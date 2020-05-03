Велели не задерживать

Центр временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге. Фото: maps.google.com

27 апреля «Новая газета» рассказала о беспорядках, которые произошли в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге. В результате конфликта с сотрудниками спецприемника четверо задержанных мигрантов нанесли себе телесные повреждения и сломали камеру видеонаблюдения. Поводом для протеста стало ограничение на использование в спецприемнике смартфонов: здесь их выдают раз в неделю, а кнопочными телефонами пользоваться разрешают. При этом общение с близкими по интернету для задержанных обходится дешевле, чем по сотовой связи.

Однако настоящая причина возмущения, по мнению правозащитников, в тупиковости ситуации, в которой оказались задержанные мигранты.

Посетившая спецприемник после бунта член ОНК Свердловской области Ольга Иванцева рассказала «Новой», что основная жалоба мигрантов связана с «полной неопределенностью», как долго они будут находиться в ЦВСИГе. У многих задержанных были билеты на родину, но они не смогли улететь из-за закрытия границ. Бессрочное же их нахождение в Центре временного содержания нарушает как Конституцию, так и международные нормы.

Иванцева подчеркнула, что сидящие в приемнике никого не побили и не обокрали, а лишь вовремя не продлили регистрацию

или ночевали не по месту прописки. Правозащитница также рассказала, что у некоторых мигрантов, запертых в спецприемнике, в России есть супруги, дети или престарелые родители, с которыми их разлучили. В соответствии с Европейской Конвенцией о защите прав человека, такие лица не должны депортироваться. Однако на практике — их высылают из страны, не считаясь с семьями.

Выдворения на родину в спецприемнике для мигрантов в Екатеринбурге сейчас ожидает 132 человека, большинство из них — таджики, но также есть узбеки, украинцы, молдаване, азербайджанцы и представители других национальностей. 111 человек попали туда по статье 18.8. КоАП РФ за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания. 21 человек был доставлен в спецприемник из системы ФСИН сразу после отбывания наказания за уголовные преступления, с целью их выдворения из страны, и тоже застряли здесь. У большинства задержанных есть родственники и знакомые на территории РФ, готовые их приютить на время карантина, однако выпускать людей никто не собирается.

— Логика права такова, — объясняет президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева, — имеет смысл содержать людей в ЦВСИГе, если человек признан нежелательным на территории России, и отказывается добровольно ее покидать. Но

бесполезно и бессмысленно там запирать человека, который и сам бы рад выехать или которому некуда выдворяться!

Это все равно, что их в Кольцово месяцами содержать, да еще и за бюджетный счет. Еще 18 апреля 2020 года был выпущен президентский Указ № 274, по которому в целях профилактики заражения коронавирусом приостановлено течение всех сроков разрешений на пребывание в стране, сейчас нельзя людей привлекать и высылать. Этот указ относится ко всем содержащимся в спецприемнике, независимо от причин. Важно как можно больше людей отправить на самоизоляцию, а не накапливать их в ЦВСИГе, — говорит она. — Однако наша полиция не способна проявлять гуманизм, даже когда для этого есть все законные основания.

Действительно, указ президента РФ № 274 гласит, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не должны приниматься решения о нежелательности их пребывания, об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о лишении статуса беженца, временного убежища и т.д.

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Однако ГУ МВД продолжает подавать иски на выдворение, а суды Екатеринбурга в закрытом режиме продолжают штамповать решения о депортации. Например, согласно информации на сайте Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга, 30 апреля, через 12 дней после вступления в силу указа № 274, там рассматривалось сразу три дела о выдворении, и все три иска удовлетворены. Дела рассмотрены судьей единолично, без участия как самого фигуранта и его защитника, так и прокурора.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, к которому «Новая газета» обратилась за разъяснениями, комментировать ход исполнения указа № 274 отказался и посоветовал написать обращение через интернет-приемную. 30 апреля запрос на имя начальника ГУ МВД Александра Мешкова был направлен. Ответа ждем и опубликуем по получении.

Но стоит ли ждать, когда в ЦВСИГе появятся заболевшие коронавирусом, если можно просто выполнить указ президента?

Елена ШУКАЕВА