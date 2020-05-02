«Курс сейчас по факту заморожен»

В марте рубль начало «лихорадить»: пандемия коронавируса и кризис мировой экономики не обошли стороной российскую валюту. После мартовского обвала рубль немного наверстал потерянное благодаря продажам валюты со стороны ЦБ, но все равно стоит сейчас существенно меньше, чем два месяца назад.

Для сравнения:

Доллар — около 66,5 рубля, евро — чуть больше 74 (данные Мосбиржи за 2 марта).

(данные Мосбиржи за 2 марта). Доллар — около 75, евро — 82 (данные Мосбиржи накануне майских праздников).

Торги на российском рынке в связи с праздниками остановлены до понедельника. Однако на международных площадках в пятницу рубль продолжал дешеветь, несмотря на то, что с начала месяца вступает в силу новое соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Что же будет с российской валютой после «майских»?

В середине марта российская валюта заняла второе место по волатильности в мире, на первом оказался мексиканский песо. После первого шока от обвала цен на нефть рубль стал менее волатильным. Кратковременное падение майских фьючерсов американской нефти WTI до минус 40 долларов за баррель 20 апреля на рубле сказалось достаточно слабо.

«Сейчас такие колебания на рынке нефти приводят к ограниченному ослаблению рубля, — говорит президент ACI Russia Сергей Романчук. — Скорее всего, такая ситуация продлится до тех пор, пока не возникнет новая системная угроза: например, резкое сокращение золотовалютных резервов». По мнению эксперта, это может произойти примерно через полгода.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что курс рубля сейчас поддерживает сильное падение импорта в связи с пандемией COVID-19. В стране резко сократился ввоз товаров и потребление услуг за рубежом, поэтому нет большого спроса на доллары и евро. Даже если бы спрос был, то он был бы сильно ограничен карантином, введенным в еврозоне.

«До тех пор, пока у нас столь низкий импорт, рубль будет оставаться относительно сильным».

«Но как только закончится карантин, будут сниматься ограничительные меры — придет отложенный спрос: сейчас многие сидят на запасах. И тогда рубль ослабится».

Романчук считает, что держаться рублю помогают меры, предпринимаемые российскими властями, в частности — продажа валюты Центральным банком. «В предыдущие годы, когда цена на нефть была выше заложенных в бюджетное правило 40 с небольшим долларов за баррель, все излишки от нефти, которые получал бюджет, складывались в Фонд национального благосостояния, и курс рубля был занижен. Если бы этого правила не было, то в прошлом году мы бы имели доллар по 50, а не по 65», — объясняет он.

Сейчас «бюджетное правило» работает в обратную сторону: цена на нефть упала существенно ниже 40 долларов, а ЦБ продает валюту из резервного фонда. Если бы такого механизма не было, то курс был бы значительно выше сегодняшнего — около 100–120 рублей, считает Романчук. «Это стабилизирующий эффект бюджетного правила, который мы можем наблюдать воочию», — заключает он. При этом 1, 4 и 5 мая в связи с праздниками ЦБ продавать валюту не будет, что может негативно повлиять на рубль.

ЦБ действительно сильно нарастил продажу валюты, но этот фактор влияет гораздо слабее, чем сокращение импорта, считает Порывай. «Страна на карантине, нет потребления зарубежных товаров и услуг, — констатирует эксперт. — Поэтому курс сейчас тоже по факту заморожен — он не сегодняшний, а старый».