онлайн
Заражено — 2 692 677 (в РФ — 62 773), смертей — 188 147. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Комментарии
«Зулейха» и война за историю, Гузель Яхина и Шамиль Идиатуллин. Стрим
Как и кого может оскорбить исторический фильм? Отвечает автор романа
«Новая газета»редакция
1
С автором романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной лично обсуждаем грандиозную реакцию на фильм и книгу, узнаем, как писать об истории большой страны и малой родины и что нам открыла «Зулейха». Вопросы задает журналист Шамиль Идиатуллин.
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Теги:стрим
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником