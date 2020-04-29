Не время для банкротства

Россию из-за пандемии коронавируса ждет волна личных банкротств. Количество банкротств физлиц росло еще до введения карантинных ограничений. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс), в первом квартале этого года число решений о признании граждан неплатежеспособными увеличилось на 68% по сравнению с предыдущим — до 22 356 случаев. Всего в 2019 году банкротами стали почти 70 тысяч человек.

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Рост числа банкротов происходит даже при том, что процедура длительная, трудоемкая и затратная, отметил ведущий корпоративный юрист «Агоры» Айрат Камалов.

Так, чтобы стать банкротом, надо заплатить как минимум 100 тысяч рублей, 45 тысяч из которых придется потратить на официальные платежи, а остальное — на работу юристов.

В ходе банкротства арбитражный управляющий под контролем суда и кредиторов досконально изучает кредитную историю клиента за последние три года.

На фоне экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, число обращений на банкротство резко увеличилось, рассказали «Новой» юристы. Однако несовершенство нынешнего законодательства пока не позволяет многим из них объявить себя неплатежеспособными.

— Эта процедура оказалась недоступной людям с долгами ниже 250 тысяч рублей, так как проходить ее просто нецелесообразно:

какая разница — выплатить 100 тысяч за процедуру банкротства или 200 тысяч — за свои долги, только не разово, а в течение пяти-шести лет. Естественно, для людей с долгами меньше 500 тысяч давно нужен был более простой порядок признания банкротом. На фоне коронавируса этот вопрос очень актуален, — говорит руководитель федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая.

Отложенное банкротство

Сейчас предложение по облегчению процедуры банкротства рассматривается в Госдуме. Согласно поправкам, подать заявление будет можно во внесудебном порядке — через нотариусов, заплатив всего три тысячи рублей за помощь в подготовке документов и по 250 рублей за каждый отправленный запрос.

Также подать заявление можно будет бесплатно через МФЦ, но только в том случае, если уже есть результаты исполнительного производства.

— Процедура станет юридически более простой: в ней не будет торгов, не будет формирования конкурсной массы, не будет проводиться собрание кредиторов и так далее. Множество процедур, которые должны происходить во время банкротства по классической схеме, отменят, — пояснила руководитель «Стопдолга».

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Законопроект предполагает, что возможность воспользоваться упрощенной процедурой банкротства будет доступна неплатежеспособным, безработным или гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, имеющим совокупный долг от 200 до 500 тысяч рублей.

При этом в течение шести месяцев у потенциального банкрота должно возникнуть не более четверти долга. У него также не должно быть никакого имущества, кроме единственного жилья.

Нижний порог в 50 тысяч рублей будет действовать для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (потеря работы или снижении дохода более чем на 30%, временная нетрудоспособность, инвалидность) или «в ином случае, установленном правительством по согласованию с ЦБ». Таким образом, правительство сможет расширять перечень граждан, имеющих возможность стать банкротом.

Однако, несмотря на острую необходимость и поручение президента ускорить принятие законопроекта, второе чтение, которое должно было пройти в середине апреля, откладывается как минимум до июня.

Автор поправок и глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев объяснил это желанием депутатов «учесть все детали», связанные с пандемией коронавируса, и создать разные упрощенные системы банкротств — для обычной ситуации и кризисной.

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— Под статус банкрота, по нашим оценкам, подходило около миллиона человек, но сейчас сложилась непростая экономическая ситуация, и это число возросло (по оценке Федресурса, при снижении порога для получения статуса банкрота до 50 тысяч, это число увеличится еще на 3,6 млн человек. — А.Т.).

Однако не факт, что все захотят воспользоваться правом объявить себя банкротом.

Может возникнуть впечатление, что статус банкрота — индульгенция, но на самом деле это не так:

банкротство несет за собой большое количество ограничений, например, при обращении в банки, — сказал депутат.

Кредиторы против

После введения упрощенной процедуры банкротства кредиторы рискуют столкнуться с недобросовестными гражданами, которые попытаются скрыть информацию об активах или неофициальном доходе из-за того, что заявление и документы будут проверяться не так тщательно, предполагает руководитель проектов Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Андрей Набережный.

Оценку будут давать нотариус или МФЦ, хотя обычно этот вопрос находится в полномочиях суда.

― Даже судьям сложно справляться с проверкой законности действий банкротов-граждан, а они профессионалы в этом вопросе, — согласен партнер MGP Lawyers Станислав Голотвин. — Напомню, что по итогам процедуры банкротства суд может отказать гражданину в освобождении от обязательств перед кредиторами, если выявит, что такой гражданин действовал недобросовестно. И таких отказов в освобождении от долгов по итогам процедуры личного банкротства достаточно много.

Также закон перекладывает на кредиторов те функции, которые раньше выполнял арбитражный управляющий: они будут вынуждены заниматься проверкой заявлений физлиц, выискивая нарушения, чтобы исключить досудебную процедуру банкротства. «Однако сделать это будет сложно, поскольку кредитор не обладает возможностями по получению документов из государственных органов и банков. Это также приведет к дополнительным материальным и временным потерям», — считает Набережный.

Несмотря на эти недоработки, упрощенная процедура будет работать и в таком виде, заключает Набережный. При этом по его оценкам, всплеска внесудебных банкротств в первый год ожидать не стоит. «Люди пока будут присматриваться, а окончательные обороты закон наберет через 6‒12 месяцев после появления», — уверен юрист.