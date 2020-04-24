Танец с саблями

Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана (слева направо) во время турнира в Екатеринбурге. Фото: Алексей Колчин / ТАСС

Их вывезли из Екатеринбурга последним самолетом. Или выслали? Потому что они уезжать не собирались, а собирались играть свой турнир претендентов до конца. Но сыграли только первый круг. А дальше страна закрылась.

Они разъехались по своим городам и домам, но недолго сидели без дела. Чемпион мира Магнус Карлсен мгновенно добыл где-то 250 тысяч долларов на призовой фонд и замутил новую игру. Он позвал в нее пятерых из тех восьмерых, что борются за право сыграть с ним за звание чемпиона мира, а еще взял в компанию давно находящегося наверху американца Накамуру и — вот удивление! — шестнадцатилетнего иранца Алирезу Фируджу.

Этот мальчик Фируджа известен тем, что недавно обыграл Карлсена. В жестоком мире умной игры такое не прощается. Я думаю, Карлсен пригласил его в турнир, для того чтобы образцово расквитаться и с грохотом поставить на место.

Мал ты еще, мальчик, чтобы играть на равных с владетельным хозяином шахматного мира и с могучей кучкой претендентов.

Намечалось образцово-показательное избиение младенца.

Но узкоплечий черноволосый десятиклассник Фируджа и тут тоже обыграл Карлсена в одной из партий их матча. Играют четыре партии по пятнадцать минут, в случае равного счета устраивают Армагеддон — блиц с пятью минутами у белых и четырьмя у черных.

Таковы правила этой шахматной зарубы, которые устроили посреди замершего и остановившегося мира восемь гроссмейстеров, восемь маньяков большой игры, восемь знатоков дебютов, которые первые двадцать ходов в любом дебюте играют по памяти.

А чтобы никто теперь не мог прекратить их турнир, где на кону 70 тысяч долларов для победителя, они играют онлайн. Каждый сидит у себя дома, каждый в пять по Москве садится к компьютеру и видит своего соперника. А мы видим их всех.

Считается, что шахматы — незрелищный вид спорта. То ли дело бокс, где две двухметровые свирепые каланчи всаживают друг в друга кулаки в красных перчатках. То ли дело футбол, весь состоящий из скорости и цвета — яркого цвета форм и разноцветных бутс. А в шахматах что? Сидят на сцене двое людей, наклонив головы над доской, и долго, долго, молча, молча двигают фигурки... Но здесь — не так.

Скриншот: youtube/themagnuscarlsen

Это шахматы, если так можно сказать, в неглиже, шахматы прямо из дома. За спиной Яна Непомнящего стоит кровать с белым одеялом, я все жду, что он, сделав ход, пойдет и ляжет подремать на пять минут. Ведь на турнире претендентов он клал голову на руки и засыпал на краю шахматной доски.

А Фируджа, который иранец, но уехал из Ирана и живет во Франции, выходит к шахматному столу — пардон, к компьютеру — в цветастых трусах, так, словно играть ему не с лучшими из лучших, а так, перекинуться в блиц с дружками во дворе. Иногда он исчезает, видимо, на кухню, и возвращается, жуя. Чем он там подкрепляется?

Макс Вашье-Лаграв, приустав за доской, тоже подкрепляется на глазах у публики, но делает он это быстрым и как бы тайным движением руки, что-то отправляющей в рот. А красный термос Яна Непомнящего совсем не тайна.

Но не только в щегольской спортивной рубашке Карлсена, в косичке Непомнящего, в пестрых трусах Фируджи и в массивных очках на бородатом лице Вашье-Лаграва зрелищность этого зрелища.

Зрелищность в их лицах, которые мы видим так, как будто сами сидим за доской напротив них.

Мы видим, как тихо невозмутим гроссмейстер Керуана, дважды подряд с треском проигрывающий Карлсену, видим, как мальчик Фируджа строит, а вернее, подстраивает гримаски за игрой, видим (но не слышим) гневную речь кряжистого Накамуры, когда в его партии с Фируджей у того вдруг возникают неполадки с передачей ходов. И партия отменяется. А он уже ее выиграл. И все тогда на его лице.

Магнус Карлсен против Хикару Накамуры и Алиреза Фируджа против Дина Лижэня. Скриншот: youtube/themagnuscarlsen

Это супертурнир не только по составу участников, но и по наслаждению, которое он дает быстрому современному человеку, отвыкшему от длительного чтения, длительного усилия мозгов и длительного наблюдения фигурок на доске.

Сюда вы можете зайти всего на полчаса и в эти полчаса пережить целое приключение — партию гроссмейстеров. В эти полчаса вы получаете современные шахматы во всей их красоте и в придачу сокращенные во времени и приспособленные к темпу жизни и недостатку усидчивости.

Все, что они знают и умеют, все свои дебютные концепты и мысли о миттельшпиле, а также филигранную технику эндшпиля, позволяющую им реализовать столь микроскопическое преимущество, которого вы даже не видите, — они демонстрируют в цирковом получасовом представлении, где на ваших глазах маневрируют слоны, гибнут пехотинцы, боевые башни бьют по прямой, и короли плачут горькими слезами. А если счет в четырех партиях 2:2, то тогда — радуйтесь! — грядет Армагеддон.

Но радость быстро исчезает, потому что смотреть гроссмейстерский блиц — тяжелое занятие.

Это танец с саблями, где сабли летают так быстро, что их не видно.

Стоп, остановите время, я хочу понять, почему гроссмейстер пошел на g4, я хочу рассмотреть позицию и осмыслить, отчего белые стоят лучше черных.

Ян Непомнящий на турнире в Екатеринбурге. Фото: Алексей Колчин / ТАСС

Куда там! Игра несется вперед в отчаянном темпе. Их знания так глубоки, что им достаточно намекнуть друг другу на вариант, как они тут же его парируют; и танец с саблями летит онлайн, летит онлайн шар с молниями и грохотом, чтобы закончиться вдруг катастрофой. Бац! Шах! Бум! Маневр конем на край доски, на дальнюю точку Ойкумены.

В этой сшибке они не используют все время, не играют все девять минут. Один сносит голову другому минут за пять, и они как-то вдруг расслабленно и с очень спокойным пониманием произошедшего откидываются назад, а я в недоумении.