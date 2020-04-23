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Репортажи

Вторая волна

Полевой госпиталь в «Ленэкспо» и новый корпус больницы Минобороны. Фото со стройплощадки в Петербурге

Общество

«Новая в Петербурге»Новая газета

 
Строительство временного госпиталя на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. Фото: Иван Петров / для «Новой»

В Петербурге, на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» идет обустройство временного инфекционного отделения на 1000 мест для пациентов с COVID-19. 

Новый больничный корпус в оперативном режиме возводят и на территории военного госпиталя Минобороны в Пушкине. Правда, в ведомстве официально не подтверждают, что строительство связано с эпидемией коронавируса.

Во вторник, 21 апреля, на заседании городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о новом всплеске инфекции COVID-19, которую стоит ожидать в ближайшее время: «Ситуация очень серьезная, непростая, — заявил градоначальник. — Первый пик нам удалось, так сказать, по-среднему пройти, ожидаем следующую волну, и тогда могут начаться проблемы».

По официальным данным (на 23 апреля), с начала эпидемии в Петербурге подтверждено 2458 случаев коронавируса. Выздоровели 368 человек, 17 — скончались.

Комплекс «Ленэкспо». Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
442 военный клинический госпиталь Минобороны России в Пушкине. Согласно паспорту объекта здесь возводят многофункциональный медицинский центр на 60 койко-мест. Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»
Фото: Иван Петров / для «Новой»

 

Теги:
минобороны, больница, пандемия, коронавирус, петербург

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