прорвемся!
Весь день музыкальный марафон «Дождя» и «Яндекс.Эфира» в поддержку врачей: смотрите в «Новой»
«Прорвемся!» Онлайн-марафон в поддержку врачей
«Дождь» и «Яндекс.Эфир» позвали музыкантов на концерт в поддержку врачей. «Новая» — поддерживает
Все собранные средства пойдут фондам «Правмир» и «Помощь рядом» — на помощь больницам, испытывающим трудности во время пандемии коронавируса.
«Новая газета» и сообщество независимых российских СМИ «Синдикат-100» подерживают акцию на своих платформах!
На собранные деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты для врачей по всей России (маски, перчатки, респираторы, бахилы, защитные очки, дезинфицирующие средства), которых катастрофически не хватает, особенно в больницах МО и регионах.
Свое участие в марафоне предварительно подтвердили Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Федор Чистяков, Ёлка, группы Мумий Тролль, «Несчастный случай», «Чайф», «Би-2», «Ночные Снайперы», IOWA, Сергей Лазарев, «Animal Джаз», «Порнофильмы», Mgzavrebi, Валерий Меладзе и другие.
кому помогаем
Вот список медучреждений, на счета которых пойдут вырученные средства.