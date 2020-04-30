Смерть «бригадира»

В ночь с 29 на 30 апреля ФСБ провела контртеррористическую операцию в садоводческом товариществе «Ручеек» на юго-восточной окраине Екатеринбурга. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в городе и прилегающем к нему Арамильском округе в 00:30 по местному времени. А в 4 утра отчитался: «Нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности… В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов». Позже НАК сообщит, что всех троих убитых подозревают в причастности к деятельности запрещенного «Исламского государства». Других подробностей в ведомстве разглашать не стали. Корреспонденты «Новой» выехали на место событий и узнали, как проходила операция, и кто в итоге был убит.

Фото: ФСБ

На въезде в садоводческое товарищество — блокпост: двое сотрудников ГИБДД и двое людей с автоматами проверяют въезжающие и выезжающие машины.

— Вы кто? — мужчина в маске останавливает нас на дальних подходах.

Показываем удостоверения.

— Пока вам нельзя. Сейчас придет начальник: может быть, разрешит. Подождите в машине.

— Убитые жили здесь?

— Не знаю. Без комментариев.

Второй блокпост выставлен на дальнем подъезде к товариществу. Начальника, который может разрешить нам войти в СНТ, все нет.

Жители, выезжающие с территории, показывают сотрудникам ГИБДД документы. Кого-то просят открыть багажник. Большинство местных общаться не хотят. Те, кто подходят к журналистам, в основном сами спрашивают: «Что произошло?» На границе Екатеринбурга и Арамильского городского округа соседствуют — дом к дому — несколько садовых товариществ. Жители большинства из них об операции узнали только утром.

Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Зайти в «Ручеек» разрешают как-то внезапно. Человек в маске разводит руками: «Теперь можно».

Аккуратные небольшие домики — не из дорогих, но приличные. Разбитый асфальт. Стучимся в первый дом. Хозяин, представляющийся Андреем, говорит, что с убитыми знаком не был.

— Ночью в садовом чате пошли сообщения: «Что происходит?» В 1:53 — первое. Я на работе был и, как это в подробностях происходило, не знаю. Парней, которых застрелили, тоже никогда не видел. Знаю, что убили их в доме сторожей. Но это были не сторожа. Сторожа, как у нас в чате пишут, пересдали этот дом кому-то.

Большинство домов в «Ручейке» — пустые. Постоянно здесь живут полтора десятка человек. Но и многие из тех, кто явно дома, на стук не отзываются.

Дом сторожей находится на улице Абрикосовой. Подойти к нему нельзя: не пускают люди в камуфляже. Пройти мимо него к дому председателя кооператива тоже не дают.

Фото: ФСБ

Пробираемся огородами. На пути — небольшая деревянная изба, в которой лает собака. Дверь отворена. Мужчина, представляющийся Сашей, говорит, что перед началом контртеррористической операции всех людей из СНТ эвакуировали.

— Ко мне ночью постучались двое: один — с повязкой, другой — с автоматом. Сказали собираться и посадили в автобус. Сказали, будут стрелять. Все происходило в темноте, потому что свет в товариществе отключили. Автобус, в который нас эвакуировали, был за территорией. Вид на дома закрыли машинами. Были не только полицейские машины, но и пожарные, и скорая.

По словам Александра, стрельба началась не сразу после эвакуации. Ждали долго. Затем прозвучали несколько автоматных очередей.

В автобусах людей держали до шести утра.

Пройдя огородами, выныриваем на Абрикосовую улицу — прямо к дому председателя кооператива. Председатель, завидев нас в окно, машет — «идите к воротам».

Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

— Марина, — представляется она. — Вы знаете, у нас сторожей нет уже давно. Их домик сдается. 10 дней назад я сдала его мужчине, которого звали Юрием. Еще обратила внимание, что по паспорту он русский, хотя внешность (смущается) — нет. Бородатый. Он сказал, что работает бригадиром, и ему нужно где-то оставить строительный инструмент. Жить здесь он не собирался.

Местная жительница Марина. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Мужчин, убитых вместе с Юрием, председатель кооператива никогда не видела. Полные данные Юрия, говорит, передала в полицию.

Через десять минут после нашего появления на Абрикосовой к нам подходит мужчина в камуфляже:

«Здесь снимать нельзя. Уходите дальше», — говорит он.

Фото: ФСБ

«Частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы.

По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, преступники были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности», — заявили в Национальном контртеррористическом комитете.

Фото: ФСБ

По информации 66.ru и Znak.com, целью терактов могли стать жилые дома, а также один из объектов Минобороны. При этом все погибшие, согласно сообщениям источников, работали в Екатеринбурге и никогда не были на территории боевых действий на Ближнем Востоке.

На видео спецоперации, опубликованном НАК, видны бутылки (предположительно, с взрывчатым веществом). Также известно, что в доме был пистолет.

Оперативные мероприятия на месте спецоперации продолжаются.