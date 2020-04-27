Одобрено «Новой»: 10 книг, третья полка

«Новая» составила подборку из захватывающих книг, которые помогут скоротать время на самоизоляции. Полка обновляется каждую неделю. Это третий выпуск

Мэрилин Ялом — «История жены»

Одна феминистка иронизировала, что в то время как у нее замечательная карьера и большие амбиции, единственное, чего ей не хватает для счастливой и полноценной жизни — это жена. То есть человек, который целиком посвятил себя обеспечению домашнего уюта и заботе о близких. Мэрилин Ялом прослеживает путь «жены» от библейских сказаний до сексуальной революции 1960-х, и приходит к выводу, жена — это отнюдь не женщина, состоящая в законном браке. Напротив, понятие обозначает совокупность социальных ожиданий, предъявляемых к такой женщине. Галерея жен Ялом, в которой различаются «хорошие жены», «неверные», «своенравные» и «современные» дает хорошую оптику для того, чтобы заново увидеть историю западной цивилизации. Это ценно особенно теперь, в условиях эпидемии, когда, по словам феминисток, главная нагрузка по поддержанию мира и порядка снова легла на плечи женщины — домохозяек, медсестер и уборщиц.

Кори Пайн — «Живи, вкалывай, сдохни. Репортаж с темной стороны Кремниевой долины»

Юрий Дудь снял гигантский фильм о культуре Кремниевой долины, центре современной технологической цивилизации, воплощенной мечты об успехе. Посмотрев фильм, стоит заглянуть в историю Кори Пайна, предпринимателя, который не смог встроиться в культуру успеха, несмотря на все старания. Пайн описывает историю Кремниевой долины как «ошибку выжившего» — за каждой историей успеха открывается сотни разрушенных судеб. Заодно достается модному жанру литературы селф-хелп: стать «лучшей версией себя» Пайну тоже не удается.

Валерий Шубинский — «Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру»

Наиболее полная картина жизни великого русского затворника, затейника, мистика, философа, известного в основном как автора абсурдистских сценой и шуток. Текст Шубинского наряду с биографией Хармса за авторством Александра Кобринского, вышедшей в серии ЖЗЛ, задает канон современного понимания фигуры Хармса. Последняя давно превратилась в интернет-мем, но помимо этого алиби для чтения его биографии, трудно удержаться от исторических аллюзий между сегодняшними днями и временем, когда Хармс, умерший в тюремной психиатрической больнице блокадного Ленинграда, подходил к своей зрелости.

Адам Туз — «Всемирный потоп»

Один из величайших современных историков, которого недавно начали наконец переводить на русский, рассказывает историю о том, как окончание Первой мировой войны стерло очертания старого привычного мира, и как на его руинах возникала та жизнь, которая в конечном счете привела ко Второй мировой и послевоенному порядку. Крайне поучительное и фундаментальное чтение, одним из героев которого наряду с русской революцией и становлением новых идеологий выступает пресловутая испанка.

Роберт Нозик — «Анархия, государство и утопия» Классический текст по политической философии, все еще плохо известный в России. Нозика заботит природа справедливости, и для того, чтобы определить ее, согласно автору, у нас есть надежная аксиома: все, что честно заработано мной, принадлежит мне. Нозик объясняет, почему нельзя давать государству полную власть над нашей жизнью, и доказывает, что у государства должны быть скромные функции — оно представляет собой нечто вроде прачечной, только вместо стирки его работа — обеспечивать нам безопасность. Классический либертарианец Нозик с большим подозрением относится к попыткам государства сделать для нас что-то еще кроме предоставления честного суда и добросовестной полиции. Для российского читателя самой интересная часть, возможно, связаны с неортодоксальными представлениями автора о том, как может быть устроена утопия — прекрасный мир будущего, в котором мы хотели бы жить.

Борис Минаев — «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х: Рассказы»

Сейчас эти девушки по-прежнему неотразимы, даже если отказались от коротких юбок и не ходят на шпильках. Они хороши собой и молоды, особенно когда возятся с внуками. А тогда, в странно-благословенных 80-х, они теряли голову от любви, изящно стояли в очередях, элегантно отоваривали талоны, добывалидефицит, крутили сумасшедшие романы, не подозревая, что живут в эпоху грандиозного разлома времён. В книге Бориса Минаева двадцать три ностальгические истории о богинях 80-х.

Мишель Фейбер — «Багровый лепесток и белый»

Блистательная эпического масштаба несентиментальная мелодрама легендарного британского писателя-затворника Мишеля Фейбера, по мотивам которой снят сериал ВВС с Джиллиан Андерсонс в одной из главных ролей. Главная героиня романа — девятнадцатилетняя девушка для утонченных утех по прозвищу Конфетка, живущая в викторианском Лондоне. Она самая желанная и умная из своих подруг, может не только угодить клиенту, но и поддержать беседу, выслушать, дать толковый совет. И Конфетке повезло — она встретила того самого мужчину, но вот счастье… Для простого счастья она слишком умна.

Александр Ливергант — «Скелет в шкафу. Английская комическая проза XVII — XX веков»

Диккенс был замечательным рассказчиком. Вот одна из любимых его историй. Англичанин и француз договорились драться на пистолетах в крохотной комнатке с потушенными свечами. Благородный англичанин, не желая понапрасну проливать кровь ближнего, на ощупь пробрался к камину и разрядил свой пистолет в дымоход. И что же? Он убивает наповал несчастного француза, который со страху забрался в камин. «Когда я рассказываю эту историю в Париже, то, разумеется, прячу в камин англичанина», — добавлял Диккенс. Отборная английская проза всех жанров — афоризмы, анекдоты, эссе, рассказы, пародии — за последние 400 лет. От Свифта, Филдинга, Голдсмита, Остен и Диккенса до Китса, Уайльда, Шоу, Вудхауса, Кэмпбелла и Кингтона.

Фред Варгас — «Когда выходит отшельник»

Страшная история со злодеям и тайнами, рассказанная по-французски элегантно, в лучших традициях классического детектива. Отправная точка интриги — маленький паучок Loxosceles rufescens, которого еще называют пауком-скрипачом из-за рисунка на спине. Он никогда не нападает сам, скрывается от посторонних глаз, его яд опасен, но не смертелен. Именно от его укусов за несколько недель скончались три пожилых человека. Скорее всего, совпадение, случайность, слабый иммунитет стариков. Адамберг привык доверять интуиции — и она обычно не подводит.