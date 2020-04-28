Врачи падают из окон

На войне как на войне. Несмотря на потери, звучат от генералов и адмиралов и победные реляции. Когда вы в последний раз слышали о перевыполнении плана? Сибирь услышала. 26 апреля полпред президента Сергей Меняйло провел оперативное совещание с губернаторами. Заявлено о 105-процентном развертывании дополнительного коечного фонда для приема больных коронавирусной инфекцией. План осуществляется «в соответствии с поручением главы государства». Всего развернуто 10,8 тыс. коек. Вместо намеченных 10,5 тыс.

Не знаю, в этих ли трехстах перевыполненных койках — 80 красноярских, краевого госпиталя для ветеранов войны. Или они в тех 10,5 тыс., что умри — но сделай. Смотря как считать. На войне арифметика особая.

Вот и тут 10,8 тыс. вместо 10,5 тыс. — это лишь 103%, и то с натяжкой, но нам рассказывают о 105, что тут же разносят по миру главные информагентства России.

Полпред Сергей Меняйло. Фото: Правительство Красноярского края

Как бы то ни было, накануне совещания у полпреда в красноярском госпитале произошла трагедия.

Писать об этом «несчастном случае» — как он есть — не позволяет российское государство. Оно не позволяло подобные вольности еще в мирное время, а уж сейчас. Его представители сами теперь комментируют несчастье, расставляя акценты как надо и сообщая нужные детали.

— Я вам как психиатр говорю, во-первых, это весна, во-вторых, всеобщий стресс, может быть, что-то в семье. […] Обычная работа шла, сверхординарного ничего не было, обычный селектор, обычный отчет всех главврачей, она только доложила, что у нее пациентов в госпитале нет, всё.

Это зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, курирующий медицину, — о выпавшей из окна пятого этажа краевого госпиталя для ветеранов войн и.о. главврача (начальника) учреждения Елене Непомнящей.

Итак, весеннее обострение или семейные обстоятельства?

Непомнящей 47 лет, кандидат меднаук, замужем, двое сыновей. Начинала в скорой помощи, репутация незапятнанная; пациенты говорят об отзывчивом и честном специалисте, коллеги — о ее лидерских качествах и возможном психологическом выгорании. И вот сейчас — в тяжелом состоянии в реанимации.

Подкорытов сам занимал эту должность — начальника госпиталя для ветеранов войн — с 1999-го по 2017-й, но примеряет ли он на себя перегрузки последнего времени, что испытывала Непомнящая?

Далее в интервью ТВК Подкорытов сообщает, а телеканал это пересказывает (не предоставляя аудиозапись этой части разговора), что первого пациента с коронавирусом в госпиталь (как резервную базу для таких больных) привезли как раз в субботу, когда и случилось несчастье. Сюда планировали класть больных, у кого коронавирусная инфекция протекает легко. По нашей информации, за выходные в госпиталь поступили два таких больных.

Алексей Подкорытов. Фото: Правительство Красноярского края

Пройти в него сейчас из-за COVID-2019 невозможно. Коллектив о несчастье молчит (да в субботу многих и не было). Однако ТВК сообщал, что трагедия произошла прямо во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, где «обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусом». «Главврач выступала против этого из-за острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала медучреждения, однако как-либо воспрепятствовать указу о смене профиля больницы было уже нельзя», — утверждает ТВК.

И — вывод: «Возможно, именно это подтолкнуло ее на такой шаг».

Как человек, бывавший в этом госпитале, замечу, что все кабинеты администрации, включая приемную и кабинеты главврача, а также его заместителей, — на втором этаже, и участие в селекторах происходит тоже оттуда. Поэтому и сообщение ТВК, а также других СМИ, что главврач выпала из окна своего служебного кабинета, сомнительны Минздрав позже опроверг информацию о проводившемся в это время селекторе, заявлено также, что «персонал госпиталя прошел обучение [работе с пациентами с COVID-2019], учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты». Министр Немик отдельно подчеркнул, что не проводил в субботу совещаний вообще. И с Непомнящей в тот день не общался.

Стоп. Как такое может быть, что вице-губернатор, курирующий Минздрав, говорит об «обычном, рабочем» совещании Минздрава, где главврачи докладывали о работе, а Минздрав и сам министр утверждают, что никаких селекторов и совещаний не было?

Кто и зачем врет? И как главврач могла выступать против перепрофилирования госпиталя, если все давно было решено? Непомнящая сама долгое время работала в чиновничьем аппарате (а на новой должности — всего два месяца), и о дисциплине в медицине знает все.

О том, что один госпитальный корпус (как и многие другие учреждения здравоохранения) отдадут под больных с коронавирусом и пневмонией было известно задолго до трагедии. Месяц назад, 27 марта, госпиталь сообщил об организации дистанционного консультирования, затем перешел на выездной формат работы со своими пациентами, открыл горячую линию по оказанию экстренной психотерапевтической и психологической помощи, 10 апреля (за 16 дней до трагедии) известил о подготовке 80 коек под помощь пациентам с COVID-2019. К тому времени уже прошли образовательные семинары для персонала, а до этого — дистанционное обучение медработников «дигностике и лечению новой коронавирусной инфекции». Корпус освободили от профильных пациентов и ждали коронавирусных. Кислород здесь разведен по всем палатам.

Красноярские медики-инфекционисты работают с этой эпидемией не так, как в западных странах или в Москве — врачебные команды изолируются вместе с больными и не выходят вовне совсем. Так и в БСМП (больнице скорой медпомощи), и в первой краевой больнице. В БСМП первая смена из 85 человек уже месяц отработала в полной изоляции (как на орбите), сейчас для нее заканчиваются еще две недели карантина перед выходом в мир. И в краевом госпитале для ветеранов планировалась та же схема работы. Поскольку коллектив в большинстве женский, возникли сложности, не все оказались готовы на полтора месяца покинуть семьи, детей. Кто отказывался, отправляли в отпуска — очередные или без содержания. Также работников теперь позволительно без их согласия переводить на срок до одного месяца «на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя» — это для работы с профильными пациентами на дому.

Краевой госпиталь. Фото: ККГВВ

Ненормированный режим работы, масса начальства и надзирателей, горы отчетности. А младший сын Непомнящей — еще школьник, она его в последние недели почти и не видела.

Меру выносливости человечеству давно не повышали, у всех она теперь разная, и никто не знает, где сломается. С сердечным приступом в реанимации глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. 27 апреля ФМБА сообщило о «несчастном случае» с завотделением скорой медпомощи Звездного городка Натальей Лебедевой, госпитализированной с подозрением на короновирусную инфекцию SARS-CoV-2, произошедшем накануне трагедии с Непомнящей. «Лебедева трагически погибла».

По данным МК, она выпала из окна больницы, и это могло случиться из-за обвинения начальства в том, что она не приняла достаточных мер для обеспечения безопасности своих сотрудников и допустила их заражение коронавирусом.

Так что же произошло в субботу, накануне совещания у полпреда? Было ли совещание у красноярских медиков, требовали ли от них очередного отчета? И для чего вице-губернатору Подкорытову рассказывать, что селектор — был?

Министр Немик написал письмо в ТВК, еще раз подчеркнув, что не принимал участие в каких-либо либо селекторных мероприятиях или совещаниях с главврачами. Помимо того, министр обратил внимание на то, что «указание личных данных сотрудницы, ее семейного положения, демонстрация семейных фотографий, озвучивание предположений сомнительны не только с точки зрения достоверности, но и морально-этической составляющей».

На 14 часов 28 апреля в крае зарегистрировано 574 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 65. Умерли 7. Это за все время эпидемии. Впрочем, Минздрав в ежедневных сводках пишет лишь о выздоровевших, о скончавшихся — нет (если за истекшие 24 часа смертей не было). И число выздоровевших всегда растет, его дают с начала эпидемии, нарастающим итогом, а смерти не суммируют, о них говорят только за минувшие сутки. Возможно, именно такой подход соответствует «морально-этической составляющей».

В понедельник с сайта красноярского Минздрава удалили биографию Непомнящей. А горожане идут сдавать кровь для нее.