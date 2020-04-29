DAU и Бабий Яр

Скандал, связанный с именем Ильи Хржановского, от искусства перекинулся к этике. Теперь в центре его не столько онлайн-показ «Дау», сколько мемориальный центр «Бабий Яр». Неутихающая боль, связанная с местом, где нацистами были уничтожены тысячи евреев, цыган, советских военнопленных, преобразована критиками режиссера в орудие борьбы с ним.

На фоне этого разбирательства прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по факту пыток, которые могли быть причинены несовершеннолетним детям во время съемок фильма «Дау. Дегенерация». Очевидно, что человек под судом и следствием вряд ли сможет быть художественным руководителем Мемориального центра «Бабий Яр». Илья Хржановский был назначен им, когда Михаил Фридман (Альфа-Групп) стал финансовым спонсором этого грандиозного замысла, включающего в себя, судя по концепции, не только музейное пространство, но также преобразования городской среды вокруг мемориала. Эту концепцию, точнее, ее рабочую версию, опубликовала газета «Украинская правда» под заголовком «Музей ужасов режиссера Хржановского».

Оставив в стороне интеллектуальные усилия команды обновить музейные подходы, изощренные художественные способы привлечь к этой трагедии внимание новых поколений, психологические приемы изживания старой травмы, ее оппоненты сосредоточились на пунктах, беспроигрышно вызывающих серьезные вопросы даже у доброжелательных наблюдателей.

В частности:

«Взрослые пройдут сложным и порой шокирующим эмоциональным путем, в центре которого — возможности этического выбора… <...> Баллы посетителя будут зависеть от выборов, сделанных во время визита»

«Мы предложим ролевые маршруты в виртуальной реальности, которые дадут возможность посетителям предстать в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и узников войны, и даже сжигать трупы»

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» прокомментировал происходящее, заявив: «Нынешнее появление негативных комментариев относительно деятельности режиссера Хржановского связано с обнародованием его фильмов на онлайн-платформах. Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы, и ждем проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если таковая будет назначена».

Дискуссия, не дожидаясь судебных оценок, разгорается не только в Украине, но и в России. Главный ее вопрос, если отвлечься от личных выпадов и фейсбуковской грызни, — уместны ли, оправданы, этичны рискованные эксперименты с человеческой психикой в столь сакральном пространстве, как Бабий яр.

Ответ на этот и другие вопросы, которые вы можете задать, можно будет услышать на стриме «Новой газеты», который проведут Дмитрий Быков и Илья Хржановский. Начало — в 16.00.