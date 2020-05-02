Артем Лоскутов: «Выжившие — увидимся»

«Почти как настоящая», — говорит о монстрации ее организатор Артем Лоскутов. Даже лучше. Традиционное первомайское шествие с абсурдистскими лозунгами прошло в этом году виртуально, но у виртуальности свои плюсы.

Во-первых, не надо ничего ни с кем согласовывать, а именно с согласованием у монстрантов обычно были проблемы. И если в Новосибирске эти проблемы спустя годы боданий с администрации решены, то в других городах все время норовили что-нибудь запретить. А какое согласование нужно чтобы выложить в сеть карточку с плакатом

«Жопу подняли и Россию поднимем»? Тут даже Роскомнадзору придраться не к чему.

Из той же серии мат. Обычно на монстрациях нет плакатов с нецензурной лексикой, никто не хочет попасть под штраф. Но в интернете на это не обращают внимания. Не то чтобы Лоскутов призывал всех выражаться, но отсутствие цензуры — всегда неплохо. Это не значит, что монстрация стала сугубо матерной. Я лично видел только один нецензурный плакат, причем строго по теме: о том, что это матерная монстрация.

Плюс охват, он стал в разы шире. Монстрация распространилась на Таллин, Лос-Анджелес, Владимир, Москву, Новосибирск, Колумбию, Киев, Нижний Новгород… Россияне, застрявшие на курортах, фотографировались с купальниках с плакатами «МИД, не забирай меня отсюда!». Имеют право.

Большинство фото — квартирные и балконные. Кот с плакатом «Мир, труд, мяу!». Парень в пиджаке с аккуратной прической, стоящий на балконе с плакатом: «Зато я без штанов». Много масок и плакатов про маски: «Ношу маску, потому что я ниндзя!». То есть не потому что боюсь, а потому что крутой. Как мы помним, в каждой шутке есть доля шутки.

Это про нас, про ситуацию, в которой мы оказались. Можно долго рассуждать о том, что от монстраций никакой пользы, что лучше пошли бы занялись делом. Но, во-первых, какое дело на карантине? А во-вторых, польза есть: это способ рефлексии. Если не рефлексировать, можно сойти с ума.

И в конце концов, это работа со смыслами. Плакат на помойке «Мусор — новая свобода» почти документально фиксирует новую функцию мусора. С ним ты можешь выйти на улицу и дойти до помойки. Так выглядит свобода-2020.

Артем Лоскутов на монстрации 2020 года. Фото из личного архива

Сам Лоскутов в этот день вышел к Храму Христа Спасителя на Патриарший мост с самодельным плакатом «Это не пропуск». Имея в виду, что монстрация не пропущена, она состоялась. Но пропуска у него действительно не было. Подошла полиция, Артем вдумчиво и серьезно, как он умеет, обсудил с патрулем необходимость пропусков при пешей одиночной прогулке недалеко от дома. Традиция соблюдена. Примерно так же бывает каждый год и на реальных монстрациях.

Дважды виртуальной сделал монстрацию Андрей Терёхин, запустивший приложение, где можно создать себе персонажа с плакатиком и выйти на шествие. Для желающих — виртуальная полиция с виртуальными дубинками, разгоняющая монстрантов.

«Могло даже показаться, — говорит мне Артем, — что мы живем нормальной жизнью и выполняем ритуалы, которые привыкли выполнять в этот день. Как любой ритуал, монстрация дает надежду. Совсем без праздника нам нельзя. Что должно произойти, чтобы отменили Новый год? С монстрацией то же самое. Вирус вирусом, а монстрация по расписанию. Я не претендую на то, что это общенациональный праздник, но есть много людей, для которых она важна. 16 лет в один и тот же день они выходят с плакатами. Это наша традиция, мы ее соблюдаем. И посмотрим еще кто кого».

В соцсетях он выразился лаконичнее и депрессивнее: «Выжившие — увидимся».

Монстрация — про эмоции. Страх, растерянность, мужество, любовь к свободе и жизни — все тут,

в одной-двух строках на плакате: «Вся власть вирусологам!», «Оруэлл бы нами гордился!», «Я уже неделю на работу хожу и еще ни разу туда не пришел», «Это была незабываемая греча», «Ветер в хату!»... И наконец пронзительное как крик: «Жди нас, наружа!»

Наружа ждет.

Рано утром девушка в маске стоит на зебре посреди пустой улицы с плакатом «Где все?» Язык не повернется сказать, что она шутит. Какие шутки, реально страшно.

Но кто бы еще год назад мог подумать, что этот безобидный балаган станет такой мощной манифестацией воли к жизни? Один из самых важных плакатов года: «На следующей монстрации я всех вас расцелую!»