Фестиваль «Короткий метр» — с 7 мая на сайте «Новой газеты»

Спорно ли утверждение «краткость — сестра таланта»? Традиционно на вершину иерархической лестницы возносится роман в литературе. В кино — полнометражный фильм. У короткометражного — долгое время был врожденный дефект, подобный комплексам мужчин маленького роста.

Но сегодня все изменилось. В короткометражках дебютантов с удовольствием снимаются известные актеры.

смотрите, кто!

На нашем показе вы увидите неожиданные работы Анны Михалковой, Яны Трояновой, Алексея Серебрякова, Гоши Куценко, Виктора Добронравова, Евгения Сытого, Любови Толкалиной, Кристины Бабушкиной, Александра Горчилина и Никиты Кукушкина.

«Русское краткое» все больше востребовано. Для него открыты двери не только фестивалей. Из них составляются киноальманахи. Многочисленные платформы обладают огромными библиотеками. Правда, есть проблема в навигации. Выбрать в этом море что-то интересующее именно тебя — непросто.

Мы не ставили задачи создать общую картину короткометражного российского кино. Выбирая разные стили, жанры, новации или крепкий жанр — хотели порадовать вас на вынужденных каникулах. Поэтому наряду с фестивальными фильмами сделали акцент на комедии.

Ну а кроме всего прочего, именно в «кино-брефе» заявляют о себе молодые режиссеры, поэтому «Смотрите, кто пришел!»

Начинаем «уроки на завтра».

открытие программы Весь день 7 мая — фильм Игоря Поплаухина

Видео зрителям «Новой» представит сам автор.