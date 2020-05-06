День «К» близко-близко?

О том, что правительство Украины имеет четкий план выхода из карантина, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил еще 22 апреля, после заседания правительства. Видео «замаскированных» министров за столом было выложено в YouTube, чтобы никто не сомневался: они сами работают и думают над тем, чтобы остальные тоже могли побыстрее вернуться к работе!

Акция протеста представителей малого бизнеса у здания правительства Украины в Киеве. Фото: EPA-EFE

— Стартовую точку этого плана мы называем «день «К». Для начала введения плана есть два условия: если в течение десяти дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется либо колеблется в пределах пяти процентов и больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину, — объяснил Шмыгаль прессе.

До вожделенного дня «К» власть поставила себе несколько задач: увеличить количество тестирований, улучшить обеспечение медиков и больниц, ввести систему Е-контроля как альтернативу обсервации, а также разработать и внедрить новые социальные стандарты. То есть убедить украинцев в том, что без ношения медицинских масок, постоянной дезинфекции и соблюдения дистанции в полтора метра друг от друга теперь не обойтись еще долго.

В минувший понедельник кабмин постановил: карантин придется продлить до 22 мая, но уже с 11-го начнется определенное смягчение «режима». Откроются парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские — при соблюдении известных предосторожностей и условий. Возобновится оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, при этом рекреационные зоны и детские игровые помещения в торговых центрах останутся затянутыми на входе красно-белыми лентами. Можно будет даже посидеть за столиками летних площадок кафе и ресторанов, как в старые добрые времена, только расстояния между столами увеличат. Кто не хочет в ресторан, тому дорога в музеи, библиотеки либо чинить бытовую технику — сервисам тоже разрешат функционировать. Профессиональные команды спортсменов получат возможность тренироваться на закрытых базах. Встретятся со страждущими стоматологи, адвокаты, нотариусы — полный перечень «везунчиков» правительство пообещало обнародовать в ближайшее время.

Фото: ZUMA / ТАСС

Но если до ближайшего парка либо салона красоты приятно пройтись после сидения в квартире, то до рабочих мест большинству горожан пешком добираться далеко. В Киеве, Харькове и Днепре без метрополитена, замершего с началом карантина, это вовсе невозможно. В интервью «Украинскому радио» премьер Шмыгаль напомнил: метро перевозит ежедневно более двух миллионов человек и является источником огромного риска инфицирования коронавирусом. Потому подземку собираются оживить лишь на третьем из пяти этапов выхода страны из карантина. И то вначале лишь для «отдельных категорий граждан и с определенными ограничениями».

Выполним и перевыполним

С учетом того, что карантинный период в Украине, напомню, продлен до 22 мая, а премьер уточняет, что не в последний раз продлен, говорить о точных сроках, когда пустят метро, пока бессмысленно. Можно лишь перечислить очередность снятия ограничений, но заметить — грядет перевыполнение плана.

Например, кафешно-ресторанное обслуживание навынос, не говоря уже о летних площадках с посетителями, собирались разрешить не сразу. Но рестораторы, видимо, дожали кабмин, чтобы пораньше открыться, на первом этапе! Зато с бытовым обслуживанием населения и обучением в выпускных классах школ спешки нет. Нет лоббистов? Третий этап наступит, когда медицинская система страны «освободится от больных» (цитирую правительственный документ). Примут гостей отели, хостелы, санатории, зрителей — театры с кинотеатрами, в пределах областей восстановится транспортное сообщение. На четвертом этапе на улицы вернется общественный транспорт, включая метро для широких масс, воспрянет сфера образования, очаги досуга, спортклубы. И на пятом этапе, когда медики зафиксируют прекращение внутренней передачи вируса, любые табу уйдут в прошлое — кроме тех, что, по мнению местных властей в отдельных регионах, еще необходимы.

Значат ли перечисленные намерения, что Украина приближается ко дню «К» без ошибок и потерь, «намотав на ус» опыт других европейских стран, в том числе драматический?

Майские дни в столице, полные солнца, гроз и цветущих каштанов, вывели из самоизоляции толпы народа — нарядно одетого, с детьми.

В парках — аншлаги, в пригородной зоне — шашлыки… Полиция пытается составлять протоколы относительно самых злостных нарушителей карантина, но обе стороны знают: все легко оспорить по суду.

По данным главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, эпидемическая ситуация остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается. Как сообщает информагентство «Интерфакс-Украина», об этом Ляшко сообщил на заседании правительства 4 мая: «С конца апреля растет количество случаев заболеваемости коронавирусом в наиболее населенных областях: в Днепропетровской на 30%, в Харьковской и Одесской — на 40%». При этом, по словам Ляшко, загруженность коек в больницах составляет всего 12 процентов, а аппаратов ИВЛ — доходит до 10%, и уже 17 дней число новых заболевших людей колеблется на отметке плюс-минус 600.

Карантин в Киеве. Фото: ZUMA / ТАСС

Вот актуальная статистика Минздрава: в Украине зафиксировано 12 697 случаев подтвержденного COVID-19, среди них активных — 10 506 человек, вылечилось 1875 человек, умерло 316, всего проведено тестов почти 140 тысяч. Для страны с 40-миллионным населением это очень низкий показатель исследований, возможно, не отражающий реальную картину. Потому министр здравоохранения Максим Степанов на том же заседании правительства назвал смягчение карантина «рискованной затеей». Он заметил, что в Черновицкой и Ивано-Франковской областях гораздо более высокий уровень заболеваемости, чем в остальных регионах, и общее послабление здесь сыграет только «на руку» вирусу. Степанов — сторонник так называемой адаптивной модели карантина: где-то открывается больше магазинов-кафе-парков, где-то меньше. Все зависит от здравого смысла украинцев и ответственности местных властей, уже почувствовавших вкус децентрализации.

О системе Е-контроля за обсервацией больше никто на высшем уровне не вспоминает. А с передовой борьбы с коронавирусом (так чиновники называют в телевыступлениях профильные больницы) слышны голоса медиков. Иногда они даже устраивают минуты протеста: на большее нет ни времени, ни сил. В стране заразилось коронавирусом 2479 медработников, это 20% от общего количества инфицированных по стране. Но доплаты за март и апрель к зарплатам в размере 300% от зарплаты получили далеко не все даже в Киеве, что уж говорить о регионах.

Мэры хотят стричь

Кстати, о регионах.

Недавно мэр Черкасс Анатолий Бондаренко стал известен на всю страну. Он личной властью, подкрепленной голосованием исполкома горсовета и поддержкой местного объединения работодателей, принял решение смягчить в городе карантин. На две недели раньше известного плана кабмина разрешил работу парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров, рынков, летних площадок ресторанов, не говоря уже об открытии парков и скверов. И заявил, что тем самым «восстанавливает социальную справедливость»: люди нищают, бизнес умирает, тогда как в столице отдельные близкие к власти предприниматели процветают, как прежде.

Киев одернул Бондаренко, полиция возбудила уголовное производство по факту действий должностного лица.

Но мэр поднял настоящий карантинный бунт. Потребовал личной встречи с Зеленским, хотя, как сам признался, поддержал его год назад на выборах президента и даже пообещал сопротивление произволу: Черкасчина, мол, — казацкий край! По мнению Анатолия Бондаренко, эпидемиологическая ситуация в городе «под контролем», а запугивать земляков — в том числе смертельной опасностью вируса — он не позволит никому.

Примечательно, что «мятежника» тут же поддержали коллеги — городской голова Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Садовый призвал прекратить любые преследования Бондаренко и предложил делегировать на места больше полномочий, связанных с карантином и его этапами, а Марцинкив предположил, что власть, прикрываясь медицинской маской, вообще хочет «уничтожить местное самоуправление». В то же время мэр Киева Виталий Кличко (на днях он выложил в Сеть умилительное видео, где сам себя стрижет с помощью ножниц и триммера), «голова» Днепра Борис Филатов, а также руководители Одессы и Харькова пока никак не высказались.

Наблюдатели склонны считать выпад Бондаренко началом кампании местных выборов, которые запланированы на осень. Наиболее осторожные эксперты уточняют: если не будет второй волны коронавируса.