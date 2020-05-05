Ставят «палки»

Сотрудники полиции проверяют документы у жителей Москвы. Фото: РИА Новости

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве распространила сообщение: у московских полицейских нет планов на протоколы за нарушение режима самоизоляции — «информация о требуемом количестве составленных протоколов не соответствует действительности».

Это сообщение появилось после скандала с увольнением начальника службы участковых Новосибирска подполковника Елены Устиновой.

История получилась громкой. В интернет попала запись, на которой офицер полиции отдает приказ подчиненным на оформление протоколов нарушителей режима самоизоляции. Называется и минимальное количество протоколов, которые обязаны оформить полицейские. Подполковник допускает проявление гуманности исключительно к женщинам с колясками и пожилым людям.

Скандал в Новосибирске вызвал бурную реакцию в социальных сетях, где развернулась дискуссия о том, что Новосибирск не исключение, что планы по протоколам есть у всех полицейских патрулей. В том числе и в Москве. Телеграм-каналы Baza и «Омбудсмен полиции» даже назвали конкретные цифры.

По версии Baza, каждый участковый обязан ежедневно сдавать от двух до пяти протоколов, каждый наряд второго оперполка, состоящий из семи сотрудников, после дежурства якобы обязан сдать не менее 15 протоколов.

Эти цифры не выглядят правдоподобными. Во всяком случае, они несколько противоречат словам начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, который в интервью телеканалу «Россия-24» подвел первые итоги эффективности введения в Москве электронных пропусков и проговорился, что только за первые три дня после этого в столице было составлено 12 тысяч протоколов на общую сумму порядка 50 миллионов рублей.

Назвал Данчиков и количество патрулирующих улицы Москвы. Это примерно 13 тыс. полицейских, 3 тыс. росгвардейцев и около тысячи дружинников.

Очевидно, что если бы у патрулирующих были цифры «планов по протоколам», обнародованные телеграм-каналами, то количество «нарушителей» было бы в несколько раз больше.

Но и наивно полагать, что существующая в МВД «палочная система» искоренена или каким-то образом не затронула коронавирусную административную статью. Увы, она была, есть и, скорей всего, еще долго сохранится. И вот почему.

Сразу несколько моих собеседников, как действующих, так и отставных офицеров МВД, ничуть не удивились аудиозаписи речи подполковника Устиновой перед своими подчиненными.

— Ничего нового она не сказала. Но удивило, что Устинову вынудили уволиться. Если увольнять за «палки», в полиции и людей-то не останется. Потому что «палки» — это чуть ли не единственный четкий и понятный критерий оценки работы тех же патрульных, — поделился своими соображениями отставной офицер полиции. — Если патруль выходит на маршрут без плана, он может заниматься чем угодно, только не обеспечением общественного порядка. А при сдаче дежурства отрапортует, что происшествий не случилось.

— Формально планы, конечно, отменили, но неформально они остаются. Да и как им не остаться, если цифры планов утверждаются депутатами региональных парламентов, — обратил внимание на проблему наполняемости региональных бюджетов еще один мой собеседник, офицер МВД, который пока еще в строю.

Фото: РИА Новости

И это правда. В Бюджетном кодексе есть статья 64. В этой статье расписано, куда идут собранные штрафы. А в бюджете любого региона есть строка, устанавливающая, сколько денег должно поступить в бюджет, в том числе и от штрафов по КоАП.

Например, в бюджет Москвы на 2020 год было заложено следующее: штрафы должны пополнить городскую казну на 30,7 миллиарда рублей. Штрафы за нарушение самоизоляции, конечно, не были предусмотрены, но план по штрафам, к примеру, за нарушение правил дорожного движения в бюджете 2020 года уже был.

— Если в бюджете есть план, логично, что это руководство к действию для полиции, — продолжил мой собеседник. — Сумасшедших нет, никто не идет в банк добровольно оплачивать штраф, если нет протокола. И обрати внимание, что полиция штрафы не выписывает, она только протоколы составляет. По тем же протоколам за нарушение самоизоляции штрафы выписываются в Объединении административно-технических инспекций (АТИ).

И это тоже правда.

Все протоколы, составленные в столице полицейскими патрулями по статье о нарушении режима самоизоляции, аккумулируются в АТИ Москвы.

И уже оттуда направляются на рассмотрение в здание префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов — Москва, улица Сосенский Стан, дом 4.

Именно там, на первом этаже, открыт единственный пункт рассмотрения административных дел за нарушение режима самоизоляции.

И у меня не хватает фантазии представить, что произойдет на подступах к зданию в Сосенском Стане, если тысячи людей, на которых составлены административные протоколы, решат лично принять участие в рассмотрении своих дел.

Надо сказать, что и в АТИ, и в полиции эти «самоизоляционные» протоколы атрибутируют эвфемизмами.

Все эти дела фиксируются как дела об административных правонарушениях «за нарушение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы». И получается, что пресс-служба ГУ МВД России по Москве, распространив сообщение, что у московских полицейских нет планов на протоколы за нарушение режима самоизоляции, формально не лукавила.

Какие могут быть плановые показатели того, чего официально вообще нет? А по поводу штрафов за нарушение «режима повышенной готовности» никто не шумит.

Правда, на днях мэр Москвы Сергей Собянин оговорился, заявив в эфире телеканала «Россия», что все штрафы за нарушение режима самоизоляцици будут направлены на медицину — и, в частности, на закупку лекарственных препаратов.