«Хрень. Карантинная»

Ян Шенкманспецкор
— Мы с моим другом часто перезваниваемся. И каждый раз он спрашивает: «Ну, как дела? Какие новости?» А что может измениться за пару дней у человека на самоизоляции? Я говорю: «Ну… Волосы отросли еще на миллиметр… «Хаджи-Мурата» дочитал…» Он говорит: «Песни пиши! Когда напишешь на тему коронавируса?»
А я прикинул — сколько раз за эти несколько месяцев слово «коронавирус» было произнесено, напечатано, спето в информационном пространстве? Миллиарды, триллионы раз! И до последнего не хотел писать что-то «на тему». И без меня хватает. Не тут-то было. Садишься писать о чем-то другом, а мысли все равно сворачивают в эту сторону. И я, в конце концов, сдался.
Надо писать на эту тему, надо. Неважно, в каком ключе и в каком жанре. Главное, чтобы с надеждой. Когда-нибудь, мой друг позвонит, и я буду два часа ему рассказывать, как у нас дела и какие у нас новости. Только надо потерпеть.
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