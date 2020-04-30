«Они заднюю приказам не дают»

За неделю, с 15 по 23 апреля, в РГСУ отчислили как минимум 200 человек из 1568 студентов, официально — из-за наличия академических задолженностей. Однако студенты рассказывают, что их не уведомляли о датах пересдач, назначали экзамены с нарушением сроков или вовсе отчисляли по ошибке. DOXA рассказывает, что на самом деле происходит в РГСУ и как студенты борются за свое право продолжить обучение.

Первые отчисления

Студента 3-го курса программы «Международные отношения» Егора Курасина и студентку 3-го курса Алену (имя изменено) отчислили 14 апреля после неудачной сдачи экзамена.

Студентам на электронную почту прислали письмо, в котором говорилось, что они поданы на отчисление за «невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы». Алена училась платно и была хорошисткой, как и Егор, который учился на бюджетном месте.

Для обоих студентов это была третья пересдача по этому предмету. По их словам, во время экзамена они ответили на все вопросы, кроме одного, но преподаватель поставил им незачет. «Ранее, в марте [2020 года], у нас была вторая попытка сдать экзамен. На ней нам сказали, что все в порядке, но через неделю оказалось, что им не понравился наш реферат, поэтому мы должны сдавать экзамен в третий раз, — рассказывает Алена.

— О том, что третья попытка будет уже в апреле, я узнала за две недели до нее, меня даже никто об этом заранее не уведомил: я сама зашла на наш учебный портал и случайно увидела этот документ. По идее, третья пересдача может быть только в октябре [2020 года], но они, видимо, решили под шумок ее перенести на апрель».

Егор Курасин рассказывает, что администрация мотивировала перенос третьей пересдачи с октября на апрель пандемией. Кроме того, апрельская пересдача проводилась дистанционно и, по мнению Егора, с грубыми нарушениями: например, в оценивании выступления Егора участвовал преподаватель, который не присутствовал при его ответе.

«Принимали экзамен два человека, оценка выставлялась не сразу, а после совещания комиссии с третьим преподавателем, которого не было в момент моей сдачи, — так Егор описывает происходившее на пересдаче.

— К тому же одним студентам позволяли выбрать билет, а нам назначали. Такого быть не должно, потому что мы должны были вытянуть билет сами».

Сразу же после окончания экзамена студентам сообщили в Skype, что они не сдали экзамен и будут отчислены. Приказ пришел в тот же вечер.

Егор и Алена считают, что отчисление связано с их активной позицией и с тем, что ранее они давали комментарий DOXA, в том числе по поводу переселения всех студентов в одно общежитие во время пандемии. «Еще 28 марта, до второй пересдачи, председатель общежития сказал, что меня, считай, отчислили, — говорит Егор. — Может, угрожал, но тогда он сказал, что слышал об отчислении, и факультет тоже в курсе. То есть подобное решение было принято уже заранее. Уверен, что это связано с моей [политической] деятельностью».

Фото: РИА Новости

Егор состоит в партии «Яблоко», участвовал в предвыборной кампании кандидата в Мосгордуму Евгения Бунимовича, а также был задержан 27 июля во время митинга за регистрацию независимых кандидатов. В феврале DOXA рассказывала о давлении, с которым столкнулись Егор и другие политически активные студенты РГСУ.

«Им критически важно сейчас освободить общежития»

Некоторые из отчисленных в то же время студентов также связывают несданный экзамен с попытками противостоять переселению проживающих в общежитиях. Студент 3-го курса Антон (имя изменено) рассказывает, что несколько раз в апреле получал предупреждения от администрации и якобы требования прекратить рассказывать о происходящем в общежитиях РГСУ: в апреле он не раз сообщал DOXA о том, что вышедших из общежития студентов не пускают обратно.

В апреле Антон пропустил третью пересдачу по причине болезни, о чем сообщил в деканат и предоставил туда же все справки, попросив разрешить пересдать экзамен снова. Тогда из деканата ему сообщили, что дают еще одну попытку, а в начале апреля подтвердили повторную сдачу.

В тот же день через 3 часа вышел приказ об отчислении Антона: «Я попросил [представительницу деканата] с этим разобраться, а на следующий день она сказала, что ничего поделать с этим нельзя. Якобы университет сам решает, какую причину пропуска считать уважительной, а какую — нет».

По мнению Антона, его отчислили из-за того, что он активно высказывался против переселения проживающих из одного общежития в другое во время пандемии. «Возможно, они начали массово отчислять остальных из-за того, что им критически важно сейчас освободить общежития, — считает студент. — Вся их спешка и неорганизованность подсказывает, что все было решено достаточно быстро».

Подруга Антона тоже выступала против переселения. Сейчас ее личный кабинет в электронной системе заблокирован, а сама она находится в списках на отчисление. Она попросила деканат о переносе сессии по причине отсутствия технической возможности сдать ее дистанционно, так как правила РГСУ позволяют получить отсрочку на этом основании.

«Деканат тянет время и не решает эту ситуацию, — говорит Антон. — Предполагаю, они ждут выпуска приказа [об отчислении], чтобы потом сказать, что "они заднюю приказам не дают"».

Другие отчисленные студенты РГСУ также подтвердили DOXA, что не смогли сдать экзамен в третий раз, потому что просто не знали о дате пересдачи. По их словам, некоторым закрыли доступ в электронную систему прямо в день экзамена, другим назвали неправильную дату пересдачи или предупредили об экзамене лишь за 14 часов до него.

В пресс-службе РГСУ журналу DOXA ответили, что «фактов несвоевременного уведомления студентов о перенесенных сроках пересдачи в университете не выявлено».

По словам представительницы вуза, все студенты были уведомлены об экзаменах вовремя, и никто из них не был отчислен по ошибке.

На вопрос о количестве отчисленных в период с 14 по 25 апреля студентов в пресс-службе не ответили, ограничившись сообщением о количестве студентов, отчисленных за два последних месяца: «С 1 марта 2020 года в РГСУ было отчислено 413 человек с академическими задолженностями — которые не сдали зачеты и экзамены с 3 попытки. Из них в студенческих общежитиях проживали 17 человек. Эта статистика примерно соответствует среднему уровню за последние годы» (орфография и пунктуация сохранены).

«Либо выселяешься завтра, либо сдаешь диплом 14 мая и заканчиваешь учиться в вузе»

Студент выпускного курса экономического факультета РГСУ Андрей Речкалов рассказывает, что 21 апреля ему позвонили с кафедры и поставили ультиматум: либо Андрей выселяется из общежития на следующий день, либо сдает дипломную работу 14 мая и в этот же день заканчивает учебу в вузе.

По словам студента, звонили и его одногруппнику, живущему в общежитии, тот согласился съехать. Андрею же переезжать некуда: «Я спросил у заведующего кафедрой, есть ли возможность остаться хотя бы до 30 апреля, чтобы успеть найти нормальную квартиру. Он выслушал меня и сказал, что единственный вариант — съехать завтра».

Завкафедрой, по словам Андрея, объяснил ему, что проректор потребовала освободить все общежития до 14 мая, чтобы начать в них ремонт. «К 15 мая никого в общежитиях не останется, — считает Андрей. — Все, кто до этого переехал в другое общежитие, будут каким-то образом оттуда выселены».

Фото: РИА Новости

Андрей рассказывает, что его и других студентов, живущих в общежитии № 4, ранее заставили подписать добровольное согласие на переезд в другое общежитие на время режима повышенной готовности.

Также некоторых студентов во время пандемии переселяли в общежитие № 2 на улице Лосиноостровская, но сведения о том, что они подписывали какие-либо заявления - отсутствуют. По словам Андрея, их переселили туда принудительно.

Тогда же, как рассказывают учащиеся, студентам первого, второго и третьего курса РГСУ предложили написать заявление с просьбой досрочно сдать сессию, заявив, что после сдачи они закончат учебный год и смогут уехать домой. Дату начала досрочной сессии им заранее не назвали.

По их словам, вечером в воскресенье, 26 апреля, им сообщили, что сессия начнется с понедельника, 27 апреля, а до нее необходимо закрыть все имеющиеся долги по заданиям.

«Справедливость восторжествует»

Несколько десятков отчисленных студентов 19 апреля объединились и создали чат под названием «Справедливость восторжествует». В нем они обсуждают создание петиции и направление жалоб в различные инстанции.

Студенты уже обратились в Министерство высшего образования и науки, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, а также попросили Совет по правам человека при президенте РФ сделать запрос в РГСУ для прояснения ситуации, происходящей в университете.

По словам студентов, они также планируют обратиться в следственные органы и прокуратуру: отчисленные студенты собираются пожаловаться на многочисленные нарушения со стороны администрации общежития, неправомерное исключение и выселение из общежития во время пандемии.

Студентам приходится выяснять причину отчисления у представителей администрации в открытых телеграм-чатах «РГСУ Life» и «Виртуальный деканат РГСУ chat».

Большинство вопросов по поводу выселения из общежитий и отчислений просто игнорируются — администрация просит направлять официальные обращения в электронном виде.

Студенты рассказывают, что не могут получить ответы на подобные обращения больше недели: администрация отвечает на вопрос только в случае личного обращения к ее представителям в личном чате или по телефону.

Некоторым учащимся все же удалось восстановиться. Студентке Людмиле (имя изменено по просьбе героини) назначили пересдачу по физкультуре с комиссией на 15 апреля, но, по словам девушки, об экзамене ее никто не предупредил: «Они должны были прислать письмо на почту или в электронную систему, но нигде ничего не было. Я совершенно точно не получала об этом информацию, не знала об этой комиссии, поэтому и не явилась. А спустя 2 дня мне преподаватель позвонил и сообщил, что я в списках на отчисление».

Через день Людмиле заблокировали аккаунт в электронной системе РГСУ. Тогда же она написала одному из преподавателей и, предположительно, члену комиссии, на которую она не смогла прийти, и объяснила свою ситуацию. «Он сказал, что добавит меня в какой-то список, но это не помогло — я все равно была отчислена.

Позже одногруппница скинула мне какую-то ссылку на беседу в Skype, в которой были члены комиссии и все ребята, которые получили незачет по физкультуре, как и я.

Я написала сообщения три с вопросом про этот непонятный список, в который меня внесли, но мне никто не ответил.

А потом оказалось, что готовится приказ о моем отчислении».

Через несколько дней после пропущенной пересдачи Людмила обратилась в деканат: по ее словам, у нее хорошие отношения с деканом из-за того, что она «хорошо поет» и выступала на концертах от имени РГСУ. Людмила описала представителю деканата свою ситуацию, а он ответил, что сам обо всем позаботится, — и в тот же день появилась служебная записка о ее восстановлении. Сейчас она официально восстановлена, а личный кабинет в электронной системе разблокирован.

Пандемия и переход на дистанционное обучение усложнили учебу и студентам многих других столичных и региональных вузов.

Студенты РГСУ столкнулись с массовым отчислением и выселением из общежитий, а студенты РУДН не имеют возможности сдать выпускные экзамены. По требованию деканата они обязаны сдавать сессию в тихом помещении, где находится только один человек, но это оказалось невозможным для студентов, на время карантина оставшихся в общежитии.

Кроме того, студенты не обеспечены необходимыми техническими средствами для сдачи экзаменов: веб-камерой, отдельным микрофоном и быстрым интернетом.