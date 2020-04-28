Импичмент как коронакризис. Третья серия

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Серия Третья. Слушания. Чем занимается Руди? Показания на миллион долларов

«Демократы сбесились…» «Совсем свихнувшаяся Нэнси…» «Пелоси спятила…» — бомбардировал Трамп общественность.

Под этот неслабый аккомпанемент комитет палаты представителей по разведке проводил свои слушания — вызывал и опрашивал свидетелей. Цель — собрать информацию, подтверждающую преступное злоупотребление президентом своей властью (задача демократического большинства), или аргументы, которые помогут отвергнуть это (задача республиканского меньшинства).

Кто мог быть свидетелем в таком специфическом деле? По определению только те, кто был причастен к нему, — чиновники высшего ранга. С самого начала конгрессмены натолкнулись, однако, на непреодолимое препятствие. Администрация Трампа запретила действующим сотрудникам Госдепа и Белого дома, получившим соответствующие повестки, участвовать в слушаниях конгресса.

Некоторые показания просто напрашивались. Пора вспомнить «казус Малвэни». И. о. главы президентской администрации Мик Малвэни в очередном телеинтервью сказал буквально следующее:

«Упомянул ли он (президент) также коррупцию по линии сервера в штабе Демократической партии? Абсолютно. Именно так. Вот почему мы задержали деньги». И еще добавил: « Мы делаем это всегда во внешней политике. Так что у меня есть новость для всех: не топчитесь на этом. Политическое влияние будет всегда во внешней политике».

Бомба! Естественно, он хотел как лучше, но невольно проговорился.

Позже он спохватился, заявил, что его исказили, хотя вот он с экрана говорит именно эти слова. И буквально по слогам произнес правильные слова: «Никакого quid pro quo не было».

Все ждали, что Трамп уволит его сразу. Но это было бы равносильно признанию с его стороны. Он уволит его сразу после процесса.

Конгрессменам было бы интересно выслушать, что Малвэни скажет обо всем этом под присягой. Но такой возможности у них не было.

То, что вереница свидетелей все-таки прошла перед ними, можно назвать чудом. Или бунтом. И уж точно это была драма, уже хотя бы потому, что каждый, кто появлялся на трибуне, немедленно объявлялся тайным или явным ненавистником Трампа. Череда удивительных и очень индивидуальных драм.

Подполковник Виндман с его модельной американской историей был объявлен украинским агентом уже в силу своего происхождения.

Посол Билл Тейлор не подходил под этот аршин ни с какого бока. Выпускник Вест-Пойнта, офицер, командир взвода во Вьетнаме… На дипломатической службе с 1985 года. Три года при президенте Буше-младшем был послом на Украине. В 2009 году ушел с дипслужбы, однако в июне 2019 года госсекретарь Майк Помпео призвал его вновь возглавить освободившееся место главы дипмиссии. Как он признается в ходе слушаний, у него были большие сомнения, и как раз по поводу того, как освободилось это место. Но госсекретарь Дональда Трампа был настойчив, и чувство долга возобладало. Служака, педант, ведет подробные записи, фиксируя каждое событие, что неоценимо при показаниях.

Внешне полная противоположность ему — заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент. Блестящий молодой аппаратчик, все знающий изнутри и поработавший в поле. В Киеве, где он был вторым номером в посольстве и главным координатором антикоррупции по Европе, — две главные темы в данных обстоятельствах.

Мари Йованович. Та самая «женщина» и «дурная история», которой «предстоит пройти через кое-что» из беседы Трампа с Зеленским.

Посол США в Украине, фактически объявленная персоной нон грата решением собственного правительства. Уникальный случай! Вылететь из Киева первым самолетом, было сказано ей.

Фиона Хилл — советник Совета безопасности по европейским и российским делам, зампомощника президента по безопасности Джона Болтона. Строгая, сдержанная, она предварила свои показания неожиданным признанием. «По моему говору, — сказала она, — вы легко определите, что я родом с шахтерского севера Англии. С таким происхождением в Англии мне пути не было. В Америке это мне не помешало, за что я бесконечно благодарна этой стране…»

Дипломаты — особая каста. Инсургенты — это не про них. Они не выбирают себе президентов, президенты утверждают их. Идеологические привязанности так глубоко запрятаны, чтобы никто при исполнении их не заподозрил. Если уж они взбунтовались, то для этого была причина.

То, с чем столкнулся Билл Тейлор, было ни на что не похоже. Он посол, по определению первая скрипка политики своего государства в стране пребывания, однако от него ничего не зависит. Почему-то его функции переданы послу в ЕС Сондланду и/или спецпредставителю Волкеру. Впрочем, как выяснилось, те тоже в растерянности. Реальные рычаги, как они понимают эмпирически, в руках человека, который не имеет ни малейшего отношения ни к Госдепу, ни к внешней политике, и вообще не имеет никаких официальных полномочий — к личному адвокату президента Руди Джулиани.

Все свидетельствуют одно и то же: кто бы ни заходил к президенту с украинским вопросом, ответ один: «Обратись к Руди».

Когда в их огород лезут посторонние, «профаны», конец терпения может наступить и у самых вышколенных дипломатов. Да и чем занимается этот Руди?

Пора выйти на сцену главному закулисному действующему лицу.

Итак, Руди Джулиани. Траектория карьеры — как кардиограмма нью-йоркской биржи в угарные времена. Бывший главный прокурор по южному округу Нью-Йорка. Громкие дела создают ему образ «борца с коррупцией». Образ «борца с коррупцией» помогает десантироваться в кресло мэра Нью-Йорка. Дальше все круче некуда: на конец его мэрства приходится 9/11. Ореол трагедии и героизма осеняет его чело. Он в эпицентре национального внимания, и Джулиани пытается капитализировать его — в 2008 году выдвигает свою кандидатуру на пост президента, впрочем, дальше первого праймери не проходит. На выборах 2016 года он активно предлагает свои услуги Дональду Трампу, рассчитывает на награду, уже было объявляет себя госсекретарем, но пост пролетает мимо… С Трампом у него немало общего, в том числе три брака, два развода. О последнем разводе его жена узнала из его пресс-конференции… Все это время Джулиани, подобно бабочке Мавроди, перелетает из света в тень и обратно. Делает деньги, активно продает свои услуги в самых темных углах мира. Отметился на Украине, где и обрел сверхценную идею, перед которой Трамп просто не мог устоять.

У Трампа — «комплекс Путина».

Чем яростней он отрицает то, что на выборах 2016 года Путин был на его стороне, и русские (гэрэушные) тролли ему всячески помогали, тем больше он выдает этот комплекс. Как освободиться от него? И тут появляется Руди: говорят, знаменитый сервер из штаб-квартиры Демократической партии находится на Украине. Он готов его поискать. У него все там схвачено… Идея, безусловно, достаточно фантастическая, чтобы… отвлечь от «русского следа».

Вторая его идейка будет даже почище, в том смысле, что под ней есть некоторое основание. Хантер Байден — младший сын Джо Байдена — доил украинскую коровку. Не так, как Пол Манафорт, бывший начальник избирательного штаба Трампа. И уж совсем не так, как Иванка, любимая дочь Трампа, и его чрезвычайный и полномочный зять Джаред Кушнер — китайские сосцы. Но ведь был грех — он состоял в правлении украинской энергетической компании «Буризма», получая 50 000 долларов в месяц. За что? Коррупция… А за его спиной — ясное дело — папаша. Вот это грязь так грязь. В ней можно утопить бывшего вице-президента с головой.

Одним махом решить проблему прошлых выборов, а заодно и будущих! Гениальный парень этот Руди. И надо-то всего ничего. Чтобы Украина объявила о том, что начинает расследование.

Вся украинская политика США отныне подчинена этой задаче. Сама по себе она уже вторична. Политическое сотрудничество, военная помощь лишь средства в решении этой главной цели.

Дипломаты в шоке. «Подчинять стратегию национальной безопасности конспирологической теории про Байдена и коррупцию… это не то, что мы должны делать», свидетельствует Волкер на слушаниях в конгрессе.

Задерживать военную помощь ради внутриполитической выгоды — «глупость» и «сумасшествие», пишет посол Тейлор коллегам, те согласны. С глазу на глаз он жалуется помощнику президента Болтону, тот советует официально обратиться непосредственно к Помпео. Он посылает телеграмму госсекретарю. Никакого ответа. Тейлор понимает, что действует «неофициальный канал политики», и «возглавляет его Джулиани».

В очень резких для дипломата выражениях Джордж Кент отозвался о снятии посла Йованович с ее поста, «основанием для которого стали фальшивые обвинения, исходящие от людей с крайне сомнительными мотивами, в чрезвычайно важный момент двусторонних отношений». Руди Джулиани, добавил он, организовал «кампанию лжи», чтобы оклеветать Йованович.

Руди Джулиани «проводил теневую внешнюю политику на Украине, отстраняя американских чиновников и карьерных дипломатов, чтобы лично услужить… Трампу», — заявила Фиона Хилл.

«Ручная граната, которая разнесет всех».

Так, по словам Фионы Хилл, высказался о Джулиани ее непосредственный начальник Джон Болтон. А саму эту схему — публичное заявление о расследовании Байдена в обмен на военную и дипломатическую помощь — он назвал «наркосделкой, которую Сондленд и Малвэни пытаются сварганить и в которой он не участвует».

И все же «Оскар» за яркую роль характерного плана и самые пикантные подробности я бы дал другому — не кадровому — персонажу. Его имя только что упомянул Болтон. Это были показания на миллион долларов — в буквальном смысле слова.

Гордон Сондленд — посол. Вернее — отельер. Точнее — отельер, ставший послом. Владелец гостиничной сети на тихоокеанском побережье США, он отметился тем, что после победы Дональда Трампа внес миллион долларов на его инаугурационные торжества. За что тот назначил его послом. Такая практика в ходу, хотя обычно посольские синекуры раздаются в более симпатичные, нежели значительные места на этой планете. А тут миссия при ЕС… Нам, однако, важно другое. Посол Сондленд — доверенное лицо Дональда Трампа. В отличие от кадровых дипломатов, такому можно доверить деликатную миссию. Он и исполнял ее — в меру своего понимания. Сначала разъясняя украинской стороне, что от слов, которые произнесет Зеленский, зависит, примет ли его Трамп в Вашингтоне. Потом, когда понял, что этого мало, что военная помощь и вообще все на свете обусловлено продиктованным объявлением…

А еще посол Сондленд отличается от своих коллег тем, что он может запросто позвонить президенту Трампу. Например, во время ланча из киевского ресторана. Что он и сделал. Он торопился доложить президенту то, что тому будет приятно услышать: до Зеленского все донесено, и он на все согласен.

Далее интригу лихо подкручивает и вовсе проходной персонаж — сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс, единственным, но бесценным достоинством которого в данном случае является слух. Голос из Белого дома звучал так громко, что слышно было и на открытой веранде киевского ресторана. Так что на слушаниях по импичменту он смог пересказать этот разговор в деталях. Они того стоят.

«Я потом услышал, как президент Трамп спрашивает: “Так он собирается провести расследование?” Посол Сондленд ответил, что да, “он собирается сделать это”, что “он сделает все, что вы его попросите”, ибо

President Zelenskiy loves your ass»… (президент Зеленский «готов лизать вам задницу»).

Верно ли свидетель передал разговор? — переспросили Сондленда. «Звучит как что-то, что я мог сказать», — ответил тот не без самодовольства. — «С президентом я разговаривал на его языке».

Дэвид Холмс добавил, что, обсуждая с Сондлендом телефонный разговор, он еще удивился, почему в нем не прозвучали «важные вещи» (big staff), как он выразился, которые происходят на Украине, типа войны с Россией. На что посол Сондленд ответил, что президенту Трампу «на… (ругательство) на Украину», и что они обсуждали как раз «важные вещи», именно то, что интересует президента, — «расследование Байдена, которое проталкивает г-н Джулиани».

«Г-н Джулиани требовал, чтобы Украина сделала публичное заявление, — свидетельствовал Сондленд в конгрессе, — объявила о расследовании выборов 2016 года/сервера штаба Демократической партии и «Буризмы». Г-н Джулиани выражал желания президента Соединенных Штатов, и мы знали, что эти расследования были важны для президента».

При этом, уточнил он, Зеленский «должен был именно объявить о расследовании, реально его можно было не проводить».

Неслабая подробность. Для того чтобы развернуть кампанию по дискредитации Байдена, достаточно громкого объявления в Киеве. И бог с ним, с самим расследованием. Реальные факты никого не интересуют.

Посол Сондленд дважды предстал перед конгрессменами. В первый раз он не мог припомнить ничего конкретного. У него, правда, было время подумать. Показания в конгрессе под присягой не Страшный суд, но могут обернуться чем-то вроде. Лжесвидетельство чревато тюремной карой… Ко вторым показаниям память посла Сондленда прояснилось. Думается, он уже понял, что его европейская лафа за миллион превращается в мираж, но своя шкура ближе к телу. Теперь он выражался с поразительной определенностью.

На вопрос конгрессменов, а были ли посвященные в эту операцию сообщники, он ответил: «Все были в доле. Это не было ни для кого секретом». Имена? Пожалуйста: вице-президент Пенс, госсекретарь Помпео, и. о. главы президентской администрации Малвэни.

Для полной ясности он даже перешел на сакральную латынь:

«Я знаю, что члены этого комитета часто сводили эти сложные вопросы к простому вопросу: Имел ли место quid pro quo? Как я уже свидетельствовал ранее, касательно просьбы, которая содержалась в телефонном разговоре из Белого дома, и возможной встречи в Белом доме ответ: да».

3 декабря спецкомитет по разведке палаты представителей США одобрил доклад по импичменту.

4 декабря состоялось заседание судебного комитета палаты представителей с приглашением профессоров-юристов. Задача: проанализировать факты, изложенные в докладе комитета по разведке, и выстроить из них юридически корректное «дело по импичменту». Обвинение может быть одно или несколько, оно должно строго соответствовать канону, который оставили «отцы-основатели». А они определи его как: «государственную измену, взяточничество или другое высшее преступление и проступок». Этот канон занесен в Конституцию.

10 декабря палата представителей выдвинула официальные обвинения в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Их два: злоупотребление властью и воспрепятствование работе конгресса (обструкция).

18 декабря 2019 года палата представителей провела финальные дебаты. И следом голосование — отдельное по каждой из двух статей обвинения против Трампа. Оба обвинения набрали требуемое большинство голосов.

«Злоупотребление властью»: 230 — за, 197 — против. «Воспрепятствование расследованию конгресса»: 229 — за, 198 — против.

Голосование прошло по партийному водоразделу. Ни один республиканец не проголосовал за импичмент. У демократов ситуация была сложной. За спиной как минимум четырех десятков из них округа с протрамповскими настроениями. Тем не менее только трое проголосовали против импичмента. Двое — по обеим статьям. После чего один из них объявит, что переходит из демократов в республиканцы. Третий проголосовал за по первой статье и против — по второй.

Результат, в принципе, ожидаемый.

Демократы получили свое. Теперь мяч должен был переместиться на другую половину поля — в республиканский Сенат.

Продолжение — следует