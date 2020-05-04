Цена вакцины

Юлия Латынина предложила «очень простой алгоритм действий», который позволит «кардинально изменить течение эпидемии». В качестве чудодейственного средства от коронавируса предлагается… вакцина от полиомиелита, которая якобы может усилить иммунитет настолько, что организм сможет сопротивляться коронавирусу.

В качестве главного аргумента «за» приводится поставленный в 70-х годах эксперимент, в котором вакцинация от полиомиелита существенно снижала заболеваемость рабочих сезонным гриппом.

Юлия предлагает воспользоваться «одним из немногих преимуществ авторитарной системы над демократической» и начать массовые испытания вакцины на российских врачах. Дескать, так поступил бы сейчас ученый Михаил Чумаков, в свое время убедивший Микояна прививать советских людей от полиомиелита.

Предположение о возможной эффективности вакцины от полиомиелита в профилактике COVID-19 сделано ученым Константином Чумаковым, сыном Михаила Чумакова.

Идея совсем свежая (она не разбиралась ни в одном научном журнале) и не лишена смысла. Дьявол в деталях.

Во-первых, категорически нельзя согласиться с тезисом о том, что у нас исследование можно сделать быстрее, чем в Штатах, не пожертвовав при этом безопасностью людей. К огромному сожалению, у нас просто нет команды специалистов такого уровня, которые могут провести качественное рандомизированное контролируемое исследование (РКИ). Мы лучше всех в мире умеем делать магниты для большого адронного коллайдера, атомные реакторы и ракеты, но в области биотехнологий — выжженное поле. За последние десятилетия мы не смогли вывести на международный рынок ни одно новое лекарство. У нас просто пока нет культуры проведения клинических исследований.

Во-вторых, непонятно,

почему нужно начинать с врачей? С учетом необеспеченности их банальными масками и перчатками!

На первом этапе вакцину можно исследовать на лабораторных животных. Вероятно, некоторые виды обезьян восприимчивы и к новому коронавирусу, и к вирусу полиомиелита (а значит, должна работать вакцина от него). На них можно было бы проверить, предотвращает ли вакцинация от полиомиелита инфицирование коронавирусом.

Если защитный эффект вакцины будет показан у обезьян, то следующей группой могут стать здоровые люди, находившиеся в тесном контакте с заболевшими коронавирусом. Их можно тестировать «на вирус» ежедневно и назначать вакцину тем, у кого в крови появляется вирусная РНК (строго в рамках РКИ). То есть тем, кто точно заболел, но пока без симптомов.

В качестве еще одного аргумента за использование вакцины могло бы быть исследование без ее применения. Достаточно проанализировать, как течет коронавирусная инфекция у тех, кого прививали от полиомиелита и тех, кого не прививали. Такие исследования идут сейчас в отношении вакцины BCG (от тяжелых форм туберкулеза). При этом никто из серьезных ученых не призывает прививать врачей BCG сейчас.

Для лечения коронавируса сегодня предлагаются сотни разных способов. Для того чтобы начать их тестирование на людях, требуются очень веские основания. Но большая наука не делается по звонку начальнику. Нужно широкое обсуждение новых идей в кругу специалистов и ставка на самые сильные идеи.

Думаю, что современный Михаил Чумаков сделал бы все возможное для скорейшего обеспечения врачей средствами индивидуализированной защиты, которые точно спасают наши жизни. Мы все очень ждем, когда начальник рявкнет: «Обеспечить врачей респираторами!»

Автор высказывает благодарность эксперту по разработке новых лекарств к.х.н. Илье Ясному в освещении вопроса.