Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

голосование

Премия фонда Немцова-2020: читатели «Новой газеты» выбирают 5 из 36

Сюжеты

«Просто Маса». Аудиосериал Бориса Акунина

Презентация первого аудиосериала в эфире Storytel начнется в 18:00. «Новая» — транслирует

Культура

 


В 18.00 по Москве в эфире популярного сервиса аудиокниг Storytel Original писатель Борис Акунин представит свой первый аудиосериал «Просто Маса» о приключениях верного помощника Эраста Фандорина. «Новая газета» транслирует презентацию.

Оставайтесь с нами и вы услышите Анну Чиповскую, Александра Клюквина и Константина Мильчина, которые вместе с автором представят новое произведение.

Теги:
аудио, акунин

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera