почему только медицинские маски и респираторы?

В ряде европейских стран нет ограничений только на медицинские маски. Вы можете там чем угодно завязать свой рот, хоть шарфом, хоть футболку снять с себя и повязать ее на лицо — этого будет достаточно для соблюдения масочного режима.

Мы в «Апологии протеста» считаем, что масочный режим является нормальной мировой практикой в связи с коронавирусной инфекцией.

Но власти должны обеспечивать людей либо денежными средствами на приобретение этих масок, либо бесплатными масками.

Кроме того, Россия может расширить список средств защиты органов дыхания. Потому что эффект будет примерно одинаковый: что от одноразовой маски, что от многоразовой текстильной, что от шарфа.