Книжная пауза, запись 4: Зорин. Слушать

Сергей Сдобнов литературный критик, поэт

Режим самоизоляции — время подумать о себе и других, посмотреть, как меняются наши привычки и мысли на карантине. Куратор, критик и поэт Сергей Сдобнов начал слушать книги 13 лет назад, когда это еще не было модно. Два раза в неделю он будет рекомендовать одну аудиокнигу, которую можно бесплатно послушать на Storytel в течение 30 дней.

Я ждал этой аудиокниги год. Андрей Зорин, сын Леонида Зорина, профессор Оксфордского университета, изучает эмоциональную культуру в России с конца XVIII века и то, кто и как сочинял наше представление об истории. Для биографии Льва Толстого Зорин два года читал 90 томов русского классика, и наконец-то соединил для читателей Толстого-мыслителя и писателя, но главное, показал нам автора «Войны и мира» человеком, а не страницей в забытом школьном учебнике. Автор «Анны Карениной» вырос из романтического мира Жуковского и Тургенева. Всю жизнь сомневаясь в своей правоте и вечно недовольный собой, писатель вместе со своими героями преодолел литературную и историческую реальность и оказался современным XXI веку.

Толстой был революционером во всем, все свои идеи он воплощал и на бумаге и в жизни. В литературе он смог через детский опыт показать трещины взрослого мира, а последние мысли умирающих, выдуманных персонажей превратить в документальные свидетельства о человеке на войне.

Месяц жизни одного крестьянина для него был соизмерим с историей всей Европы.

Толстой требовал от близких чудовищной откровенности. Перед свадьбой он дал прочитать своей будущей жене его дневник, инструмент карманного психоанализа, с записями о предыдущих отношениях. Он открывал школы для крестьянских детей и учился у них в лучших традициях креативного письма, которое практикуют сегодня по всему миру тысячи начинающий авторов.

Если в конце XIX и начале XX века Толстой отрицал современность, то сегодня он оказался бы типичным миллениалом, писатель жил быстрее своего времени и к своему ужасу понял, что его взгляды и принципы нельзя описать один и раз и потом следовать написанному до конца дней. Отказ от мяса, внешнего (пацифизм) и внутреннего (аскеза) насилия — из идей Толстого сегодня можно составить самый сложный курс по саморазвитию и назвать его «искусство обращения с самим собой». При этом Толстой принципиально не пользовался презервативами и считал, что главная миссия женщин — материнство. Зорину удалось сохранить главное качество Льва Николаевича — сложность, основное качество для выживания в любые времена.

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