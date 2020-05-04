Просветительская работа силовиков

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Год назад УФСБ по Ингушетии «вдруг» узнало о существовании международного историко-просветительского общества «Мемориал» — организации, занимающейся исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Информация об этих репрессиях и просветительских проектах УФСБ, правда, не заинтересовала. Ингушские силовики стали с рвением изучать соцсети и страницы «Мемориала», обнаружив, что эту некоммерческую организацию Минюст еще в 2016 году внес в список «иностранных агентов». К сегодняшнему дню из Ингушетии в Москву, а конкретно в Роскомнадзор, отправлено уже почти три десятка жалоб на правозащитную организацию. Суть претензий: «Мемориал» не ставит маркировку «иностранный агент» на своих страницах в соцсетях. К слову, по закону «Мемориал» и не обязан это делать, достаточно поставить такую маркировку на основном сайте (что организация и сделала), к которому и привязаны все мемориальские страницы-поддомены и соцсети.

Тем не менее Роскомнадзор стремительно стал выписывать «Мемориалу» протоколы за нарушение закона об НКО-иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

С осени 2019 года суды Москвы заняты крайне ответственным делом: пытаются понять, чем фейсбук отличается от «ВКонтакте»,

а твиттер от инстаграма, изучают жалобы УФСБ Ингушетии и протоколы Роскомнадзора и штрафуют организацию на совершенно аномальные суммы. Общий размер штрафов скоро достигнет 5,6 млн рублей.

Исполнитель — Тверской суд. Все те же, словно специально подобранные, лица. Судья Криворучко (Магнитский, «московское дело» и другие резонансные процессы) лично штрафовал главу «Мемориала» Яна Рачинского за сайт и инстаграм исторического проекта «Это прямо здесь» (topos.memo.ru). Проект уникален тем, что на современную карту Москвы сотрудники «Мемориала» нанесли места и конкретные адреса, откуда по ночам в 1930–1940 гг. забирали людей, где выносили приговоры тройки НКВД и где происходили расстрелы.

Судья Сизинцева (тоже засветилась в «московском деле», отправив в колонию на три года Кирилла Жукова) оштрафовала «Мемориал» за сайт «1968. Год прав человека» (1968.memo.ru), рассказывающий о событиях в Чехословакии и их последствиях голосами очевидцев, выдержками из газетных статей тех лет, свидетельствами и дневниковыми воспоминаниями.

Судья Меркулов (отправил в колонию на два года фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева) оштрафовал «Мемориал» за интернет-страницу «Жертвы политического террора в СССР» (база данных по алфавиту, base.memo.ru).

Судья Булгакова (и снова «московское дело», отправила в колонию на 1 год Никиту Чирцова) вынесла штраф за сайт «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939» — своеобразный справочник обо всех лицах, кому в период с декабря 1935 по июнь 1939 года были присвоены специальные звания в системе государственной безопасности (nkvd.memo.ru).

Еще мемориальцев штрафуют за блоги на сайте радиостанции «Эхо Москвы» (два из постановлений, правда, суд отменил — «Эхо» подтвердило, что «Мемориал» не имел отношения к публикации). Еще штрафуют за посты на сайтах «ВКонтакте», Facebook, Twitter и за ролики в YouTube.

За каждое заседание — от 100 до 300 тысяч рублей штрафа. Состоялось уже свыше 20 заседаний...

«Мемориал», естественно, решения обжалует. Дела попадают в Мосгорсуд. Ведомство Ольги Егоровой невозмутимо все проштамповывает, оставляя штрафы в силе.

27 апреля 2020 года «Мемориал» начал выплачивать российской казне первые штрафы. Что, конечно, выглядит абсурдно, учитывая, что организация делает масштабные просветительские и исторические проекты исключительно для российских граждан.

Сами руководители и юристы «Мемориала» не безмолвны и в судах присутствуют. Объясняют судьям, что организация агентом не является, что сам по себе закон об иноагентах антиконституционен и составлен заведомо неопределенно и размыто, чтобы его можно было произвольно и веерно применять для усиления давления на НКО и гражданское сообщество. Повторяют из раза в раз, что на главных страницах Международного «Мемориала» (сеть, в которую входят на равных правах организации «Мемориала» по всей стране и за рубежом, со штаб-квартирой в Москве) и правозащитного центра «Мемориал» (отдельное юридическое лицо, входящее в состав Международного «Мемориала») уже несколько лет сообщается, что Минюст внес их в реестр «иностранных агентов», что в шапке каждой из дополнительных страниц и в соцсетях стоит логотип «Мемориала», и через него можно перейти на главные страницы с заветной маркировкой, из-за отсутствия которой так переживает ингушское УФСБ. Еще мемориальцы объясняют, что обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве «иностранного агента» является унизительной. «Мемориал» хоть и получает такое финансирование, потому что является частью международной организации, но осуществляет деятельность на благо граждан России. Каждый раз мемориальцы просят освободить их от ответственности или хотя бы назначить наказание ниже минимального размера штрафа.

На сегодняшний день Тверской суд оштрафовал «Мемориал» на 4 700 000 рублей по итогам 26 протоколов. Всего Роскомнадзор выписал 28 протоколов.

Пандемия пандемией, а в ближайшее время «Мемориал» ждет еще два судебных заседания:

6 мая Мосгорсуд рассмотрит апелляции на шесть штрафов, а 15 мая Тверской суд изучит протокол Роскомнадзора за немаркировку страницы Facebook ингушского представительства «Мемориала».

Сегодня маркировка о том, что «Минюст» внес «Мемориал» в реестр «иностранных агентов», есть на всех поддоменных адресах и в соцсетях организации.

Сотрудники «Мемориала», несмотря на суды и пандемию, продолжают вести свои просветительские и исторические проекты (последнее время, как и все, онлайн). И почти уже год «Мемориалом» открыта краудфандинговая кампания для выплаты штрафов.

Новые протоколы на «Мемориал», слава богу, больше не приходили.

Тем временем в Европейском суде по правам человека ожидает своего рассмотрения жалоба на решение Минюста (которое безрезультатно обжаловалось «Мемориалом» во всех инстанциях на родине). Как сказала «Новой» куратор программ Международного «Мемориала» Александра Поливанова, в обязательном порядке в Страсбург скоро отправится и жалоба «по делу о штрафах».