«Путин навсегда?» Документальный фильм

К годовщине московских массовых протестных акций из-за фальсификаций на выборах 8 лет назад, завершившихся волной репрессий в отношении оппозиционных политиков и рядовых участников выступлений, показываем документальную картину Кирилла Ненашева «Путин навсегда?». Снятая почти пять лет назад, она не теряет актуальности. Фильм закрытия «Артдокфеста», международная премьера Монреальский международный кинофестиваль, европейская Варшавский международный кинофестиваль. Фильм был показан более чем в 60 странах мира.

Кирилл Ненашев режиссер-документалист

— Я не очень интересовался политикой. Сходил на парламентские выборы 4 ноября 2011 года, проголосовал не помню уже за кого, но против «Единой России». А вечером появились первые видео фальсификаций. На следующей день в офисе я не работал, а продолжал смотреть видео, которые появлялись весь день. Наглость «вбросов» просто зашкаливала. Вечером я вышел на первый в своей жизни митинг к Чистым прудам. И был поражен.

Тогда и появилась идея снять «Путин навсегда?», тогда я и начал вовлекаться в политику. С камерой мы пережили протесты 2011 — 2012 гг., как и рядовые участники, сначала — с надеждой на победу, так же испытали страх от первых жестких задержаний в марте 2012 года, так же были опустошены после разгона 6 мая 2012 гг. Дата стала ключевой, именно тогда массовый протест был побежден властью. Протестующих разогнали, Болотную площадь вымыли поливальные машины, а СК возбудил «Болотное дело».

С тех пор я так и снимаю протесты. Вышли сериал «МАРТ.ДОК», про разные региональные протесты от Челябинска до Краснодара, и фильм «Про героев и людей», который часто называют «Путин навсегда – 2». И в фильме, и в сериале отражены протесты 2017 – 2018 гг. Сейчас я снимаю условно третью часть «Путин навсегда» — про молодых ребят в политике. В 2011 году в России появилась массовая оппозиция, которая проиграла 6 мая 2012 года, а с 2017-го протест укрепился в регионах и стал более осознанным, началось его полноценное возрождение и, возможно, настоящее становление, не зря сейчас все больше молодежи появляется в политике и обращает на себя внимание.

Во время съемок фильма мы не могли найти антагониста для нашего главного героя Севы Чернозуба, активиста и лидера Молодежной Солидарности. Много кто поддерживал партию власти, но почему-то никто не хотел говорить об этом на камеру. В итоге, когда мы практически отчаялись найти героя с провластной позицией, после «путинга» на Поклонной горе мы встретили Виталия Морозова, православного хиппи. Виталий, бородатый мужчина средних лет, стоял в русском тулупе, шапке-ушанке и с иконой на груди. Виталий и стал протагонистом. Нас потом много упрекали, говорили, что это несерьезно, власть защищает скоморох, вы что не могли найти более серьезного человека? Очень искали, но не смогли. И Виталий, на мой взгляд, наша большая удача.

Виталий победил, назло Голливуду, а наш Сева проиграл вместе с протестом.

Точка была поставлена 6 мая 2012 года, ровно 8 лет назад. И «вечность пахнет нефтью», поет Егор Летов на финальных титрах, «но слово Люди пишется с большой буквы», продолжает Егор. А в названии нашего фильма и сегодня стоит знак вопроса.