Поджигатели войны мэров

Жители Усть-Кутского района Иркутской области самостоятельно задержали несколько высокопоставленных чиновников. По их словам, вице-мэр района и другие сотрудники администрации с помощью бензина поджигали леса. Оказалось, что они могли это делать вокруг участка главы Усть-Кута из «Единой России», у которого конфликт с оппозиционным мэром района. При этом сам мэр Усть-Кута проводил «контролируемые палы» во время особого противопожарного режима. «Тайга.инфо» разбиралась в ситуации. Материал публикуется в рамках взаимодействия журналистского объединения «Синдикат-100».

Ликвидация лесных пожаров в Иркутской области. Фото: РИА Новости

«Бежал так, что мордой упал об бревно»

Сайт «Усть-Кут24» опубликовал пять видео под названием «Усть-кутские чиновники поджигают леса». Издание рассказало, что «местные жители в Верхнем подрайоне поймали за поджогами» первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса, начальника сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаила Тышкивского, пресс-секретаря мэра района Екатерину Анисимову, а также специалиста по ГО и ЧС администрации Сергея Ульянова.

Чиновников якобы задержала группа мужчин. Один из них снял видео, другой выступил основным «спикером». «Поджигают лес, — говорит мужчина на записи. — Молодой человек снимал с квадрокоптера, бегал толстый, бегал [и] поджигал. Бежал так, что мордой упал об бревно».

У пострадавшего, о котором говорят авторы видео, на лице видны следы повреждений. Кроме того, он прижимает к себе руку.

«Для чего в лес ходили? Поджигать, чтобы потом устроить шоу, что тут лес горит у Душина», — говорит мужской голос на видео. Этот голос принадлежит мэру Усть-Кута Александру Душину, о чем «Усть-Кут24» не сообщил. Инцидент произошел около его сельхозугодий в 200 км от Усть-Кута на границе с Жигаловским районом Иркутской области.

«Нам нужно что-то по лесу было дать [для официальных публикаций], — объясняет на видео пресс-секретарь главы Усть-Кутского района Екатерина Анисимова. — Я сказала: „Там есть термоточки (зарегистрированное со спутника значительное повышение температуры на поверхности Земли, и распознанное как пожары — Ред.), а мы можем их проверить?“ Вот подумали, сказали, наверное, можем».

«28 апреля, время где-то пять часов вечера. Пришла лодка на сельхозугодья ко мне, и пытались поджечь мне лес рядом», — считает мэр Усть-Кута Александр Душин.

При этом, по словам Душина, на его территории проходили «контролируемые отжиги покосов и пастбищ». Специалист по ГО и ЧС администрации района Сергей Ульянов сказал, что группа получила задание от главы района Тамары Климиной: «Была информация, что здесь термоточка».

Противостояние в Усть-Куте

Климина подтвердила, что утром 28 апреля была зарегистрирована термоточка на площади 3 га. Группа ее подчиненных должна была обследовать это место и еще две точки.

Мэр Усть-Кута Александр Душин. Фото: admustkut.ru

«Первая [термоточка], которую я назвала, была конечной. Где у нас господин Душин, у него там личное подсобное хозяйство, и он там постоянно обжигает свои угодья, поля и так далее, и каждый год пожар уходит в лес. Об этом знает лесничество. Жители, которые живут ниже по реке Лена, постоянно дышат этим, и на всех планерках это обсуждается. Такая история повторяется из года в год, — заявила Климина сайту „УК38“. — Снимали квадрокоптером, чтобы была доказательная база. У них был видеорегистратор, был мобильный телефон. И они должны были мне отзвониться, когда прибудут к главе Душину Александру Викторовичу».

По словам Климиной, ее подчиненные должны были выйти на связь, но не сделали этого. Она предположила, что у них забрали телефоны. Канистры с бензином, показанные на видео, предназначены для мотора лодки.

«Со слов начальника полиции, Душин ему рассказал, что „они пуганули Барса, когда он был в лесу, он побежал, запнулся о бревно, упал и сломал ключицу“, — заявила Климина. — Это вообще невероятная история. Пресс-секретарь Екатерина Анисимова сидит на видео раздетая, говорят, что ее столкнули в воду. Понятно, что у нас только лед прошел, вода ледяная, она не могла в этой одежде оставаться, а запасной одежды нет, потому что они планировали за световой день вернуться назад. Такая вот история. Глава города у нас здесь вообще чувствует себя барином, человек очень богатый, у него порядка семи предприятий разной направленности, и поэтому

он привык „все, что я хочу, покупаю за деньги“, и чувствует себя безнаказанным».

29 апреля Галина Солонина, которую местные СМИ называют «политическим обозревателем», опубликовала в фейсбуке еще одно видео, якобы снятое в темноте. На нем слышны голоса, которые, по словам Солониной, принадлежат мэру Усть-Кута Душину и задержанному им вице-мэру Усть-Кутского района Михаилу Барсу. Она также называет действия сотрудников районной администрации «провокацией».

«Они [термоточки] находятся у вас, снять вокруг — вы жжете траву или нет», — говорит, предположительно, Барс.

«Вы видите, что здесь все контролируемо? <…> Все аккуратно, да? Вопросов нет? В лес ничего не ушло, да? — ответил, предположительно, Душин. — Кто поджигал лес тогда?»

Усть-Кутский район Иркутской области. Фото: irkipedia.ru

«Я предлагаю договориться [дальше неразборчиво]», — отвечает первый. По словам Солониной, он также сказал: «Кто-то, а я ничего не пойму». Позже, предположительно, Барс уже четко сказал: «Я не поджигал».

Солонина утверждает, что пожара, который могли снимать чиновники районной администрации, на территории Душина не было. Поэтому они могли сами поджечь лес, чтобы снять его и использовать против мэра.

«В Иркутской области ни для кого не секрет, что в политических целях очень активно поджигают леса.

Так было в 2015 году, когда развернулась убийственная кампания против [экс-губернатора Сергея] Ерощенко. Так же уверял [экс-губернатор Сергей] Левченко в прошлом году, что и против него поджигают леса. А тут — застукали на месте», — написала Солонина

С другой стороны, сам мэр на опубликованных видео говорит, что проводил «контролируемый пал», хотя в Иркутской области действует особый противопожарный режим, и палы сухой растительности запрещены.

«Руководителям органов местного самоуправления и хозяйств рекомендовано взять под личный контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности при проведении сезонных полевых работ. Обратить особое внимание на выполнение правил особого противопожарного режима, в соответствии с которыми владельцам необходимо очистить свои земельные участки от мусора и сухой травы, а также других горючих материалов, не допускать сжигания сухой травы, соломы и стерни сельскохозяйственных культур на используемых землях сельскохозяйственного назначения», — говорилось в заявлении правительства Иркутской области 29 апреля.

В 2020 году должны пройти выборы главы Усть-Кутского района. Действующая глава администрации Тамара Климина выиграла выборы в 2015 году при поддержке ЛДПР, обойдя единоросса, бывшего начальника УФСКН по Волгоградской области Юрия Кононова. Ее называли «несистемным мэром», в 2017-м прокуратура пыталась снять чиновницу с должности за «шизофрению».

Кроме того, в 2017 году заместитель Климиной Михаил Барс (на опубликованных видео с разбитым лицом) баллотировался в мэры Усть-Кута от ЛДПР против единоросса Александра Душина. Но проиграл.

По данным «Бабра», полиция и Следственный комитет начали проверку после публикации видео. Издание обращает внимание на политический конфликт между Душиным и Климиной перед грядущими выборами главы района.

Подготовил Ярослав Власов

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