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«Просто Маса». Аудиосериал Бориса Акунина
Презентация первого аудиосериала в эфире Storytel начнется в 18:00. «Новая» — транслирует
В 18.00 по Москве в эфире популярного сервиса аудиокниг Storytel Original писатель Борис Акунин представит свой первый аудиосериал «Просто Маса» о приключениях верного помощника Эраста Фандорина. «Новая газета» транслирует презентацию.
Оставайтесь с нами и вы услышите Анну Чиповскую, Александра Клюквина и Константина Мильчина, которые вместе с автором представят новое произведение.
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