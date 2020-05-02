Волонтеров подтянули к бизнесменам

Президент объявил о пакете поддержки социально ориентированных НКО и волонтеров во время видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе». Среди озвученных мер семь пунктов из двадцати трех, с которыми обращались представители некоммерческого сектора.

Видеоконференция президента Владимира Путина с представителями социально-ориентированных предприятий. Фото: Kremlin.ru

Во время видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе» впервые с начала пандемии президент Владимир Путин обратился к проблеме некоммерческого сектора. Больше месяца прошло с начала введения мер самоизоляции. Власть, наконец, признала существование благотворительных фондов и некоммерческих организаций и необходимость их поддержки. До этого момента речь шла только о мерах содействия малому и среднему бизнесу, НКО будто и не было в России вовсе.

Президент озвучил семь пунктов:

Социально ориентированные НКО получат дополнительные меры поддержки, сопоставимые с принятыми в отношении пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. Отсрочку на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в соцфонды, отсрочку платы за аренду государственного и муниципального имущества. Через полгода накопившуюся задолженность по платежам можно будет внести не одной суммой, а постепенно. Пострадавший малый и средний бизнес получит помощь государства на выплату зарплат в апреле и мае из расчета 12 130 рублей на сотрудника. Подобный механизм нужен и для социально ориентированных НКО, но действовать под копирку нельзя. Правительству будет поручено предложить простой, понятный и удобный механизм финансовой поддержки НКО на выплату зарплат, а также программа льготных кредитов для НКО на эти цели. Губернаторов обяжут сохранить объемы закупок социальных услуг у НКО, все финансовые обязательства необходимо исполнять ежемесячно, без отсрочек. При расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся. Организации, которые помогают волонтерскому движению и социально ориентированным НКО, получат и другие налоговые льготы. Целевая поддержка будет оказана социально ориентированным и благотворительным организациям, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом с помощью фонда президентских грантов. На реализацию спецпрограммы из резервного фонда президента будет выделено дополнительно 3 млрд рублей, в том числе на средства защиты сотрудников НКО и волонтеров. Правительство проработает предложения по дополнительной поддержке добровольцев в нынешних сложных условиях. На период борьбы с пандемией сотрудники социальных учреждений, где находятся инвалиды, пожилые и другие уязвимые группы граждан, получат дополнительные поощрения. А сотрудники НКО, которые во время эпидемии забирают пожилых и инвалидов под временную опеку, получат выплату в размере не менее 1 МРОТ в течение двух месяцев ежемесячно. При этом будет также принято во внимание число взятых под временную опеку граждан.

комментарии Фото: Общественная палата РФ Елена Тополева-Солдунова,

директор некоммерческой организации «Агентство социальной информации»: — Мы, безусловно, рады, что нас хотя бы заметили, признали существование некоммерческого сектора. Все это время, пока меры поддержки касались всех, кроме нас, мы несколько недоумевали. Очень важно, что НКО не только признали сектором экономики, но и обозначили важную социальную, гражданскую и даже психологическую роль в жизни людей. К сожалению, меры поддержки, озвученные президентом, далеко не исчерпывающие, и мы, конечно, очень ждем поручений, которые последуют, и мы надеемся, поддержка будет расширена.

С начала пандемии представители некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, общественные деятели и неравнодушные депутаты неоднократно обращались к власти с просьбами о поддержке благотворительных фондов и некоммерческих организаций. НКО в кризисное время оказались уязвимее сразу с нескольких сторон: меры по самоизоляции нарушили, усложнили или вовсе сделали невозможной их работу, в том числе оказание услуг, которые приносили им необходимые для работы средства; обычные люди и бизнес резко сократили объем пожертвований, а количество обращений за помощью, наоборот, возросло.

Партия «Единая Россия» собрала наиболее полный список необходимых мер поддержки для некоммерческого сектора, состоящий из двадцати трех пунктов.

Среди наиболее важных, но не озвученных президентом, — понижение страховых взносов для социально ориентированных НКО, по которым предложили отсрочку, но не снижение ставки. Налоговые льготы для бизнеса, сотрудничающего с некоммерческими организациями; за это российские благотворительные организации бьются уже больше пятнадцати лет, и эта схема работает во всех цивилизованных странах в мире.

Кроме того, в условиях, когда очень много людей потеряли работу, нужно создать оплачиваемые общественные работы в некоммерческих организациях, которые помогают наиболее уязвимым в условиях пандемии слоям населения. Эти рабочие места нужно предоставить с помощью государственных органов занятости. Одновременно это поможет гражданам, оставшимся без регулярного дохода, а НКО смогут продолжать заботится о своих подопечных.