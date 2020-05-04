Заморили червячка
Как обстоят дела с продуктовыми наборами, которые выдают вместо бесплатных школьных обедов
Ирина Лукьяноваучитель, обозреватель «Новой»
По всей стране семьям детей, имеющих право на льготные бесплатные обеды, выдают продуктовые наборы на время дистанционного обучения. То и дело вспыхивают скандалы: в крупе находят жуков, в рыбе — червей. Одни жалуются, что продукты плохие, другие говорят — «зажрались». Ирина Лукьянова пообщалась с семьями льготников из разных регионов страны, и вот что они рассказывают.
Категории льготников в каждом регионе свои. Обычно это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца. В каждом регионе льготников — десятки тысяч. Некоторые регионы выдают продукты на неделю, другие — на 12 дней, и получатели не всегда понимают логику действий властей.
Продуктовые наборы собирают комбинаты детского питания, с которыми у школ заключены договоры. Состав продуктового набора с небольшими вариациями примерно одинаков по всей стране. Это продукты длительного хранения: макароны, крупа, мука, ультрапастеризованное молоко, рыбные консервы или тушенка, сгущенка, сухие завтраки, шоколад, сок, иногда — овощные консервы.
В некоторых регионах продукты развозят по семьям, но в большинстве случаев родители должны сами забирать их из школ, заполнив заявления по числу детей, которым положена льгота.
Наборы очень тяжелые — 15–20 килограммов, а то и больше. В Москве они упакованы в обычные картонные коробки, и увезти их без личного автомобиля трудно. Некоторые семьи откладывают эти поездки до окончания самоизоляции, другие берут каршеринг (пока он работал) или вызывают такси, третьи потрошат коробки прямо в школе и перекладывают продукты в рюкзаки и сумки-тележки. В Москве
на это приходится тратить одну из двух разрешенных в неделю поездок по личной необходимости.
В некоторых регионах районные центры реабилитации выдали помощь детям-инвалидам. Петербурженка Мария говорит: «Нам домой привезли от реацентра кулич, мед и средства гигиены — два шампуня, два жидких мыла, пасту и детский крем».
Самое дешевое
Качество продуктов — очень разное даже внутри одной коробки. «Мы уже все подъели — семья большая, все мужики. В целом это те же продукты, что мы и сами обычно покупаем. Так что да, польза есть, нам набор очень пригодился» (Анна, Москва). «Хорошие продукты. Из сладкого — чокопай, несквик, немецкий шоколад. Хлопья приличной фирмы, безглютеновые» (Татьяна, Москва). «Продукты — когда нормальные, когда явно самые дешевые, наборы разные каждую неделю. В последний раз — масло подсолнечное (нормальное), макароны две пачки (самые дешевые), сгущенка с растительным жиром — очень так себе, повидло малиновое пол-литра, банка тушенки белорусская — вкусная. Еще рис, сухое молоко, карамель. Съедим все, конечно» (Ольга, Архангельск).
Есть и недовольные. «Очень хорошего качества оказались консервы, и детям понравились хлопья и крекеры. Остальное так себе. Сок — подслащенная вода. Молоко невкусное. Рис разваривается в кашу. Шоколад тоже не очень» (Лана, Подмосковье). «Все самое дешевое. Макароны и рыбные консервы, на мой взгляд, вообще нельзя есть. Скорее всего, я это выброшу. Мука, гречка, рис были вполне уместны. Сок очень плохой. Странное впечатление от наборов. Огорчает, что ими поддержали плохих производителей» (Екатерина, Москва). «Макароны в наборах серые, разваривающиеся и невкусные. Кукуруза — жесткая. Рис с гречкой — нормальные. Сок — химический на вкус. «Пионерская» сгущенка была отвратительная, комками» (Юлия К., Москва). «Сгущенка, простенькие шоколадки и печенье пригодились. Но все остальное — самое-самое дешевое. Когда я поделилась с кем-то из знакомых идеей, что нам дают завалявшиеся продукты, то получила грозную отповедь, что в блокаду люди были рады и заплесневевшему хлебу. В общем, если готовиться к блокаде, то это чудесное подспорье. Тем семьям, кто реально голодает (и не в карантин, а и в обычное время) это поможет перекантоваться до следующей зарплаты. Но вообще больше разговоров, чем реальной помощи» (Екатерина, Ленинградская область).
Крупы и макароны часто весовые, расфасованные в тоненькие пакеты, без указания производителя. А там, где производитель указан, он, как правило, совершенно неизвестен родителям. Все сходятся в понимании, что поставщиков выбирали по принципу «ценою подешевле».
На одну зарплату
Мать троих детей Марина из Владивостока говорит: «Качество — так себе, дешевые продукты, но все равно пригодятся. Польза есть: детей трое, муж остался без зарплаты, так что не лишнее. У нас школьница только одна, вот ее завтраки и получаем. Двое старших — студенты-первокурсники».
Татьяна из Петербурга рассказывает: «У меня трое детей, но продукты получаем только на младшего сына. Мне они были очень нужны, поскольку уже больше месяца я без работы, живем все на зарплату мужа — сотрудника государственного музея. Других источников дохода нет. Актуальны любые продукты. В наборах они самые простые и недорогие, но это именно то, что мы используем ежедневно. В общем, я довольна. Конечно, хотелось бы больше молока и подсолнечное масло, но и то, что мы получили, крайне уместно!»
Наталья из Ростова-на-Дону говорит: «У мамы в селе, конечно, 90% детей из малообеспеченных семей. И там эти наборы и бесплатное питание в школах реально спасают семьи. Причем они рады всему, независимо от качества».
Эй, на «Потемкине»!
Чаще всего семьи недовольны рыбными консервами: их многие дети просто не едят. Но на юге и юго-западе Москвы с ними оказался связан скандал: в банках «Скумбрии дальневосточной», которые в конце апреля попали в продуктовые наборы нескольких школ, обнаружились черви.
Биологи и специалисты Роскачества не раз объясняли по аналогичным поводам, что мертвые паразиты в рыбных консервах абсолютно неизбежны, потому что практически вся рыба ими заражена; при этом они замечают, что термообработка делает паразитов совершенно безопасными для человека. Впрочем, стандарты качества все же требуют, чтобы видимых паразитов в рыбных консервах не было, — стало быть, технология при производстве «Скумбрии дальневосточной» была нарушена.
Однако одно дело «безопасно», а совсем другое — «для детского питания».
Вряд ли кто из взрослых хладнокровно предложит детям рыбные консервы с длинными белыми червями, даже и безопасными.
Среди родителей начал вскипать бунт; всколыхнулась культурная память — многие вспомнили «Броненосец Потемкин». Уже 30 апреля скандал вышел на общегородской уровень. Выяснилось, что консервы с червями достались как минимум шести московским школам («Новые Известия» называют школы №№ 113, 1354, 2109, 1161, 1368, 628 (правильнее — 626). Департамент образования и науки принес извинения семьям и пообещал заменить консервы. Школы стали обзванивать льготников, предупреждать их, что консервы есть не следует и что в ближайшие дни можно будет получить другие консервы взамен.
«Нам написали из школы, что консервы есть нельзя, надо получить их снова. Я еще не проверяла» (Надежда, жительница Южного Бутова). Жительница Царицына Юлия Д. рассказывает: «В чате многодетных семей написали, что в консервных банках со скумбрией, выданных в школе 904, обнаружены черви. Тут же посыпались разные фотографии-подтверждения. Я получила продуктовый набор в другой школе, но банки с рыбой открывать не стала. Сразу выкинула. Чуть позже в этом чате написали: «Сегодня без проблем — 904-я школа обменяла баночки на горбушу без слов, и я очень благодарна школе за оперативность и помощь!» Предупредили, что, если кто-то не сможет 30 апреля обменять свои банки на иваси и горбушу, это можно будет сделать 7 и 12 мая, а также после 12 мая».
Представители школ предупредили родителей, что консервы выдадут новые, а открытые банки совершенно не обязательно хранить в качестве доказательства. Тем не менее в соцсетях и школьных чатах уже нашлись родители, готовые лично отнести открытые консервы в мэрию. Часто звучат слова о том, что лучше бы выплатили компенсацию деньгами.
Две сосиски и гнилая картошка
Этот скандал — самый громкий, но не первый и, вероятно, не последний. Так, например, в подмосковных Мытищах и Пушкине гельминты нашлись в консервированной сайре. В удмуртском городе Можга черви обнаружились в выданной родителям пшенной крупе «Аркаша».
Некоторые скандалы были связаны не только с качеством продуктов, но и с их количеством и составом набора: например, в карельском городе Питкяранта ученики школы № 2 получили на две недели по две сосиски, по пачке маргарина, по килограмму муки и сахара, а также по несколько картофелин (впрочем, и тут не обошлось без жалоб на гнилую картошку и жука в муке). В результате этого скандала директор комбината школьного питания в Питкяранте была уволена.
В Шкотовском районе Приморской области в продуктовые наборы положили консервы из сайры с истекшим сроком годности.
В Николаевске Волгоградской области в набор включили четыре яйца и четыре сосиски, молоко, десяток булочек и печенье россыпью. А в деревне Лозное Дубовского района — крупу, макароны и гнилые овощи.
В Архангельске поставщиков продуктовых наборов поймали на том, что они продавали их по завышенной цене, сейчас городские власти ведут разбирательство.
И ведь не скажешь, что это родители зажрались.
Там, где на детях не пытаются зарабатывать или экономить, родители в целом доброжелательно и с благодарностью принимают помощь. Те семьи, которые сейчас меньше нуждаются, чем другие, или не едят каких-то продуктов, стараются помочь тем, кому нужнее: «Мы все целиком не съедаем — в основном передаем дальше: у нас есть соседка пожилая и еще одна женщина с ребенком, которой ничего такого не положено, а живется ей не очень. Передаем все тоже бесконтактно и с обработкой санитайзером» (Юлия Р., мать четверых детей, Москва). «Часть круп и макарон отнесли рабочим (не из этой страны), которые сидят без еды и денег и не могут уехать» (Дарья, мать троих, Подмосковье).