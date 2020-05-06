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Как пережить карантин. Эфир
Доктор Андрей Курпатов с Галиной Мурсалиевой в стриме «Новой газеты»
«Новая газета»
Психотерапевт Андрей Курпатов в прямом эфире рассказывает, как справиться со стрессом из-за самоизоляции, не поддаться панике и почему некоторые люди до сих пор не верят в вирус.
Интервью проведет обозреватель Галина Мурсалиева. В основе — вопросы читателей «Новой газеты» и зрителей нашего Youtube-канала.
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Теги:стрим
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