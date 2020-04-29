С иском для жизни

Власти КНР обвиняются в сокрытии информации и лжи, связанной с пандемией коронавируса, что привело к гибели людей и огромным экономическим потерям. Китай обвинения отрицает, называя их «смехотворными» и «легковесными». Здешние юристы отмечают, что судить иностранное государство будет трудно. Есть специальный «Закон об иностранных суверенных иммунитетах» (FSIA), в соответствии с которым иностранные государства защищены от судебного преследования США.

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Чтобы использовать имеющиеся возможности и обойти требования этого закона, иски выдвинуты не только властям КНР, но и в адрес Компартии и отдельных правительственных учреждений. Кроме того, в Конгрессе готовы помочь штатам и отдельным компаниям, требующим в американском суде колоссальных денежных выплат от Китая. В 2016 году Конгресс принял в отношении Саудовской Аравии и терроризма «Закон о правосудии против спонсоров терроризма» (JASTA), который предусматривал, что граждане США должны требовать возмещения убытков за преступления, связанные с терроризмом, несмотря на закон о суверенном иммунитете. Другими словами, судебные процессы в Миссури и Миссисипи могут служить для подготовки почвы «нового JASTA», но в отношении Китая и коронавируса. Сказано — сделано.

Два сенатора из Республиканской партии Марша Блекберн из Теннесси и Марта Максалли из Аризоны подготовили законопроект «Остановить COVID», причем, как любят делать американские законотворцы, название болезни представляет из себя еще и аббревиатуру, в которой содержится обвинение в адрес Китая (Stop China-Originated Viral Infectious Diseases —Остановить вирусные инфекционные заболевания китайского происхождения). Сенатор-республиканец Джош Хоули из Миссури внес похожий законопроект, который призван лишить Китай его иммунитета, а также призвать международное сообщество провести расследование поведения Пекина в самом начале кризиса. И, наконец, сенатор Том Коттон из Арканзаса предложил поправки в FSIA, чтобы американцам было гораздо проще предъявить иск китайскому правительству в отношении коронавируса.

Cенатор от штата Аризона Марта Максалли. Фото: EPA-EFE

Президент Трамп и госсекретарь Помпео неоднократно публично подчеркивали китайское происхождение вируса. Теперь, когда Штаты выдвинули судебные иски против Китая, им предстоит прояснить позицию.

Вы, наверное, уже обратили внимание, что новых жестких шагов в отношении КНР требуют преимущественно представители Республиканской партии, однопартийцы президента.

Тема «коронавирус и отношения с Китаем», как это часто бывает в Вашингтоне, развела в разные углы ринга две основные политические партии.

Фактор скорых выборов только обостряет противоречия. Республиканцы, атакуя китайские власти в связи с коронавирусом, обвиняя их в сознательной дезинформации, тем самым переводят стрелку критики демократов, которые делают основной упор на то, что это президент Трамп среагировал на пандемию преступно поздно. Условно говоря, две партии называют разных основных виновников трагедии, происшедшей с американцами и американской экономикой. 988 тысяч заболевших, 55 с половиной тысяч погибших (цифры на 27 апреля), 26,5 миллиона человек потеряли работу. Опрос, проведенный исследовательским центром Pew (Pew Research Center) еще в прошлом месяце, показал, что почти две трети американцев относятся к Китаю негативно, эта цифра выросла на 20% с начала президентства Трампа. И это — рекордный показатель с 2005 года, когда Pew начал проводить подобный опрос.

Прокуроры против Компартии Китая

Подтверждая универсальный принцип разделения властей, заложенный отцами-основателями Америки, генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск в суд восточного округа, даже не поставив в известность губернатора Майка Парсона. «Я только что узнал об этом сегодня, — сказал Парсон на брифинге в день подачи иска. — Вы знаете, я не уверен, о чем это все».

В иске утверждается, что китайское правительство, Коммунистическая партия Китая и множество других предприятий и организаций вели себя «небрежно и лживо», что привело к возникновению пандемии, ее быстрому распространению и отсутствию легкодоступных средств индивидуальной защиты для медицинских работников. В иске Шмитта указаны несколько обвиняемых, включая КПК, национальные министерства здравоохранения и чрезвычайных ситуаций, провинциальные и городские власти в провинции Хубэй и городе Ухань, а также институт вирусологии, национальную лабораторию биологической безопасности. «В критические недели первоначальной вспышки китайские власти обманывали общественность, скрывали важную информацию, арестовывали информаторов, отрицали передачу вируса от человека человеку в связи с растущими доказательствами, уничтожали критические медицинские исследования, позволяли миллионам людей подвергаться воздействию вируса... — таким образом вызывая глобальную пандемию, которая была ненужной и предотвратимой», — утверждается в иске. По оценкам генпрокурора, только в Миссури вирус нанес десятки миллиардов долларов экономического ущерба. На момент подачи иска в штате были отмечены более шести тысяч случаев коронавируса, 215 смертей.

Мнения внутри штата разделились. Китай является третьим по объему торговым партнером местного бизнеса, рвать отношения с Поднебесной здесь не хотят. В 2013 году здесь приняли закон, позволивший фирме из Гонконга приобрести свыше 43 тысяч акров сельхозугодий, а в 2015 году ослабили ограничения для иностранного бизнеса. 42 компании из Миссури работают в Китае. Однако,

как заявили в канцелярии генпрокурора, не надо смешивать иск за коронавирус с business as usual:

«Эти два понятия совершенно не связаны — мы подали в суд на китайское правительство за их ответ, сокрытие и бездействие, связанные со вспышкой коронавируса — вируса, который вызвал тысячи заражений и привел к гибели людей в Миссури. Иск полностью оправдан».

В Вашингтоне официальный представитель Государственного департамента не сказала, поддерживало ли внешнеполитическое ведомство иск и каков совет другим штатам, которые могли бы рассмотреть подобные шаги. Правительство Китая не скрывало своего недовольства Миссури, но до сих пор неясно, какие ответные действия могут быть предприняты. «Этот так называемый судебный процесс является очень абсурдным и не имеет никакой фактической и правовой основы», — заявил в среду, 29 апреля, официальный представитель МИД Китая.

Прокурора из Миссури поддержала коллега из Миссисипи Линн Фитч: «Коронавирус убил. Коронавирус нанес серьезный медицинский ущерб всей стране и нашему штату. Он разрушил бизнес и функционально изменил образ жизни американцев. Мы видим ущерб и проблемы, которые они [Китай] создали Миссисипи. То, что они сделали, было очень злобно... очень опасное сокрытие. Поэтому я подаю иск от имени Миссисипи».

Помимо исков от двух штатов поданы групповые иски от различных компаний малого и среднего бизнеса в суды Флориды, Калифорнии, Невады и так далее. Американцы требуют оплаты экономических потерь, обвиняют КНР в халатности и попытках скрыть вспышку коронавируса.

Эксперты отмечают, что судить Китай в здешних судах в связи с законом о суверенном иммунитете будет непросто.

Как отмечает юридический эксперт телеканала CBS Ким Уэле, суд вряд ли будет склонен делать различия между КНР и КПК, властями провинции Ухань, медицинскими чиновниками. Эксперт напоминает о прецеденте — деле «Республика Филиппины против Пиментел», когда в 2008 году Верховный суд США отклонил аналогичную попытку коллективных исков в 2 млрд долларов против Филиппин, поданных жертвами режима Фердинанда Маркоса. Отказаться от норм FSIA и судить Китай означает открыть ящик Пандоры в отношении самих США. Как отмечает профессор международного права Джоэл Трахтман из Tufts University: «Если за это (вспышку коронавируса) можно подать в суд на Коммунистическую партию Китая или правительство Китая, я не уверен, почему США не могут быть привлечены к ответственности за войну в Ираке, глобальное потепление».

Впрочем, если Конгресс изменит законы, а президент их подпишет, юридическое преследование КНР в американских судах перестанет выглядеть фантастикой. Но для этого нужна политическая воля и учет многих факторов, уже не связанных с коронавирусом.

Первыми открылись парикмахерские

Тем временем Америка спорит, правы ли власти примерно 20 штатов, объявивших о частичном снятии мер строгого карантина. Нет согласия среди политиков и врачей, ждет ли страну в этой связи вторая волна вируса. Нет гарантий. Действия губернаторов во многом вынужденные, людям необходимо работать, экономике восстанавливаться.

Как сказал CNN Карлос Дэвис, владелец парикмахерской из Олбани, Джорджия: «Если я не буду стричь, я не смогу есть».

Кафе в Атланте, открытое после смягчения условий карантина в штате Джорджия. Фото: EPA-EFE

В минувшую пятницу в Джорджии открылись парикмахерские и маникюрные салоны, спортивные залы, кегельбаны, студии татуировки, массаж-центры, а в понедельник — театры и рестораны. Открытие началось, несмотря на предупреждения экспертов в области здравоохранения, местных мэров и даже президента Дональда Трампа. Расчеты говорят, что социальное дистанцирование в Джорджии не должно ослабляться до 22 июня. Новая «нормальность» предусматривает маски и перчатки, новое расположение столиков и кресел. Но... как парикмахеру держать дистанции в 2 метра, если он от клиента на расстоянии меньше длины руки?

Салоны и рестораны открылись в большинстве районов штата Аляска, однако парикмахерские могут принимать клиентов только по предварительному заказу, а рестораны должны соблюдать расстояния между столами и не должны превышать 25% своей обычной вместимости. Оклахома позволила некоторым предприятиям личной гигиены открыться в минувшую пятницу. Даже в Калифорнии и на Гавайях некоторые закрытые пляжи были вновь открыты для общественного пользования, но с ограничениями.

Пляжи открыты для занятий, но люди не могут бездельничать (просто загорать) и должны поддерживать социальную дистанцию.

В Монтане, где было всего 448 подтвержденных случаев вируса, розничные предприятия начали работу в понедельник при соблюдении требований ограниченных объемов торговли и дистанции.

В Колорадо также открылись розничные предприятия с ограниченным доступом и возобновились выборочные медицинские процедуры, не связанные с пандемией. Разрешены персональные тренировки в спортзалах и стрижка собак, но только с соблюдением социального дистанцирования.

В Техасе и ряде других штатов планируют постепенное открытие экономики в начале мая.

Вашингтон.