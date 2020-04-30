«Прорвемся!» Онлайн-марафон в поддержку врачей



Все собранные средства пойдут фондам «Правмир» и «Помощь рядом» — на помощь больницам, испытывающим трудности во время пандемии коронавируса.

«Новая газета» и сообщество независимых российских СМИ «Синдикат-100» подерживают акцию на своих платформах!

На собранные деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты для врачей по всей России (маски, перчатки, респираторы, бахилы, защитные очки, дезинфицирующие средства), которых катастрофически не хватает, особенно в больницах МО и регионах.

Свое участие в марафоне предварительно подтвердили Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Федор Чистяков, Ёлка, группы Мумий Тролль, «Несчастный случай», «Чайф», «Би-2», «Ночные Снайперы», IOWA, Сергей Лазарев, «Animal Джаз», «Порнофильмы», Mgzavrebi, Валерий Меладзе и другие.