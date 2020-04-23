«Так делать фигово»

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту срыва школьных онлайн-уроков. Пранкер Артур Амаев подключался к занятиям в Zoom, хамил учителям, включал свои видео, глупо шутил. А в Саратове на онлайн-уроке физкультуры детям показали порно. Там тоже возбуждено уголовное дело, и «шутникам» грозит до шести лет лишения свободы. Около месяца компьютерные хулиганы развлекались подобными выходками, пока на них не нажаловались министру и председателю СК.

Фото: EPA

Виртуальное хулиганство

«Это что, сиськи, что ли?» — с такой репликой блогер Артур Амаев ворвался на урок математики в восьмой «Е». Представился Вахтангом, страстно интересующимся окружностями и углами. На другие занятия Амаев заходил под видом представителя Минобразования, пытался познакомиться с учительницей истории, постоянно что-то болтал и мешал вести урок. Блогер сорвал несколько десятков уроков в разных городах России, в том числе в Петербурге.

Теперь его разыскивают следователи петербургского СК: по фактам виртуальных «выкриков с места» заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Наказание — от штрафа в 200 тысяч до лишения свободы на срок до двух лет.

Амаев — популярный видеоблогер, известный под ником Russia Paver. На его канал в YouTube подписано более 900 тысяч человек. «27 марта и 6 апреля 2020 года [на канале] были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям…» — сообщает СК по Петербургу. Ролики собрали десятки тысяч просмотров, но после возбуждения уголовного дела были удалены.

Подключиться к онлайн-урокам ему не составило труда. Занятия чаще всего проходят на платформе Zoom. Чтобы присоединиться к онлайн-сессии, необходимо знать ее адрес, иногда пароль. Учителя опрометчиво выкладывали эти данные в открытые группы, где их мог увидеть любой желающий. Кто мог подумать, что к изучению правил написания предлогов или разбору рассказов Шолохова может добровольно подключиться кто-то чужой? Но 34-летний «недоросль» Артур Амаев нашел в этом свой интерес.

Поклонники Амаева говорят, что он давно живет в Дании. В фейсбуке в ноябре прошлого года Артур искал кого-то, кто сдает жилье в Копенгагене, да и последние его фото из соцсетей также сделаны в этом городе, на набережной Лангелиние. Если и на карантин Russia Paver застрял там же, добыть его петербургским следователям будет непросто.

Артур Амаев. Фото из соцсетей

Как сообщили «Новой» в Следственном комитете по Петербургу, поиски Амаева продолжаются. Его местонахождение пока установить не удалось.

Порно и 10 пятиклассниц

В Саратове уголовное дело возбуждено не просто за срыв уроков, а за демонстрацию порно несовершеннолетним (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, наказание до шести лет лишения свободы). Инцидент произошел 13 апреля сначала на онлайн-уроке физкультуры, а затем на занятии по русскому. Учителя срочно прервали сессии.

— У меня произошло то же самое, — рассказывает Алексей Семенов, учитель английского в средней школе Вологодской области. — После объявления карантина создал в «ВК» группу для моих учеников. В спешке забыл сделать сообщество закрытым. Там же выкладывал ссылки на онлайн-уроки. Видимо, кто-то их нашел. Недели полторы назад во время занятия с пятым классом я вдруг услышал мужские голоса в эфире, проскочил мат, я еще подумал, что, может, это родители у кого-то дома шумят. Но потом стало понятно, что к нам кто-то подключился, пришлось прервать урок. Быстро сообразить, как отключить чужаков, я не смог. Создал новую сессию, начали изучать местоимения в английском, и вдруг совсем кошмар

— на весь экран включилось порно крупным планом. А у меня на занятии десять пятиклассниц!

Алексей говорит, что случившееся и для него было шоком, и хоть он и не виноват, ему стыдно перед детьми и непонятно, как на них это отразится.

— Им, может, с родителями придется об этом говорить, да и нам надо как-то продолжать общаться, — рассуждает Алексей. — Я в тот день больше не мог вести занятия, еще два урока в других классах просто отменил, только раздал задания.

По словам Семенова, большинство учителей оказались не готовы к подобному формату занятий. Конечно, включить компьютер и запустить программу большинство в состоянии, но тонкостей онлайн-безопасности им никто не объяснял.

— Нас не учили дистанционным урокам, — объясняет сопредседатель профсоюза «Учитель», педагог по английском языку из Петербурга Марина Балуева. — Такие занятия до карантина проходили в редких школах, и там коллеги понимают, как это делается. Остальные решают проблемы, кто как может, нет единых правил.

Сверху поступают только нелепые требования, что обязательно нужно провести всероссийские проверочные работы в девятых классах, а кроме этого, Министерство просвещения ничего не родило.

Школьники сами звали пранкеров

В СК озаботились проблемой интернет-хулиганства на уроках в середине апреля. Но само явление появилось почти сразу, как только школьников перевели на дистанционное обучение. Уже в марте учителя и родители жаловались друг другу на срывы занятий пранкерами. Добавляясь к трансляциям, те матерились, писали оскорбления в чатах, рисовали на экране то, что обычно рисуют на заборах.

Записи потом выкладывались в интернет. И школьники уже сами постили ссылки на уроки — только придите и сорвите занятие. «Тема: Художественная идея рассказа И. С. Шмелева «Русская песня». Д/З прочитать стр. 126–129… Онлайн-урок идентиф: *** Пароль *** Завтра залетайте в 11:30 по МСК», — просил две недели назад семиклассник.

Точно так прошлой осенью дети в комментариях к новостям о бомбах, якобы заложенных в учебных заведениях, просили включить и их школу в список заминированных.

«Сейчас уже даже не смешно»

Поговорить с Артуром Амаевым не удалось, отправленные ему вопросы блогер проигнорировал. «Новая» списалась с другим пранкером. В YouTube он представляется как Petra. Он сам оказался школьником, начинающим видеоблогером. Его 14-минутный ролик «Дистанционное обучение в России. Лучшие моменты» с онлайн-уроков набрал более 300 тысяч просмотров.

— Идеи никакой не было, все получилось спонтанно. На хайп и просмотры не рассчитывал. Когда увидел число 300 просмотров, я уже был рад. Сейчас там такие цифры, я вообще офигеваю, — рассказал «Новой» Petra.

«Жалко этих пожилых женщин (учителей. — Ред.), терпеть оскорбления от недоразвитых и вести себя так спокойно — железные нервы»; «Вначале орно (смешно) было, а потом как-то жалко стало, как быдло ведете себя»;

«Посмеялся от души, но очень жалко людей, которых вы оскорбляете», — комментируют ролик школьника зрители.

Кажется, только сейчас, после того как в Петербурге и Саратове за похожие видео возбуди уголовные дела, Petra начал понимать, чем ему грозит такой хайп.

— Я записал это видео еще 25-го числа, смонтировал и выложил 31 марта. В видео я сам практически ничего не говорю, максимум смеюсь. У меня во второй части начинается жесткий мат, потому что зашел какой-то чел, я его даже не знаю, он тоже присоединился по ссылке из интернета, — оправдывается юный пранкер. — Учителей — да, жалко. Не стоило так жестоко относиться [к ним]. Я такое осуждаю. На самом деле, это сначала казалось какой-то шуткой, а потом все разрослось до огромных масштабов, так что сейчас уже даже не смешно. И я уже склоняюсь к мнению, что так делать фигово, плохо относиться, кого-то хейтить — это стремно. Учителям и так тяжело, а тут еще свалились различные тролли.

В конце разговора молодой человек поинтересовался у корреспондента «Новой»: «Как думаете, это (уголовное дело. — Ред.) может коснуться меня? Возможно, стоит скрыть ролик. Страшно не за себя. А за реакцию родителей на это». Вскоре видео стало недоступно.