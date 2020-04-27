Отмыть бюджет с хлоркой

С 17 марта на территории Тюменской области введен режим повышенной готовности. Для предотвращения развития эпидемиологической ситуации оперативный штаб Тюмени принял решение о дезинфекции подъездов жилых домов и мест общего пользования. Но масштабная дезинфекция 4320 тюменских домов так и не началась.

Ответственными за исполнение назначили управляющие компании. Им вменили в обязанность не только проводить плановую уборку, но и дополнительную санитарную обработку. Тюменцев заверили, что для них тариф на обслуживание не увеличится. В качестве поддержки мэрия обещала выделить обслуживающим компаниям дезинфицирующие средства.

Худо-бедно план выполнялся. Однако 8 апреля на заседании городского оперштаба было принято решение назначить ответственной за ежедневную обработку всех многоквартирных домов города одну компанию.

Закупка у единственного поставщика

Спустя два дня, 10 апреля, департамент городского хозяйства администрации Тюмени оперативно объявил конкурс на дезинфекцию в жилых домах. Изменения, внесенные 1 апреля в 44-ФЗ о госзакупках, позволили чиновникам в кратчайшие сроки заключить контракт с единственным поставщиком. Если раньше для такого маневра требовался режим ЧС, то с 1 апреля поводом стал режим повышенной готовности.

За несколько часов с момента объявления закупки поступило три заявки от участников. Победила ООО «Эсфинанс», предложившая самую низкую цену, — 38,43 млн рублей за 21 день работ или 1,83 млн за один день. При этом

названия компаний-конкурентов не раскрываются: такое бывает, например, когда сторонние участники выступают ширмой.

Представители фирм, работающих в этой сфере, рассказали корреспонденту «Новой», что пытались принять участие в конкурсе, но не успели из-за сжатых сроков.

Интересный факт: в октябре 2019 года «Эсфинанс» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков, что, по идее, должно автоматически лишать компанию права участвовать в государственных закупках. Однако в Тюмени этому почему-то не придали значения. Более того: чиновники заранее назначили компанию победителем госзакупки. В распоряжении редакции есть письмо от 9 апреля, в котором директор департамента городского хозяйства Тюмени Сергей Тегенцев просит руководителей УК предоставить новому подрядчику доступ в подъезды для проведения дезинфекции для исполнения заключенного муниципального контракта. Однако конкурс и выявление победителя официально состоялся на следующий день.

Как на самом деле проводится дезинфекция

По условиям контракта исполнитель обязан с 10 по 30 апреля проводить ежедневную дезинфекцию в 4320 многоквартирных домах. В стоимость контракта также входят затраты исполнителя на реагенты и оплата труда работников.

Тем не менее к выполнению работ в полном объеме подрядчик не приступает. В то же время в соцсетях появляются видео с камер наблюдения, на которых представители «Эсфинанса» производят частичную обработку первых этажей подъездов и уходят.

Большинство жителей не видит дезинфекции как минимум в течение 10 дней с момента заключения контракта.

«К нам пришел проводить обработку специалист. Хотел побрызгать первый этаж и уйти. Мы набрали его руководство, в итоге они согласились с тем, что по контракту должна производиться обработка всех поверхностей. Мы поднялись на 12-й этаж, прошли до 8-го, и у специалиста кончилось средство. Он обещал вернуться, я прождал минут 40, но он так и не пришел», — сообщает правозащитник в сфере ЖКХ Сергей Черепанов.

По нормам после обработки хлором в течение двух часов не рекомендуется выходить в подъезд, поэтому обслуживающие организации попросили администрацию предоставить график проведения дезинфекции подрядчиком, чтобы заранее предупредить жильцов и организовать собственную уборку подъездов. В ответ на просьбу получили пустые графики, которые должны заполняться по факту проведения работ.

График дезинфекции. Фото: 72.ru

После получения пустых графиков администрация города создала чат в Viber с представителями управляющих компаний для отслеживания ситуации с дезинфекцией. В чат тут же посыпались жалобы от управляющих компаний на отсутствие и качество проводимых работ.

Сегодня администрация уже настаивает на привлечении к проведению дезинфекции крупных управляющих компаний в качестве субподрядчиков. В тех домах, куда обработка не добралась, дезинфекцию проводят управляющие компании своими силами и за свой счет. При этом расторгать контракт администрация не планирует. По заверению чиновников, оплата услуг «Эсфинанса» будет производиться по факту выполненных работ, якобы за невыполненную обработку подрядчик не получит деньги.

Несмотря на провал обработки в Тюмени, 13 апреля «Эсфинанс» привлекают для проведения аналогичных работ в Ялуторовске и Заводоуковске. Из-за небольшого количества многоквартирных домов стоимость контракта ниже — 1,68 млн рублей в Ялуторовске и 589 тыс. рублей в Заводоуковске.

Так выглядит дезинфекция от коронавируса в многоквартирных домах Тюмени — за 1,83 млн рублей в день по госконтракту.https://t.co/yObwsyvduc pic.twitter.com/RqqaJEDnNG — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 27, 2020

Кто стоит за «Эсфинанс»?

По данным их открытых источников, «Эсфинанс» относится к числу микропредприятий, на 31 декабря 2019 года сообщается о 10 сотрудниках компании. Чистая прибыль предприятия за 2018 год составила 869 тыс. рублей.

16 октября 2019 года по решению ФАС за уклонение от заключения контракта на уборку помещений и прилегающей территории Тюменского индустриального университета «Эсфинанс» была включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Чтобы понять, почему городские власти выбирают сомнительного подрядчика, достаточно посмотреть на связи владельца компании.

Руководителем и собственником «Эсфинанс» является Алексей Самкаев, сын почетного консула Республики Корея Игоря Самкаева. Примечательно, что с 2008 по 2013 год Самкаев-старший был депутатом Тюменской гордумы, где возглавлял комитет по градостроительству и земельным отношениям. Вместе с Павлом Якушевым, сыном министра строительства и ЖКХ, экс-губернатора Тюменской области Владимира Якушева, Игорь Самкаев входил в совет акционеров «Запсибкомбанка», который позднее выкупил ВТБ.

В близкий круг высокопоставленных коллег и друзей клана Самкаевых входит и глава Курганской области Вадим Шумков, бывший зам. Якушева. «Эсфинанс», в свою очередь, является учредителем и владельцем курганской управляющей компании «Единогласие», которая появилась в Кургане после волны ликвидаций управляющих компаний и забрала под управление значительную часть освободившегося жилого фонда.

Тюменская мэрия обещала гражданам, что расходы за дополнительную дезинфекцию подъездов не будут включены в стоимость коммунальных услуг. Однако на данный момент большая часть управляющих компаний проводит обработку своими силами и за свои средства, которые формируются за счет жильцов.

Единственный способ сократить расходы — присоединиться к схеме и стать субподрядчиками «Эсфинанса».

Никита Кифорук, Юлия Глазова — для «Новой», Тюмень